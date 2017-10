SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MORENA TIENE ELEMENTOS QUE MALINTERPRETAN SU IDEOLOGIA

LA CARRERA DE LOS INDEPENDIENTES por una candidatura a cargos de elección popular, en la que participan varios personajes a nivel nacional como PEDRO FERRIZ, MARGARITA ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO, JAIME RODRIGUEZ CALDERON, ARMANDO RIOS PITTER entre otros. Son elementos que tendrán que reunir mas de 860,000 firmas de ciudadanos de diferentes estados.

Las condiciones de los partidos políticos, no son las mismas pero aún asi los aspirantes en cada uno de ellos como IVONNE ORTEGA, MIGUEL OSORIO, JOSE ANTONIO MEADE, RICARDO ANAYA, RAFAEL MORENO VALLE, ERNESTO RUFFO, MIGUEL MANCERA, GRACO RAMIREZ faciliatarán una contienda electoral del 2018 con opciones para el electorado.

EN TAMAULIPAS, los aspirantes a diputados federales, senadores y alcaldes junto con sus cabildos, unos a reelección y otros tras la elección según definan sus partidos respectivos de apoyarlos a los que actualmente ostentan su posición en el caso de ayuntamientos. Definirán entre diciembre y febrero quienes van.

Hace unos dias con el protagonismo por delante, algunos diputados o diputadas federales han presentado sus informes de actividades legislativas, mismas que no cuentan con nada atractivo que informar como fue el caso del acto desangelado de MARIA ESTHER CAMARGO que a pesar de estar como secretaria de la comisión de educación de la cámara no tuvo ni la presencia política ni de la sociedad civil para resaltar un buen evento.

EL TIEMPO SE AGOTA y en el municipio de Rio Bravo como en Reynosa los de MORENA decidirán por alguien con interés de sumar y dinamismo que pueda representar a su partido donde cuentan con MIGUEL VAZQUEZ, en Rio Bravo; En los distritos IX, FRANCISCO TENORIO y MARIANO MONROY en el III distrito mientras que ENRIQUE TORRES se apunta para la coordinación estatal de organización.

EN REYNOSA como presidente de la CANACO MARIO LOPEZ VILLARREAL al igual que su equipo de trabajo vienen impulsando actividades con la sociedad civil buscando atraer el desarrollo turístico y comercial a la ciudad, en esto se coordinan al igual con eventos trascendentes como el evento pasado de la asociación de autos clásicos donde fué un éxito nos comentó su fundador GUILLERMO ORTEGA.

EN RIO BRAVO, su alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO tiene varios eventos sin hacerse presente, pues anda mas preocupado por otros asuntos que por dar la cara a la ciudadanía que le

dió su voto de confianza para buscar el desarrollo de la ciudad y no estar en posición de gresca política y pleito que no conduce a nada.

JORGE ESPINO ASCANIO, auditor superior del estado y un personaje cercano al gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se encuentra poniendo en investigación y auditando a ex alcaldes asi como a ex funcionarios públicos de los sexenios anteriores que algo tengan que aportar a la investigación que se le sigue a ex gobernadores, nadie está libre de culpa. Este ha sido un señalamiento muy directo y donde los involucrados muchos tendrán que agregar en su momento.

EN EL PRI ESTATAL, su dirigente estatal SERGIO GUAJARDO MALDONADO requiere de una revisión a fondo de los cuadros políticos que estará llevando a la mesa de trabajo con rumbo al 2018. No muchos son bien vistos para ponerlos en la boleta electoral el año venidero y su equipo ya le empieza a fallar como es el caso de personajes del pasado que por algún motivo fueron incrustados en la nómina del comité directivo estatal.

DENTRO DEL GABINETE de Tamaulipas, comentamos que las condiciones de trabajo social con el que se repsonde tanto el el desarrollo social, rural y de salud asi como las diversas brigadas que despliega el sistema DIF estatal que preside MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, permiten llegar hasta comunidades rurales que se han encontrado en el olvido pleno de muchas administraciones. Su directora general de DIF, OMEHEIRA LOPEZ REYNA como cada uno de los responsables de desarrollo rural, ARIEL LONGORIA o bienestar social, GERARDO PEÑA han llevado programas que renuevan la forma de trabajo del gobierno, aqui el gobernador del estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA al reunirse con representantes de medios de comunicación en Reynosa dejó muy en claro que nadie esatará fuera de la ley y quien este fingiendo trabajar en otro sentido será señalado, pues el gobierno que dirige es de 24 horas. A pesar de ello, algunos funcionarios que no han interpretado esa política podría caerles la voladora en cualquier momento.

EN LA CAPITAL DEL ESTADO, no hay que perder de vista el trabajo de gestión y política social que realiza MARIO RAMOS TAMEZ que como representante en el cabildo municipal por el Partido Movimiento Ciudadano ha demostrado mas que otros que tienen años en el andar político que le cuesta poco tocar las puertas para llevar gestiones a sus representados y no solo su partido sino ciudadanos incluso de otras trincheras políticas que mejor van a buscarle para solicitarle diversas acciones como luminarias, servicios primarios de limpieza o que intervenga ante alguna dependencia incluso de otro nivel y no solo municipal.

ASI MISMO por ese rumbo enviamos un saludo al equipo de trabajo de prensa del estado, FRANCISCO GARCIA JUAREZ como coordinador general de comunicación social; MARTHA RUBIO, WILLY CEDILLO, ANTONIO FRANCO, CARLOS GARCIA, entre muchos otros elementos que conforman el equipo de comunicación y permite la realidad de vivir en un camino a la información oportuno y veraz. Que como dijo el gobernador es un trabajo de 24 horas al dia no nomás de semana inglesa o los dias que se les ocurra ir a una oficina. Asi es de que ojo con esto

pues además conociendo a un coordinador de equipo como es PACO GARCIA JUAREZ se garantiza que las cosas irán por buen camino.

GILDARDO LOPEZ HINOJOSA presidente de la asociación ganadera local de Reynosa ha venido impulsando fuertes proyectos empresariales de la ganadería desde su llegada al frente del organismo y donde las cosas han caminado ampliamente en favor de la región pues el jóven empresario de la ganadería al frente de la asociación en mención ha sabido manejar las buenas relaciones con las instancias de gobierno y apoyo para sus compañeros de asociación.

GUSTAVO RICO DE SARO, dirigente municipal del PRI en Reynosa deberá cuidar en mucho a quienes les dió un nombramiento como directivo del partido a nivel municipal, al parecer varios de ellos son mas recomendados que lo que saben o tienen como perfil político para asumir una responsabilidad dentro de la nueva dirigencia renovada. Aqui mucho tendrá que hacer la secretaria general del PRI, SANJUANITA AGUIÑAGA que proviene de la CTM donde no hay muchos cudaros políticos ya que pueda promover el sector en mención.

CARLOS ULIVARRI LOPEZ esto queda en su intento por ser candidato a alcalde por MORENA desde que se afilió al partido en mención se ha provocado una serie de problemas internos por discrepancias políticas y pensamientos diferentes al del ex presidente de CANACO Rio Bravo que está dejando en mal a un grupo ya reducido de por si de ciudadanos que los llevó a la fiesta y ahora pretender ser candidato de un partido que no le acomoda realmente por la ideología tan diferente que tiene el empresario irresponsable de sillas y mantelería, pues resulta que el señor ULIVARRI ha perdido el piso desde hace muchos meses en que algunos todavía le hacían el juego a la política. Llegó al morena y las cosas se le han complicado.

Felicitamos por su cumpleaños este 27 de octubre al periodista AZAHEL JARAMILLO asi como este 29 cumplen años ALFREDO RUAN PADILLA Y LUIS ALONSO VAZQUEZ. Mientras que este 30 de octubre lo hacen KARLA GARCIA DE BROWN, ALEJANDRINA SELVERA ACOSTA, LUPITA DIAZ, RAYMUNDO HERRERA GARDUÑO, CARLO RUAN, JORGE VIDAL y RAMON RENTERIA en la ciudad de México donde ocupa sendo cargo político en su partido PRD…Y NOS VEREMOS.

