SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-RINDEN PROTESTA NUEVOS DIRIGENTES MUNICIPALES DEL PANAL

CARLOS GAMALIEL CISNEROS RUIZ, dirigente estatal del PANAL y el dirigente magisterial tamaulipeco y moral RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ dejaron muy en claro que hay un liderazgo del partido nueva alianza con rumbo y decisión al realizar los relevos de dirección municipal de su partido en una asamblea general en la capital del estado, ELENA MENDIETA VAZQUEZ , secretaria general del PANAL estatal también estuvo presente.

LOS RLEEVOS siempre son necesarios y en política la situación no es diferente, El Partido Nueva Alianza, tiene nuevo Dirigente municipal en sustitución de un líder local HIRAM RODRIGUEZ LIMON que deja un reto al también maestro de profesión y ex secretario de organización II del SNTE SECCIÓN XXX y coordinador magisterial en Reynosa, JAIME ARRATIA BANDA. Su trabajo lo recomendó sin duda alguna de que como aqui lo hemos escrito, no nos equivocamos cuando hacemos una apreciación de tal o cual labor política o social según sea el caso, JAIME ARRATIA BANDA goza del espacio y la gratitud además del reconocimiento de no solamente maestros, sino ciudadanos que les ha tendido la mano amiga como guía, como dirigente social y en el magisterio con una trayectoria amplia que hoy lo recomienda como quien se ha convertido en nuevo dirigente local en base a su trabajo…

SERGIO MORALES, coordinador de COEPRIS en la jurisdicción X de la secretaría de salud del estado de Tamaulipas con sede en Valle hermoso, han estado impulsando las diversas supervisiones a negocios donde deben contar con el permiso de la depednencia para realizar sus actividades como son farmacias, comercios restauranteros, laboratorios, negocios de fumigaciones entre otros y donde su titular ha puesto interés directo por instrucciones precisas de la superioridad para lograr las metas trazadas.

EL ALCALDE de Valle hermoso, DR. DANIEL TORRES ESPINOZA hizo cambios dentro de su equipo y en la dirección de relaciones públicas asumió el cargo CARMEN COLORES en sustitución de EDGAR SIFUENTES y en una nueva dirección de impulsos a agroindustrias se designó a BENITO LOPEZ. Mientras que siguen los trabajos en colonias populares por parte de la directora de desarrollo social del municipio, PATY PALACIOS CORRAL quien además de que le sabe al tema, se ha aplicado a los trabajos a desarrollar por la actual administración.

MARIA ESTELA CHAVIRA MARTINEZ, secretaria de trabajo del gobierno del estado tiene en su equipo a personal calificado y que le está ayudando a sacar adelante el proyecto laboral del gobernador de Tamaulipas, ahi tenemos al sub secretario de trabajo y previsión social, LIC. ARTURO GONZALEZ y al procurador para la defensa del trabajo, LIC. ALEJANDRO ROSAS, el primero un abogado laborista de muchos años, ex presidente del colegio de licenciados en derecho laboral en Reynosa y originario de la tierra del gobernador; El segundo un elemento diazordacense y con amplia militancia dentro de su partido acción nacional pero además ex funcionario federal y quienes han hecho equipo de trabajo para con la titular de la secretaria de trabajo donde se encuentran dando el lugar al trabajador, recuperando el objeto para lo que fue creada dicha dependencia y donde el gobierno del estado ha realizando esfuerzos concretamente en favor de los beneficios, la atención y definición de que el trabajador en Tamaulipas sea defendido en cada una de las instancias.

DANTE DELGADO RANNAURO, dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano ha sido muy concreto en la actividad que el frente amplio que ya conforman PAN y PRD vá con dos objetivos como es no dar paso al proyecto de MORENA que representa AMLO y también poner un alto al PRI con quien surga como candidato a la presidencia de México. DANTE DELGADO, ex gobernador de Veracruz, ex legislador en muchas ocasiones en el senado y en la cámara de diputados federales, donde ha dejado huella su trabajo político y ahora lo intercala en un proyecto nacional rumbo al 2018 donde coordinadamente estará realizando los amarres políticos para alcanzar objetivos trazados.

EN LO QUE CORRESPONDE a las actividades del nuevo presidente del PRI estatal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO se encuentra en una fase de prevención para lo que se pueda ofrecer, y en los momentos en que atraviesa el PRI estará según señalan extraoficialmente que rebajará los sueldos de funcionarios de este partido donde su antecesor, AIDA FLORES nomás pues tenía a sus alfiles como quien cobraban buenos sueldos, viáticos y demás bajo la dirección de la ex diputada como ex presidente estatal del PRI.

ROBERTO LOPEZ CASTRO, ex dirigente de la CNOP y líder de la burocracia con amplia trayectoria política dentro del PRI, es uno de los prospectos fuertes a sustituír al médico VICTOR GARCIA FUENTES quien ya casi vive en el PRI, pues su paso por el comité municipal se ha prolongado pero con el relevo estatal tricolor las cosas se avisoran para que de un momento a otro suelten las convocatorias de reestructuración como sucedió en Reynosa donde los luebberianos ya le exigían a SERGIO GUAJARDO MALDONADO que pusiera fin a lo que olía a JOSE ELIAS LEAL con OMAR ELIZONDO en la dirección del PRI local…

RECORDAMOS al ex cronista, ex funcionario público y periodista DON RUBEN “Cupi” GARCIA GARCIA este 24 de septiembre en un aniversario mas de su deceso..

ENVIAMOS nuestra felicitación por su cumpleaños este 23 de septiembre a ARMANDO GARCIA VIVIAN, CESAR RAMIREZ, JOSE PINALES GODOY, ANTONIO ORTEGA, JIBRAN GUZMAN, JUAN CRUZ MACIEL, CESAR LAJAS, KEREN PEREZ CENICEROS, JUAN TORRES AVALOS. Asi como este 24 de septiembre a HUGO GUERRA GARCIA, AZAEL VAZQUEZ GOMEZ, ALEJANDRO MARTINEZ VILLARREAL, El periodista JOSE LUIS CONTRERAS DE LA FUENTE, ARMANDO ROBLES, EDGAR RIVERA ALVARADO. Mientras Que este dia 25 de septiembre cumplen los periodistas MARTIN JUAREZ TORRES y MIGUEL DOMINGUEZ GALLEGOS, MARYNELY ALCORTA PERALTA…Y nos veremos

