SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

El gerente general de la Comisión muncipal de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rio Bravo dependiente del gobierno del estado de Tamulipas. Dió a conocer que en la actualidad se cuenta con suficiente agua potable en todos los sectores de la ciudad. Asi lo dió a conocer el gerente general del organismo paraestatal, Ingeniero RAUL GARCIA VIVIAN al señalar que las gestiones del gobernador del estado, Licenciado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA van encaminadas a fortalecer la infraestructura de servicios de la institución y poner en marcha la planta de aguas residuales que anteriormente después de su inauguración funcionó por tres meses solamente sin servir en realidad de acuerdo a las malas especificaciones como se construyó en el sexenio antepasado. Dijo el titular de COMAPA Rio Bravo que se tiene el servicio en la ciudad de agua en cada una de las colonias populares y sectores habitacionales al cient por ciento y que en lugares donde no había el liquido vital se cuenta con el ahora. En cuanto a la red de drenaje sanitario, señala el funcionario estatal que se invierten muchos millones de pesos en favor de la rehabilitación de colectores que eran obsoletos para brindar un servicio de calidad a la población. Mas de 14 millones de pesos se encuentran instalando en tubería en diferentes puntos de la ciudad y con ello respondiendo el gobierno estatal de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA al sentir de necesidad de la población.

EN EL INSTITUTO de migrantes del gobierno del estado, su titular en la delegación regional con sede en Reynosa. LIC. RICARDO CALDERON MACIAS que dió a conocer que se encuentran en forma constante siendo observadores y recibiendo connacionales en el Programa de Repatriación asistida por personal de dicha dependencia y de la misma forma recepcionando a nombre del gobierno de Tamaulipas por esta puerta de México.

ADRIAN OSEGUERA en el municipio de Madero es uno de los aspirantes mas serios y formales del partido MORENA. Buscando agenciarse la silla de palacio municipal en el 2018 que piensa quitarle con muchos votos al panista ANDRES ZORRILLA quien no ha logrado conjugar las fuerzas internas del PANISMO para alcanzar la reelección, ve OSEGUERA como única posibilidad la suma no solo de personajes de la izquierda sino del PRI, asi como otros partidos políticos que se suman ya a su aspiración política que si mal no recordamos la tiente desde inicios del 2000 y hoy por hoy parece irse concretando sus posibilidades.

EN LO QUE REFIERE Al informe de labores legislativas del diputado federal EDGARDO MELHEM SALINAS, tuvo la asistencia de personajes que aprovecharon como pasarela política el evento del pasado sábado por la media mañana en Rio

Bravo, un municipio muy convulsionado por la manera de conducirlo el priísta venido a menos JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA que robando un espacio en el público se dice ahora priísta. Tuvo que aguantar SERGIO GUAJARDO MALDONADO estar sentado junto al sujeto que representa el ejecutivo local y la verdad sin muchos intercambios de comentarios, pues aún no se olvida que el alcalde riobravense buscaba votos para LUEBBERT en el proceso pasado del PRI que ganó el propio SERGIO. EN fin otros políticos como BALTAZAR HINOJOSA, FELIPE SOLIS ACERO, MIGUEL GONZALEZ SALUM entre otros personajes acapararon los reflectores de fotos con simpatizantes y militantes del PRI. FELIPE SOLIS ACERO, sub secretario de enlace legislativo de la secretaria de gobernación asi como CESAR CAMACHO QUIROZ, coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro quien fue la estrella del evento junto al diputado MELHEM SALINAS que rindió el informe de sus gestiones hechas en el III distrito electoral y donde tiene ya la plataforma para pelearles la candidatura al senado a los antes mencionados asi como a algunos ausentes como ALEJANDRO ETIENNE, ALEJANDRO GUEVARA y si fuera por género apunte a MERCEDES GUILLEN VICENTE. Al evento se dejaron venir priístas, ex alcaldes, fue un evento de priístas como quien dice a excepción de algunos invitados especiales que no precisamente son del PRI pero que llevan una relación de cortesía política con el legislador MELHEM.

Suenan ya algunos aspirantes en municipios de la zona ribereña como Miguel Alemán por el PRI, siendo RAFAEL CUEVA HERRERA, EX dirigente de la CNOP, ex presidente de CANACO, ex director del hospital general y destacado empresario. Asi como SERVANCO LOPEZ MORENO y ADOLFO GARCIA JIMENEZ, uno ex alcalde y ex diputado local y el otro ex candidato a alcalde, siguen otros como CLAUDIA OCHOA, si de género se trata. Mientras que en Díaz Ordaz las cosas para el PRI no andan muy bien, insiste un alcalde que no dejó nada bueno por cierto en querer ser el o su mujer los candidatos a la presidencia y nos referimos a JORGE LONGORIA de malos recuerdos en la población y MARGARITA PERALES, su esposa y se cerró el mundo.

MIENTRAS QUE EN lo que corresponde al PAN se encuentra el dirigente nacional, RICARDO ANAYA CORTES atendiendo una serie de entrevistas y encuentros con los medios de comunicación en relación a que si expulsa o no a panistas que apoyen a candidatos independientes o vayan en contra de los proyectos políticos de su partido. Está muy atento señala el político queretano para atender cualquier aclaración donde su partido político esta fortaleciéndose siempre.

UN EXITO el hambretón de Reynosa del banco de alimentos A.C. que al frente del consejo directivo se encuentra el médico HUGO RAMIREZ MEJIA quien desde el año 2000 ha venido promoviendo estas importantes actividades con el apoyo de ciudadanos comprometidos a llevar el alimento a quienes no lo tienen. En esta ocasión con el respaldo de la ciudadanía iniciaron el boteo y lograron recaudar

alimentos para un año mas de acciones de beneficio, la presidente municipal MAKI ORTIZ estuvo presente en dicho evento este fin de semana. Lograron el apoyo del municipio con diez toneladas de arroz, algo significativo señalando MAKI ORTIZ que es de reconocerse el trabajo que realizan desde hace varios años y con la ciudadanía se han logrado alcanzar los objetivos.

En ciudad Mante Con la finalidad de cumplir al cien por ciento en tiempo y forma con la calidad estipulada cada una de las obras contempladas dentro del programa FISMUN 2017 el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA constató los avances de las mismas durante un recorrido tanto en la zona urbana como en la rural. En materia de vivienda en la colonia Vicente Guerrero el alcalde mantense supervisó en el rubro de techo firme, la construcción de la losa de concreto que se realiza en el domicilio de la beneficiada Brenda Araceli Martínez Ortega y el cuarto dormitorio de Salomé Hernández Evangelista, mientras que en el ejido Cuauhtémoc también lo hizo en el cuarto dormitorio que se le edifica a la señora Sra. Margarita Olivares Castillo. Dentro del rubro de infraestructura educativa LEAL GUERRA constató los avances de los comedores que se construyen en las escuelas primarias de la cabecera municipal “Hermanos Vázquez Gómez” y “Miguel Hidalgo”.

MUCHO ACTIVISMO tienen los Socios de INDEX Reynosa pues recibieron esta semana al Cónsul General de Estados Unidos en la ciudad de Matamoros, OTTO HANS VAN MAERSSEN en el marco de la reunión ordinaria mensual de Gerentes Generales. El Cónsul General estuvo acompañado por el Cónsul de Asuntos Políticos, JOSE GUTIERREZ y la Asistente de Asuntos Políticos y Económicos, JEESICA SEGURA, para hablar sobre el interés de esta área del Departamento de Estado de los Estados Unidos de trabajar coordinadamente con el sector manufacturero de esta frontera. El cónsul dio a conocer a los Gerentes Generales de INDEX Reynosa algunas de sus responsabilidades como servidor del Departamento de Estado en otros países del continente americano, Europa y Medio Oriente, principalmente en asuntos económicos. El representante consular explicó que mantendrá una política de comunicación permanente con la organización encargada de representar a más de 120 empresas manufactureras establecidas en el municipio de Reynosa, que generan cerca de 120 mil empleos directos. Durante la junta ordinaria, se reiteró la invitación para asistir a los Congresos de Comercio Exterior y Finanzas, a realizarse el 18 de Octubre y el de Medio Ambiente y Recursos Humanos que será celebrado el 19 de Octubre, ambos en el Hotel Holiday Inn del Prado de Reynosa. Posteriormente, será realizado el Foro INDEX Reynosa 2017 el 24 de Octubre en el parque Cultural Reynosa.

Hacemos un paréntesis para enviar nuestro deseo de un pronto restablecimiento de salud de DON ALFREDO TREVIÑO en Rio Bravo.

QUIERO FELICITAR por su cumpleaños este 14 de octubre a JOSE IVAN MANCIAS HINOJOSA, ADRIANA VIVIAN RODRIGUEZ, ADOLFO GARCIA, EDUARDO BAILEY, ALAN MORALES, RODOLFO COMPEAN Y JESUS RODRIGUEZ asi como a DON CARLOS ARTURO GUERRA VELASCO, presidente del consejo de administración del periódico CONTACTO de Matamoros por su cumpleaños este dia 15 asi como a JESUS MARTINEZ CHARLES, JAQUELINE CHIMAL NAVARRETE, SERGIO GARZA VIVIAN, CARLOS MEDEL, ELIBERTO ELIZONDO, JESUS MARIA MORENO IBARRA, TERESA BELTRAN, REBECA SALDAÑA Y LEOPOLDO LARA PUENTE. Y este 16 a ONESIMO GALLARDO LANDEROS Y VERONICA FLORES Y NOS VEREMO

