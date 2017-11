SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

LOS AMARRES POLITICOS que se están tejiendo en la ciudad de México hacen sentir que irán a la pelea solamente una derecha y semi izquierda unida contra un partido que se aferra a dejar los pinos. Mientras que surge un aspirante que tiene mas de 17 años haciendo campaña nacional para alcanzar el sueño de se presidente de México.

EN EL TEMA nacional, el frente amplio democrático que conforman PAN, PRD Y PMC suena bien para muchos ciudadanos.

DANTE DELGADO, ALEJANDRA BARRALES Y RICARDO ANAYA son quienes cuentan con la dirección de este frente político nacional para enfrentar al PRI y a MORENA. Aún asi no tienen candidato a la vista fortalecido y posicionado para ir al 2018 y en esto se encuentran trabajando asegura el FAP.

EN TAMAULIPAS El LIC. JORGE ESPINO ASCANIO, auditor superior del estado no lo pierda de vista. Su trabajo desde esa importante posición tiene en jaque a varios alcaldes y ex alcaldes. Hoy le tocó el turno a Rio Bravo donde se degrada cada vez mas y mas la posición del alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA que sigue jugando al artista, fantochón y engreído adulado por susúnicos simpatizantes de su juego político que ya no cree la ciudadanía que se encuentra harta y desencantada de lo que alguna ocasión representó la política del guajardismo.

ES POR ELLO que hace unos dias llegaron auditores a la presidencia municipal de Rio Bravo y no fue con buenas noticias.

EN OTRO TEMA EL SECRETARIO DE SEDUMA, GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ en el trabajo continuo por parte del gobierno del estado, dijo ante Habitantes de la colonia Villas Diamante su agrado por el apoyo otorgado por el Gobernador del Estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a través de la SDUMA, para efectuar la limpieza integral de los drenes ubicados en la colonia Villas Diamante lo que contribuye a mejorar considerablemente la calidad de vida de los habitantes del sur de la ciudad. En respuesta al arduo trabajo realizado con maquinaria pesada como retro excavadoras y camiones y con la ayuda de las cuadrillas asignadas en los diversos drenes.

CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ se encuentra en posición de ir por la candidatura a la presidencia municipal por el PAN donde ya en dos ocasiones ha triunfado como candidato a diputado federal, Su posicionamiento político en su natal Matamoros no lo pierdan de vista pues cuenta con una amplia red de amigos y simpatizantes durante muchos años que se han mantenido vigentes en su participación política.

ROSA ICELA PECINA, ex dirigente local del PRI, ex regidora y actual funcionaria municipal en Valle hermoso, es una fuerte prospecto a la candidatura a un cargo de elección popular en el año próximo. Una presidencia municipal o una diputación federal en caso de que como se sabe los partidos políticos deben contar con una importante gama de mujeres en la política dispuestas a enfrentar grandes retos electorales.

EN RIO BRAVO los trabajos de COMAPA se han fortalecido con el respaldo del gobierno estatal que dirige FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA. La introducción de colectores de drenaje, la atención al público y los programas de cultura del pago oportuno para abatir el rezago han dado resultados dijo RAUL GARCIA VIVIAN gerente general del organismo.

LO QUE NO SUCEDE EN JIMENEZ, Tamaulipas donde su alcaldesa priísta, MONICA SALDIVAR QUINTANILLA de SALAZAR ha permitido que su esposo JUAN GABIREL SALAZAR MENDEZ haga y deshaga a su antojo acciones en detrimento de la administración municipal. El congreso del estado ya tiene ojos puestos en el manejo de este ayuntamiento del centro del estado donde la falsificación de firmas de algunos funcionarios ya se hacen común para maniobras nada positivas para la economía de la ciudad.

MIENTRAS Que en COMAPA Reynosa le comentamos que se encuentra en marcha el sorteo navideño “2017” de un carro nissan último modelo con la aprobación del consejo de administración que preside MAKI ORTIZ y que favorece al usuario doméstico con descuentos en rezago y consumo en los servicios de agua y drenaje.

SI BIEN SE ENCUENTRA EL PRI buscando sus abanderaros para el proceso electoral ya en puerta, no es suficiente tener buenos propósitos. La situación no es para menos y El PRI espera la decisión cupular sobre su candidato presidencial.

En tanto que el ingeniero JOSE ANTONIO SUAREZ FERNANDEZ, ex director de la UAT agroindustrias se alista para rendir protesta el 30 de noviembre, como Rector de la UAT, una asunción de rectorado que esperan cambie la política y los manejos que han tenido en la máxima casa de estudios.

ANTONIO SEGUNDO AMARO, regidor panista en el ayuntamiento matamorense que no vive sus mejores momentos como administración, ha hecho señalamientos muy precisos del mal manejo que he llevado a cabo su presidente municipal y como tal, sin dar ningún desarrollo detonante a la ciudad.

Y QUE NO ENTRA POR QUE NO ENTRA, asi le dijeron y gritaron comentan al síndico municipal reynosense ALFREDO CASTRO OLGUIN en el sentido de que al presentarse como supuesto consejero político del PRD a su reunión en el sur del estado, resulta que no le permitieron el acceso por una sencilla razón, Ya no es miembro activo y perdió sus derechos como militante en automático tras el resolutivo de ser expulsado del Partido de la Revolución democrática, sin duda un golpe duro al grupo que representa en donde dice que militaba y donde queda muy en claro que es un personaje que ya fue expulsado del PRD.

EN OTRO ASUNTO LE fijese que el diputado local JESUS MARIA MORENO IBARRA ha dicho su intención de ser un aspirante a la candidatura por la presidencia municipal por el PAN y donde ya en otras dos ocasiones lo han hecho candidato sin alcanzar el triunfo, posición en donde el jefe político del estado estará interesado seguramente en quien este posicionado políticamente y no unicamente por quien tiene buenos deseos de alcanzar la candidatura para ver si gana. En fin las cosas están tomando su color dentro de las designaciones de abanderados de los partidos políticos.

OTRO ASPIRANTE que va por la libre o al menos asi lo hizo saber en Rio Bravo dado su status profesional y como elemento de la comunidad riobravense donde aspira a ser canidato indpendiente a la presidencia municipal refiriéndonos a CARLOS GUERRERO GARCIA de ahi en fuera no se conoce a otro aspirante por la va independiente en el municipio de Rio Bravo y si lo hay realmente no ha calado en la ciudadanía….

HACEMOS UN espacio para recordar en su natalicio al sacerdote y amigo DON ARTURO D. ALBA Q.E.P.D.

Y NUESTRA felicitación por su cumpleaños este pasasdo 25 de noviembre a CARLOS GOMEZ SOLIS asi como este 26 a la LIC. ANGELICA ARREDONDO ARRAMBIDE, IRENE TELLEZ, LIC. NORA JAUREGUI Y MARTIN LOPEZ CANTU. Además este 27 felicitamos al maestro RAMON MORALES MUÑOZ y a ALAN GONZALEZ… Y nos veremos.

