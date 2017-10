SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

CON EMPEÑO y acciones en Nuevo Laredo Se construirá una techumbre en Preparatoria Municipal ‘Gregorio Chapa Saldaña’, la cual realizará el gobierno municipal a través del programa ‘Mi Escuela Digna y Moderna’ para mejorar las condiciones de estudio de los alumnos. La obra constará de una superficie de 576 metros cuadrados, mediante una inversión de un millón 400 mil pesos, que beneficiará a 600 alumnos.

PATRICIA FERRARA THERIOT, regidora del sector y representante del presidente municipal Enrique Rivas, mencionó que este es el tiempo de redoblar esfuerzos en pro de la educación. Como parte de los beneficios al plantel, la regidora junto con ANTONIO ARREDONDO ALVAREZ, director de Educación Municipal, hizo entrega de un kit deportivo a la directora del plantel NIDIA BENAVIDES.

También agradeció la presencia del profesor GREGORIO CHAPA HERRERAGregorio Chapa Herrera, hijo mayor de GREGORIO CHAPA SALDAÑA, cuyo nombre lleva esta institución educativa. Padres de familia y maestros reconocieron el arduo esfuerzo de esta administración en favor de la educación, pues es la mejor garantía de una vida con mayor porvenir para las familias.

Sobre las acciones del alcalde ENRIQUE RIVAS la regidora, hizo referencia que este plantel es el 133 del programa ‘Mi Escuela Digna y Moderna’, y agregó que una escuela en buenas condiciones inspira confianza a las familias de que sus hijos están en un lugar seguro donde pueden estudiar y aprender mejor.

EL BIOLOGO RAMIRO CORTEZ BARRERA, director de fomento forestal de la sub secretaria de fomento pecuario y forestal de la Sria. De desarrollo rural que titula ARIEL LONGORIA GARCIA en el estado, ha venido desarrollando una serie de recorridos en diversos municipios y teniendo a su alcance el contacto con los programas de forestación en cada rincón de la entidad que sin duda puede ser un fuerte prospecto en los tiempos venideros.

CECILIA ROBLES RIESTRA, una mujer calada en el PRI desde hace muchos años parece hacerle la vida de cuadritos al dirigente estatal del SNTE en Tamaulipas, es una especie de personaje non grato ya por las malas conductas que han empinado al sindicalismo y de esta manera imposible que el sindicato de trabajadores de la educación que desea conducir JOSE RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ vaya a buen puerto. Ojalá se dé cuenta a tiempo el lider natural de los maestros que conocimos allá por 1997 en forma entusiasta, directa y decente como secretario de la vivienda en una primera ocasión defendiendo su postura ante organismos gubernamentales que le cerraban el paso al progreso del magisterio y que no venga amancharse ese esfuerzo de liderazgo alcanzado por la presencia de personajes que traen el color del PRI tatuado como lo tiene CECILIA ROBLES RIESTRA encargada de ser el enlace con las representaciones del SNTE en la zona norte, zona que ni conoce o al menos no se ha dignado a visitar para no dejar sola la antesala de la dirigencia estatal del SNTE que estamos seguros acaricia o bien una buena chamba como ha vivido siempre a cuestas de negociaciones político sindicales para estar siempre en la ubre presupuestal, algo que ha dañado la credibilida del sindicalismo magisterial tamaulipeco.

Y EN UN ACIERTO mas de la carrera política de la lic. COPITZI HERNANDEZ GARCIA, rindió protesta como coordinadora de las diputadas locales del ONMPRI, Organismo nacional de mujeres priístas en el estado y para tal efecto le tomó la protesta la senadora HILDA FLORES ESCALERA, dirigente nacional del organismo priísta. La diputada local COPITZI HERNANDEZ dijo que asumiría con responsabilidad la comisión encomendada para cualquier efecto distinguir al sector femenil del PRI frente a los nuevos retos que se avecinan y donde solo en unidad podrán alcanzar los objetivos que se tracen.

DENTRO DEL COMITE MUNICIPAL DEL PRI El LIC. CARLOS GARCIA REYNA, presidente del PRI mx señaló que se trabaja en la estructuración de importante plan de acción para el 2018 en donde su equipo de trabajo hará un agregado a las campañas de su partido revolucionario institucional, aqui mencionamos que tiene en su recorrer político el haber sido coordinador de la delegación local del Instituto de la juventud de Rio Bravo y mire que lo hizo brillar con presencia. Actualmente es difícil señalar lo mismo de la actual representación que se tiene en el municipio de Rio Bravo, donde unicamente lo están utilizando como un apéndice de un proyecto político personal y eso no lleva a ningún rumbo a la juventud, solo acarrearle agua al molino de quien sabe que personaje de la política.

EN FIN GARCIA REYNA dentro de la nueva encomienda que tiene el señala que estará participando dedicado a fortalecer un plan de estrategia en la red social para en realidad dejar a quien le suceda mañana o pasado en el cargo, pues el jóven conciente que los puestos no son eternos, dijo concretar un trabajo que deje huella en el PRIMX y no como lo dejaron su anterior representante que ni una hoja le entregaron. Algo asi como DIEGO GUAJARDO Le dejó primero A ROGELIO VILLASEÑOR y este a su vez al propio JUAN DIEGO GUAJARDO le volvió hacer lo mismo y que a éste último por cierto no lo ven por ningún evento del ayuntamiento, solopuros representantes que no saben ni a que los mandan y si van, lo hacen con un discurso mediocre y gris como ha sido la actual administración municipal.

MUCHO se habla de ex alcaldes y ex funcionarios que podría arrastrar el Geñazo, también en mucho se estima que ex funcionarios de EGIDIO TORRE CANTU puedan ser sentados en el banquillo de los acusados con tremenda situación legal. Por esto ya algunos pusieron pies en polvorosa y sino pal baile vamos.

El Coordinador del programa del seguro popular a nivel regional, DR. LUIS CAVAZOS MEDINA, dió a conocer que el programa de lucha contra el cáncer es una realidad en esta administración donde el gobernador del estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA tiene como una prioridad la salud. Pues en el mes del cáncer de mama se está trabajando activamente con todo el apoyo de la secretaría de salud y las diferentes áreas invlucradas. Se espera puedan recibir el apoyo las mujeres que asi lo deseen acercarse para realizarse estudios radiológicos o bien de laboratorio, quimioterapia o radio terapia según sea el caso. Indica el médico y coordinador regional del seguro popular de la secretaría de salur del gobierno del estado, DR. LUIS CAVAZOS que se trabaja en forma directa con las mujeres. Siendo en el momento que no hay medicamento para mas mujeres con cáncer se les proveé en forma subrogada para que cuenten con el tratamiento debido y que tengan el respaldo de la SST. Teniendo un costo de dos mil pesos el tratamiento en cada sesión para atacar el cáncer de mama y aqui contando con el seguro popular no les cuesta absolutamente nada. Invita el funcionario de la secretaría de salud del gobierno del estado de Tamaulipas a no

hacer caso omiso de los llamados que hace el sector salud de tratarse a tiempo y en forma una molestia por mas mínima que sea y acercarse a su centro de salud correspondiente.

CARLOS CARDENAS GONZALEZ, alcalde del municipio de Guemez dijo que la feria Tamaulipas es un evento importante y con esto se proyecta el estado nuevo para todos y señala que el proceso que viene de cambio de poderes, elecciones, el con mucho gusto tiene el entusiasmo de seguir adelante otro periodo mas, es legal dijo que la oportunidad la tenga quien gobierna en su momento. En cuanto a proyecciones que tiene programadas se encuentra con gestiones el relevo de tubería de drenaje para la ciudad asi como en las comunidades rurales se esta atendiendo cada demanda con los recursos económicos que se encuentran y con la compra de pipas para surtir agua, la compra de ambulancias es una de las muestras de trabajo con la ciudadanía.

YA EN EL SECTOR MEDICO fijese que se Implementa en el ISSSTE el certificado electrónico de Nacimiento para proteger derechos de infantes y generar mayor seguridad y que Otorgará identidad digital y un entorno de mayor seguridad a más de 36 mil bebés nacidos anualmente en el Instituto. Su sistema empata con los de la Secretaría de Salud, el Registro Civil y el INEGI, lo que contribuye a construir un marco legal y estadístico confiable para México. Al emitir el Certificado los bebés derechohabientes son dados de alta en el Instituto, contiene datos de salud al nacer para dar atención oportuna a quienes lo requieran. Su delegado estatal en Tamaulipas, DR. JUAN MANZUR ARZOLA señala que El ISSSTE avanza en la implementación del Certificado Electrónico de Nacimiento (CeN) en sus unidades médicas, impulsado por la Secretaría de Salud (SS). Este documento avalará la identidad de los neonatos ante el Registro Civil mediante un folio con código de barras y los registrará automáticamente en el Instituto; además, contiene datos generales de su condición de salud al nacer, que permiten brindarles atención oportuna, gracias a las gestiones del director general del instituto LIC. JOSE REYES BAESA TERRAZAS

Y EN LA FERIA TAMAULIPAS Como parte de las actividades de promoción turística de la Heroica Matamoros, el presidente municipal, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, asistió a la inauguración de la Feria Tamaulipas, que presidió el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, acompañado de los 43 alcaldes del estado. El alcalde dijo que Matamoros estará presente en este evento que se desarrolla en la capital del estado, – del 20 de octubre al 5 de noviembre-, y representa un escaparate para mostrar a Tamaulipas, propios y extraños, la oferta que como destino turístico tiene nuestra ciudad. En el módulo de Matamoros, la Secretaría de Turismo municipal promueve sitios de interés, nuestra Playa Bagdad, historia, gastronomía, y desde luego una amplia agenda de actividades, como son: Festival Internacional de Otoño; los Altares de Muertos Festival Cultural, el 2 de noviembre; y Navidad, Luz y Magia, en el mes de diciembre, sin faltar los torneos de pesca, en la temporada de verano. HACEMOS UN PARENTESIS para enviar nuestra condolencia y abrazo fraternal al amigo JUAN ALBERTO SILVA BERNAL por el lamentable deceso de su señora madre DOÑA JUANITA BERNAL, para el y su familia un abrazo solidario.

Enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños este22 de octubre a FRANCISCO DE LOS REYES, LUIS VALLE, ALEJANDRO COSTILLA Y ASAEL MARES mientras que este 23 de octubre

felicitamos a OVIDIO GUZMAN, ALVARO FUENTES, SERGIO GUAJARDO Y ALMA OROZCO FLORES. Y NOS VEREMOS.

