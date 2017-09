SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

LOS CENTROS DE ACOPIO que ha promovido el DIF municipal de Reynosa, de Tamaulipas en apoyo a los damnificados a causa de los sismos suscitados en el centro y sur del estado, han logrado impactar ampliamente y con ello la suma de esfuerzos de otros organismos que se reúnen con su personal y entre la población para poner su granito de arena en apoyo a nuestros paisanos como es el caso de la COMAPA de Reynosa donde este miércoles inició e instaló importante centro de acopio de víveres, medicamento, ropa, utensilios accesorios para nuestros hermanos mexicanos, con una clara muestra de solidaridad y donde el organismo COMAPA estará entregando en tiempo y forma su acopio por conducto del sistema DIF Reynosa. Así señaló el gerente general de comapa, ING. NESTOR GONZALEZ MEZA invitando a personal administrativo y operador a hacer un gran esfuerzo en estos momentos.

JORGE MARTINEZ TORRES quien es el presidente del colegio de enfermería “Santander” con sede en Rio Bravo, recibió un reconocimiento por la labor en la enseñanza y formación de enfermeros (as) inculcando valores, y conocimientos para implementarlos al cuidado del paciente, agradeció a los muchachos de la generación del Bachillerato en Enfermería General 2015-2017 por este detalle, y así mismo compartirlo con las personas con las que me ha tocado la fortuna de trabajar este reconocimiento.

JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ, ya es rector electo de la UAT, como tal habrá de emprender una serie de acciones y cambios dentro de la alma máter de los tamaulipecos y con ello el respaldo de un gobierno estatal que emprenderá grandes proyectos en favor de la formación profesional, la investigación académica y donde la experiencia del experimentado universitario y rector electo se aplicará en favor de los estudiantes tamaulipeco.

En Matamoros están de luto tras la tragedia por el terremoto que azotó la ciudad de México, y en respuesta a la declaración de luto nacional que hiciera este día el presidente Enrique Peña Nieto, de manera que las actividades programadas para este miércoles, jueves y viernes se posponen hasta nuevo aviso. La agenda pública del presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIADE DEL GUANTE, para este jueves, marcaba la inauguración de la exposición pictórica en el museo de Bellas Artes y para este viernes la apertura del Museo del Ferrocarril, por lo que se agendaran en fecha posterior. Así mismo el evento juvenil Heroica Fest #Estamos Chavos, (jueves 21), organizado por el DIF Matamoros y las actividades del IMACULTA en el Parque Olímpico, se posponen, en solidaridad con nuestros hermanos de la capital mexicana, y de los estados de Puebla y Morelos, afectados también por este terremoto.

El secretario de desarrollo rural, ING. ARIEL LONGORIA en días pasados señaló que se está respaldando por parte del gobierno estatal para que ganaderos y agricultores cuenten con los

apoyos a los insumos de la producción, respondiendo a un tema de gran importancia y que por muchos años fue ignorado el campo por autoridades.

Y EN LO QUE concierne al ITAVU, dependencia del gobierno estatal, dijo el delegado en Cd. Díaz Ordaz LIC. JORGE TUEME TAMEZ que se encuentran realizando atención al rezago existente en la escrituración de predios como también dando seguimiento a la serie de programas sociales de apoyo a colonos que estarán aterrizando por parte del estado en el municipio.

POR EL MISMO RUMBO en Camargo, el jefe de la oficina fiscal del estado, JUAN ANGEL IBARRA TAMEZ, jefe de la oficina fiscal del estado anuncia que se está atendiendo y dando a conocer las bondades de la secretaria de finanzas estatal para que los contribuyentes se acerquen a realizar los trámites de renovación de su licencia de manejo asi como de tarjeta de circulación, transparentando los precios de cada uno de los trámites que realiza la dependencia a su cargo. Y nos veremos.

En la zona ribereña se ha mencionado al interior del PRI a dos elementos como son el doctor RAFAEL CUEVA HERRERA, ex dirigente de la CNOP, local y regional, ex director del hospital general, asi como dirigente de una corriente política al interior del tricolor como también se mencionan a otros elementos como SERVANDO LOPEZ MORENO Y ADOLFO VICTOR GARCIA RAMIREZ siendo estos dos últimos ex diputados locales y uno de ellos ex alcalde y otro fallido candidato a la presidencia municipal hace algunos años, junto a ellos se encuentran puestos otros priístas que podrían ser considerados en una planilla amplia para poder dar la pelea electoral, de lo contrario el divisionismo se alimentará satisfactoriamente ser un fallido proyecto… YA EN LO QUE CORRESPONDE A la actividad oficial, fijese que el secretario de bienestar social del gobierno estatal, GERARDO PEÑA FLORES, en su diario recorrer ha insistido en la realización de un trabajo ejemplar de los delegados locales y regionales de la dependencia a su cargo. Es ahi en esta base laboral donde radica el encuentro directo con las colonias, ejidos y sectores mas vulnerables de los rincones del estado para bajar los programas sociales y de apoyo de la dependencia a su cargo, la correspondencia de estos funcionarios se hace necesaria para que realmente responden al compromiso social que han adquidrido como funcionarios y en lo que precisamente su secretario del ramo está en constante atención y vigilancia de que se cumpla al pie de la letra el manual de trabajo…. MARGARITA GARCIA MARTINEZ, regidora riobravense pero antes una lider sindical de la empresa maquiladora mas importante de Rio Bravo está siendo mencionada entre las personas con la calidad política para asumir oportunidades de liderazgo dentro del sector CTM de mayor compromiso sindical y representativo que pueda dar un giro al trabajo de propuesta que debe tener el sindicalismo en Tamaulipas…

MIENTRAS QUE EN sector salud allá en la ribereña, Con el propósito de promover entre los adolescentes su acceso a una atención integral de la salud, este lunes se puso en marcha la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia 2017. El arranque oficial a la serie de acciones que se implementarán durante toda la semana por parte del personal de la Jurisdicción Sanitaria No. IX, se dio en la escuela secundaria técnica “Gral. Felipe Angeles”, del poblado Comales, municipio de Camargo. El DR. OSVALDO SAENZ CANTU, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. IX dio a conocer que se estarán visitando otras instituciones educativas, como el CBTis y el CONALEP, a fin de activar un conjunto de acciones en beneficio de los adolescentes.

Muy activo también el director estatal del ITEA, DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ de visita al Delegado Federal de INAPAM, LIC. RAYMUNDO MORALES RANGEL para tratar asuntos relacionados con la Educación de los Adultos de 60 años y más para extenderles también su tarjeta de INAPAM para aprovechar descuentos en compras y servicios, por cierto RAYMUNDO fue coordinador de ITEA hace ya algunos años, asi es de que conoce el tema sin ningún problema….Y NOS VEREMOS…

Me gusta: Me gusta Cargando...