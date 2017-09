SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

EN UN GRAN ESFUERZO que realiza la ciudadanía y de muchos lugares del país en el acopio de productos y víveres para ser enviados a nuestros paisanos al centro y sur del país, El sistema DIF estatal que preside la señora MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA cumple una importante función central para allegar este apoyo de los tamaulipecos. La instrucción ha sido muy precisa a las diferentes instancias y de esta manera en forma coordinada la directora general del DIF-Tamaulipas, OMEHEIRA LOPEZ REYNA realiza una labor de enlace con los diferentes sistemas locales y sobre todo con los centros de acopio del norte y sur del estado. Hablar del norte es precisamente en la ciudad de Reynosa donde se designó como punto intermedio y referencia para que los DIF locales acerquen su apoyo recopilado de las diferentes instituciones, organismos y dependencias de gobierno. ORALIA CANTU CANTU, directora general del DIF Reynosa puntualizó que el trabajo es la suma del esfuerzo de todos los ciudadanos en favor de los paisanos caídos en estos desastres naturales en diferentes puntos del país como es conocido. La directora estatal OMHEIRA LOPEZ dando seguimiento al trabajo de la primera trabajadora social se ha dispuesto a que en forma puntual el lunes el centro del estado estará recibiendo importantes toneladas de ayuda y apoyo, bien por Tamaulipas. Y en este mismo tema la alcaldesa MAKI ORTIZ dijo “Hoy, México necesita de todos”, al hacer un llamado a la solidaridad para con los damnificados y poner a disposición de los ciudadanos de nuestra ciudad 5 Centros de Acopio.

EN OTRO TEMA, fijese que en el en el ayuntamiento de Rio Bravo, varios regidores aunque representan a partidos o proyectos políticos opositores al partido en la posición, se han visto agachones frente a la serie de demandas y necesidades del pueblo de Rio Bravo, iniciamos por ELSA CRUZ MALDONADO, una persona entregada al sistema de gobierno del actual alcalde al verse desahuciada políticamente como militante de su partido y donde no tiene absolutamente futuro político alguno y además el cargo dentro de las comisiones de cabildo no la ha cumplido en realidad, de ahi reclamos de algunos sectores de la ciudad, pues en lugar de andar en la grilla debería estar cumpliendo su encomienda. Mientras que otros regidores que avalan el mal comportamiento como gobierno de la ciudad son la maestra ANGELES BANDA RIOS que ni en su sindicato, ni en su partido la pasan por sus actitudes de arrastrarse políticamente por un puesto o posición política además de la manera en que se dirige a sus gobernantes no es nada grato, en forma irrespetuosa como en la pasada visita del gobernador del estado a Rio Bravo que en forma violenta, altanera y grosera virtió palabras en contra de autoridades, de esto hay testimonios de ciudadanos que le escucharon. A esto sumele a CLAUDIA QUINTERO y otros integrantes del cabildo municipal, no todos por cierto que en todo momento hicieron acto de presencia unicamente para desvirtuar el evento y no para abonar realmente.

Son otros personajes del cabildo como MANUEL ALEJANDRO VILLA LOPEZ y MARIO GONZALEZ CASTILLO, que no abonan en mucho ni en propuestas y si en erogaciones sueldos y demás en perjuicio de la economía del municipio y lo mismo que se sigue solapando. Lamentable entonces la actitud tomada por regidores que no aprecian en

realidad su posición política para realizar acciones que vayan en bien del desarrollo de Rio Bravo.

Dentro de las actividades que se están realizando señala el Coordinador estatal de la ONAPPAFA, Organización Nacional de protección al patrimonio familiar, RAUL QUINTANILLA son que Como anticipo en Coahuila está por reventar el asunto de los chocolates, el SAT decomiso unos vehículos de la UCD y onapafa. El directivo estatal lamenta que estas acciones dañenla economía de los ciudadanos que han confiado en su organización. Manifestó que aquí si se siga contando con la consideración del gobernador, los chocolates los trae la gente de escasos recursos, no le hacemos daño a nadie y si están registrados, al menos la onappafa sabe donde y quien porta los autos chocolates afiliados con nosotros.

Al concluir el “Promocional Institucional” de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, autoridades de la UTMART, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Secretaría de Turismo y la Dirección de Caza y Pesca Deportiva del Gobierno del Estado y municipales entregaron diplomas y reconocimientos a los primeros lugares del Torneo de Pesca 2017. Conforme a las bases establecidas en la convocatoria emitida por la UTMART el certamen universitario se realizó los días 16 y 17 de este mes dentro del evento denominado “Promoción Institucional”, haciéndose la premiación a la orilla de la playa, cerca del Campamento Tortuguero del Gobierno del Estado. El evento denominado “Promocional Institucional” consistió en diversas actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas como el torneo de pesca. La clausura del evento estuvo a cargo del Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ.

IMELDA SANMIGUEL, dirigente municipal del PAN en Nuevo Laredo ha tenido importantes actividades con su equipo de trabajo con quien ha sabido dirigir los destinos del panismo local y sobre todo interpretar la política que aplica el alcalde de la ciudad, ENRIQUE RIVAS CUELLAR y el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA. Su posición es importante como una de las mujeres dentro del panismo neolaredense para lo que se avecina como es el proceso electoral del 2018 en el que trabaja activamente al lado de mujeres, jóvenes y hombres comprometidos con el futuro del PAN. Hay que anotar que la también regidora del cabildo en aquel municipio es conciente de los trabajos que debe desarrollar el ayuntamiento y como tal se encuentran trabajando en promover obras y mejores servicios para todos.

ROMEO FLORES LEAL, director de fomento pecuario de la secretaria de desarrollo rural del estado estuvo en Nuevo Laredo para los pequeños y medianos productores ganaderos, llevando un claro mensaje del gobernador del estado GARCIA CABEZA DE VACA con el respaldo que han esperado en muchos años para reactivar la ganadería no solo en Nuevo Laredo sino en cada rincón del estado de Tamaulipas…

En la celebración del Día Internacional de la Paz, acompañada de estudiantes de diferentes planteles educativos, la alcaldesa Profra. ROSA ICELA CORRO ACOSTA remarcó que “lo más importante es que exista paz en el alma y en todos los corazones”.

“La paz es tolerancia, cordialidad y solidaridad”, expresó la primera autoridad al encabezar la tarde de este jueves el emotivo evento en la explanada de la Presidencia Municipal. La alcaldesa estuvo acompañada también por maestros, padres de familia, funcionarios estatales y de su gabinete, así como integrantes del Cabildo, quienes reafirmaron la convicción del Gobierno Municipal 2016-2016 por promover los grandes valores con los que se construye la paz. La alcaldesa hizo referencia a los momentos difíciles que viven los hermanos mexicanos del Centro y Sur del país a consecuencia de los terremotos, por lo que agradeció de nueva cuenta la solidaridad de los miguelalemanenses….Y NOS VEREMOS.

