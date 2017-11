SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-STIE SECCION 125 RESPALDA A SU GREMIO

-ITAVU REYNOSA ENTREGA APOYOS

SERGIO MORALES, coordinador de COEPRIS en la jurisdicción X con sede en Vallehermoso no pierde acción alguna para poner en la mesa el programa de trabajo que lleva a cabo la secretaría de salud en el ámbito a su cargo y donde todo un personal se aplica para llevar a cabo las actividades de supervisión de cada uno de los establecimiento tanto del municipio de Rio Bravo como de Valle hermoso y donde llevan a cabo una orientación permanente todo el personal a cargo de la dependencia.

ALGO FUERTE EMPIEZA A COCINARSE DESDE la inclusión y unión de PRD, PAN Y PMC a nivel nacional donde DANTE DELGADO RANNAURO fundador del partido movimiento ciudadano es el mas experimentado como ex gobernador, ex diputado federal, ex diputado local, ex senador y ex funcionario público. El nativo de Alvarado, Veracruz tiene en sus manos concretar una fuerte alianza política que lo lleve a ocupar importante posición en el gabinete de quien resulte ser el aspirante a la presidencia de México de este frente amplio democrático.

EN MATAMOROS no hay que perder de vista la maniobra política que se ha logrado al designar como representante del gobernador del estado a la ex candidata a la presidencia municipal VERONICA SALAZAR VAZQUEZ que ahora desde esa posición tendrá mucho que ver en lo que viene en el 2018. Su presencia pondrá fin a muchos diceres que se tenían en el seno del panismo local, recordemos que VERONICA Es una fuerza política natural desde hace muchos años y con experiencia y sensibilidad humana que sumará mucho al trabajo que se desarrolla con rumbo a un proyecto ya definido.

RICARDO CALDERON MACIAS en la oficina de migrantes con sede en Reynosa y jurisdicción regional se ha dedicado a realiza una serie de cambios en la oficina regional que le ha permitido al gobierno estatal poner en alto la atención y orientación que se le brinda a los paisanos y a los migrantes que son rechazados del vecino país.

Destacada labor ha realizado FILIBERTO LOPEZ ADAME dirigente de la sección 125 del STIE en Reynosa y coordinador estatal de este gremio. Mismo que realizó un importante sorteo de despensas con compañeros de su sindicato y en asamblea general ordinaria correspondiente al mes de noviembre donde logró reafirmar esa confianza y liderazgo sindical, político y social en dicho gremio.

JORGE ACUÑA TOBIAS, secretario de organización II del SNTE (Magisterio en Reynosa) ha tenido la posibilidad de participar como candidato a diputado federal por el II distrito electoral antes de ser dirigente de su gremio magisterial, conoce las entrañas del PANAL, Partido Nueva Alianza por el que contendió para un cargo de elección popular en el último proceso electoral federal y donde en esta ocasión esperan indicaciones como militantes de su partido de saber el rumbo que habrán de tomar. Hay que señalar que su candidatura fue una de la que mas votación logró en el 2015. Aqui su dirigente de partido municipal JAIME ARRATIA BANDA se dedica como militante del PANAL a reordenar la estructura política de territorio con que cuentan en este momento.

ELIFA GOMEZ LOZANO, ex dirigente juvenil del PRI, ex funcionario local y estatal se viene mencionando en una encuesta que nos comentan surge como uno de los favoritos en su municipio como ya lo hemos comentado. Los caminos se cierran poco a poco y se hace presente la mano de su partido revolucionario institucional para poder alcanzar una posibilidad política en el año 2018, ELIFA GOMEZ LOZANO es un elemento que se ha mantenido en el PRI firmemente a pesar de no haber sido considerado su posicionamiento político por el actual administrador de la ciudad de Valle hermoso y esto lo observan los momios políticos desde Gobernación y sino pal baile vamos.

DONDE ADEMAS cuentan con el respaldo económico, la seguridad social los trabajadores y sus familias y además donde su dirigente ha sabido coadyubar al trabajo reconociendo la labor de sus agremiados en forma constante, cuidando todos los aspectos por mas sensibles que sean.

La titular del ITAVU en Reynosa Lic. MIGDALIA LOPEZ HINOJOSA, dió a conocer que se encuentran trabajando en decisiones de apoyo a quienes mas lo necesitan. Por lo que su presenca en las colonias y ejidos de la ciudad de Reynosa es permanente junto a un equipo de trabajo que sigue fielmente la política de trabajo de un gobierno que abre las puertas a la ciudadanía y sabe escuchare.

Dió a conocer que El gobierno del reynosense FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a través del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanización delegación Reynosa estará llevando acciones muy precisas de apoyo en la zona urbana como en el área rural señaló en entrevista que “Tenemos instrucciones precisas de seguir apoyando a nuestra gente, a los que menos tienen y más con mis compañeros de los ejidos, del rancho de allá soy yo, los dotamos de servicios urbanizados y quien así lo requiera como la familia de la colonia Industrial, con láminas, tablas y despensas-, dijo la titular del ITAVU Reynosa”. El personal de la dependencia se encuentra renovándose y teniendo una nueva cara para la ciudadanía que requiere de atenciones dignas y que orienten a la población que se acerca a las oficinas de ITAVU para ver caras de amigos servidores públicos que no tenían.

Y Con la representación del Gobernador el LIC. FRANCNISCO GARCIA CABEZA DE VACA el secretario de educación, HECTOR ESCOBAR SALAZAR acompañó a la gran familia de la Universidad México Americana del Norte AC, en el marco de la celebración de su Trigésimo Quinto Aniversario, y con motivo de la Vigésimo Primera Ceremonia de Premiación a Tamaulipecos Distinguidos. Aqui destacamos el trabajo como rectora que ha realizado la DRA. EDITH CANTU DE MORETT y En donde se hizo reconocimiento a la Profesora GUADALUPE VILLARREAL, al Doctor ILDELFONSO FERNANDEZ SALAS y a C. la SARA BERMUDEZ OCHOA. La UMAN, es institución que ha dado muchas importantes generaciones de profesionistas en Reynosa donde está su bastión.Y NOS VEREMOS

