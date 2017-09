SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

DIFICIL LA TIENE un sinúmero de diputados federales que aspiran a ser candidatos al senado por el PRI, tenemos a BALTAZAR HINOJOSA, EDGARDO MELHEM, MARCO BERNAL GUTIERREZ, MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN o bien EGIDIO TORRE CANTU o EUGENIO HERNANDEZ que como ex gobernadores se sienten con atingencia para asumir esa posición y otros quienes son diputados actualmente y tienen en la lista nacional, la que viene del D.F. a un reynosense, bien ubicado y sin problema alguno que lo manche como es el LIC. FELIPE SOLIS ACERO, ex secretario de acción electoral, ex diputado federal, actual sub secretario de enlace de la Secretaría de gobernación y en funcionario del Instituto electoral en algunos años atrás. Un personaje que no le quiten la vista de encima, pues dentro del PRI es una de las cartas que tiene el político tamaulipeco que aunque ausente de territorio en la entidad, es nativo de Reynosa donde estudió hasta la preparatoria y posteriormente se trasladó a la ciudad de México donde ha hecho huesos viejos.

IMPORTANTE LICITACION para renovar colectores de drenaje en la ciudad de Reynosa viene impulsando el gerente general del organismo, NESTOR GONZALEZ MEZA y por gestiones de la alcaldesa MAKI ORTIZ se ha desplegado una fuerte inversión millonaria en diversos sectores de la ciudad que en años no se han atendido y con esto se logrará un mejor servicio para los usuarios.

EL Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, presentó en Reynosa el Plan de Infraestructura 2017 para este municipio, el cual contempla una inversión de 633 millones de pesos y obras de suma relevancia que permitirán mejorar la imagen y lograr un óptimo desarrollo. En dicho evento le acompañó la alcaldesa MAKI ORTIZ y varios de los secretarios del gabinete estatal y diputados locales de los distritos de Reynosa dando el arranque inaugural a obras y servicios.

EN OTRO ASUNTO, El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, autoridades municipales y federales realizaron un recorrido por el Hospital General de Nuevo Laredo y el Hospital Civil para hacer el recuento de los daños debido a los encharcamientos y transminaciones de agua ocasionadas por las fuertes lluvias registradas la noche de este 27 de septiembre. Debido a la tormenta, los nosocomios sufrieron afectaciones en los techos ocasionando goteras y causando daños encharcando la mayor parte de las instalaciones del Hospital General. Los pacientes tuvieron que ser trasladados a otras áreas que fueron acondicionadas, como los pasillos para ser atendidos adecuadamente.

El munícipe se reunió con el director del Hospital General, DAVID GOMEZ y el director del Hospital Civil, JORGE PEREZ SANTOS, para extender su apoyo y ofrecer los servicios municipales ante cualquier contingencia para atención y traslado de pacientes. Hasta el momento se tiene reporte de la realización de tres traslados de menores de edad,

pacientes del Hospital General al Hospital Civil, debido a que el área de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General sufrió daños por las goteras de agua.

EN LA CAÑERA MANTE, Por primera vez el gobierno municipal encabezado por el ingeniero Juan Francisco Leal Guerra con respaldo del gobierno estatal y federal puso al alcance de los manteses tres exposiciones en tres escenarios diferentes mostrando las colecciones fotográficas “Palacio del Obispado” “Sentimientos de México” y “Piedra, Arcilla y caracol. Fue el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA quién inauguró estas muestras fotográficas en la Galería de Arte Ramón Cano Manilla, la explanada de la presidencia municipal y en museo Adela Piña Galván ubicado en el Instituto Regional de Bellas Artes respectivamente, las cuales representan un gran esfuerzo de los tres órdenes de gobierno para acercar a la ciudadanía la cultura y las Artes fomentando su vínculo con los niños, jóvenes y adultos y generar en ellos manifestaciones que aporten en la pacificación del municipio y del estado tal y como ha sido la indicación del gobernador de Tamaulipas Lic. FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA. Cumpliendo con el compromiso que este gobierno municipal tiene en la gestión de obras y acciones ante las instancias estatales y federales, el cabildo mantense apoyo de manera unánime la propuesta de aportación municipal de 3 MDP de FORTAMUN para la construcción del centro de prevención y participación ciudadana en la colonia Nacional Colectiva segunda etapa el cual constará de aproximadamente quinientas butacas así como un auditorio además de una cancha de usos múltiples y cuya inversión total es de 18 MDP.

Y en reunión de cabildo municipal En la décimo cuarta sesión ordinaria de cabildo el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA al pedir la autorización explicó que se realizará en tres partidas mensuales iniciando en el mes de octubre y concluyendo en el mes de diciembre para comenzar en fechas próximas la construcción de este centro de participación y prevención ciudadana. En esta sesión los miembros del cabildo recibieron la terna de propuestas para la designación de contralor y tesorero municipal, cuyos titulares habían presentado su renuncia, aprobando para estos cargos a las licenciadas en contaduría CHYARA ZAC-NICTE JUAREZ DATTRINO y a VIRGINIA SUAREZ PEREZ respectivamente, las cuales se desempeñaban en el área de transparencia del gobierno municipal y en el área de compras, quienes tomaron protesta, comprometiéndose ambas a cumplir con apego a la ley estas nuevas responsabilidades

MIENTRAS QUE El Municipio de Reynosa llevó a cabo la Firma de Convenio con Instituciones Educativas, en una ceremonia que fue encabezada por la Doctora MAKI ORTIZ como presidente municipal y en la que hicieron un importante compromiso de colaboración el Instituto Municipal de la Mujer, (IMM), el CECATI 116 y el Centro de Capacitación Comercial ‘Antonio Repizo’, organismos que cooperan con cursos de capacitación para las mujeres. La alcaldesa aseguró que las alianzas facilitan al Instituto la impartición de cursos como el de Tejido-terapia. firmaron el Convenio la directora del Instituto Municipal de la Mujer, MARIA LUISA TAVARESMaría Luisa Tavares Saldaña; el ingeniero ARTURO GONZALEZ BARRON, por parte del Centro de Capacitación para el Ttrabajo Industrial, número 116 y el contador SIMON MARTINEZ por parte del Centro de Capacitación Comercial ‘Antonio Repizo’ y con la presencia de regidores integrantes del Consejo Consultivo del IMM.

MARIANO MONTOY MONTEJANO, sigue siendo el favorito para alcanzar la confianza de la militancia de MORENA para ser el coordinador de organización distrital en el 03 dentro del proceso interno que vive dicha institución política y donde como uno de los militantes jóvenes fundadores de este partido participa dentro de la terna en el proceso que tiene el partido para coordinar los trabajos rumbo al 2018.

Y Con la participación de empresas privadas y del sector público, el Ayuntamiento de Matamoros, organiza por segundo año consecutivo, la mega brigada de limpieza, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre, en la que se buscara obtener el primer lugar, ya que en su primera intervención el año pasado, obtuvo la tercera posición, informo el secretario de servicios públicos HUMBERTO ZOLEZZI CARBAJAL. El presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ EL GUANTE, dio su anuencia para llevar a cabo dicha brigada, tomando en cuenta primeramente, que Matamoros requiere conservar limpias, áreas importantes y que esta es una gran oportunidad

JUAN MONREAL, regidor del PES En el municipio de Valle hermoso asumió con decisión su postura de militante del partido encuentro social, pues desde esta trinchera dijo estar trabajando en forma constante por la ciudadanía y dentro de la presidencia municipal como regidor plurinominal con importantes comisiones dentro del cabildo que preside el doctor TORRES ESPINOZA, reiterando el trabajo social que debe realizarse en colonias y ejidos del municipio.

ENVIAMOS nuestras condolencias a la familia GRACIA PEREZ en Rio Bravo por el sensible deceso del maestro REMIGIO GRACIA PEREZ, ex oficial mayor del municipio de Rio Bravo en 1990 a 1992 asi como otros cargos dentro del PRI y de la sociedad magisterial donde realizó importantes actividades que dejaron huella para la familia riobreavense por su sencillez, entusiasmo y don de gente, descanse en paz el maestro REMIGIO.

Queremos felicitar por su cumpleaños este 26 de septiembre a PRUDENCIO AGUILAR CANTU, JUAN PADILLA, HECTOR BEAS PADILLA, ARMANDO PEREZ REYNA, AGUSTIN CARLOS LOZANO y JASIEL LEAL. Además este 27 de septiembre a MONSERRAT AVENDAÑO, MIGUEL MOYEDA, EMMANUEL MARTINEZ Y DANIEL GUERRERO. Asi como este 28 de septiembre a MAYRA MONACO AYALA, JONATHAN RUIZ BORREGO, OSCAR HERNANDEZ, HOMERO GARCIA, WENCESLAO VAZQUEZ Y RICARDO OLVERA. y nos veremos.

