SEÑAL POLÍTICA

IMPORTANTE CONFERENCIA se llevó a cabo este pasado 30 de octubre en las instalaciones de la empresa VALEO donde una de sus principales promotoras como ha sido siempre es la dirigente del sindicato de trabajadores de VALEO y también regidora, MARGARITA GARCIA MARTINEZ quien con la participación del doctor MARCO ANTONIO CALZADA en punto de las diez y media de la mañana se realizó dicho evento. Uno de tantos eventos que realiza la empresa coordinadamente con el sindicato de trabajadores que fortalecen la prevención contra dicha enfernedad de cáncer.

ADAN SALAS, secretario de seguridad pública del municipio de Reynosa dijo que los operativos que se encuentran realizando en la ciudad son para comunicar, señalar a los ciudadanos que unicamente se les invita a que regularicen la situación ilegal de sus vehículos pero una órden concreta de la presidenta municipal MAKI ORTIZ es de no multar ni auitar mucho menos remitir vehículos a los patios de seguridad pública por faltante de algún documento, pero si invitar cordialmente y con respeto a los ciudadanos que tengan un carro chocolate cuente con la información.

PEDRO CASTORENA, aspirante ciudadano a la presidencia municipal de Reynosa dijo que se encuentra trabajando en la integración de lo que será su equipo de trabajo dentro de una planilla meramente ciudadana y con proyector my bien definidos para presentarlos como plataforma electoral llegado el momento y de acuerdo a las reglas. Además sigue trabajando desde la base social con encuentros con la sociedad civil con la que ha convivido mas que como militante de un partido político.

EN LA CANACO de Reynosa como Rio Bravo se preparan sus presidentes para llevar a cabo el BUEN FIN, un evento ya tradicional a nivel nacional des hace algunos diez años que viene desarrollándose con atractivos en ofertas en diferentes negocios y que en Rio Bravo dijo su presidente MANUEL MARTINEZ CANO estará siendo una vez mas un compromiso de los comerciantes organizados de la ciudad dar lo mejor en precios para todos los riobravenses y aprovechar ampliamente del 17 al 20 de noviembre las ofertas en negocios meramente de la ciudad con productos para el hogar, para la familia en lo que ya trabajan.

MIENTRAS QUE EN REYNOSA su dirigente local de CANACO, DON MARIO LOPEZ VILLARREAL convocó a rueda de prensa para este próximo martes 7 de noviembre para dar pormenores del tema del BUEN FIN.

PARA SEGUIRLE CON EL TEMA DEL DESARROLLO económico fijese que el sub secretario de mediana y pequeña empresa de la secretaría de desarrollo económico del estado de Tamaulipas, JESUS VILLARREAL CANTU, ha estado impulsando importante esventos en ciudades fronterizas y Reynosa como Nuevo Laredo han sido dos punteros importantes para que la mano del gobierno estatal se haga sentir.

ENVIAMOS nuestra felicitación a la secretaria de finanzas del gobierno local de Reynosa, ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE por la estatuilla y premio “maya 2017” entregado en el sur del país precisamente por el Instituto de mujeres gobernantes A.C. en eficiencia y reconocimiento a su labor de entre muchas mujeres del país que son funcionarias, sin duda una alegría y entusiasmo causó entre sus colaboradores que haya logrado dicho alcance. El premio se lo entregó GALO LIMON, representante de dicho instituto.

En el municipio de Ciudad Mante surgieron aspirantes por el PRI a la presidencia municipal y tanto JOSE REYES GUEVARA como JAIME TORRES, son personajes que se enuentran en las preferencias de su partido político para alcanzar la nominación bajo las reglas que ponga el consejo político del instituto priísta, allá como sabemos se encuentra en manos del PAN la alcaldía y las representaciones locales a exepción de la diputación federal que tiene ALEJANDRO GUEVARA COBOS. Es asi como han alzado la mano dos personajes que tienen amplia trayectoria dentro del PRI durante muchos años de participación.

EN SAN FERNANDO quien se encuentra apoyando ampliamente al aspirante presidencial de MORENA como es AMLO, es el ex candidato del PRD GERARDO MENDOZA, ex tesorero municipal y ex activista del PRD en algunos años atrás.

Y EN LA CAPITAL DEL ESTADO hace su lucha política EDUARDO GATTAS quien casi tiene en la mano la coordinación municipal de organización y quien ha venido dando un giro al partido en el centro del estado, siendo uno de los ex priístas que se han sumado al proyecto nacional de AMLO.

HACEMOS un paréntesis para enviar nuestras condolencias a la familia CONTRERAS PEREZ por el lamentable deceso esta semana de EFREN CONTRERAS, distinguido ciudadano riobravense. A su esposa BLANQUITA PEREZ y su hija la actriz mexicana, ANA BRENDA CONTRERAS PEREZ. Asi como para demás familiares como el ing. MAGDALENO CONTRERAS, director general de Conagri y hermano de EFREN, nuestro abrazo solidario.

POR OTRA PARTE, queremos felicitar por su cumpleaños este 1 de noviembre a ELISEO CASTILLO TEJEDA, JORGE VAZQUEZ MORENO, JUAN LAZCANO, JESUS ANGEL TIJERINA, KARINA VAZQUEZ, ANGEL GABRIEL LOPEZ, FELICITAS SALINAS, ING. CESAR VALDES Y ANGEL OLIVO. Y nos veremos

