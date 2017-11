SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MEADE ES EL ELEGIDO COMO ABANDERADO EN EL PRI

-ASPIRANTES PRESIDENCIALES LAMENTAN MAS DEDAZOS EN EL PRI

-CAMBIOS EN HACIENDA Y PEMEX

-DESTRUYE GOBIERNO DE TLALPAN IGLESIA

MIENTRAS QUE EL PRI nacional al mero estilo político del PRI y el dedazo anuncia la aspiración política presidencial ante sectores y organizaciones como la CNOP, CNC Y CTM del ahora secretario de hacienda, JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA como al futuro candidato a la presidencia de México dejando en el camino a AURELIO NUÑO, secretario de educación; MIGUEL OSORIO de gobernación; JOSE NARRO ROBLES de Salud y LUIS VIDEGARAY de relaciones exteriores asi como a otros como IVONNE ORTEGA PACHECO y MANLIO FABIO BLETRONES RIVERA ex dirigente nacional del PRI.

Como era de esperarse en este inicio de semana el ahora también ex secretario de desarrollo social le asignaron la aspiración política a la silla en los pinos como quien reúne las cualidades que aunque no las del estatuto y documentos básicos del ex invencible tricolor será ungido como candidato oficial en semanas próximas.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR dijo que estaba mas posicionado OSORIO CHONG, recordó sus tiempos de priísta el tabasqueño pero hasta ahi.

Mientras que el relevo en Hacienda y crédito público fue en favor de JOSE ANTONIO GONZALEZ ANAYA quien dejó la dirección general de PEMEX en manos de CARLOS TREVIÑO MEDINA que era el director corporativo de la paraestatal.

CLAUDIA SHEINBAUM, delegada de Tlálpan con mas 350 empleados de la delegación política destruyeron, saquearon la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Cultura Maya de Tlálpan destruyeron, derribaron para recuperar el predio donde se encontraba esta iglesia, sacaron crucifijos, imágenes y los tiraron destruyéndose. Dijo la delegada que se realizó una diligencia jurídica para retirar los muros. Aqui la mujer y aspirante por MORENA a dirigir el Gobierno de la ciudad de México parece ser que pretende ser negociadora y no consigue nada al irse contra la iglesia. Y donde señala JOSE ARTURO HERNANDEZ representante legal del epicospado dijo que realizaron esto ilegalmente.

Y EN MORENA EN RIO BRAVO siguen siendo los favoritos para la coordinación municipal, El DR. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ y en la coordinación distrital MARIANO MONROY MONTEJANO

mientras que en San fernando se apunta fuerte el maestro jubilado ELOY OCHOA quien ya fue candidato a diputado federal por MORENA precisamente y es de los fundadores.

ENEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO tal parece que la regidora ANGELES BANDA RIOS como ELSA CRUZ MALDONADO, otros regidores como RICARDO FERNANDEZ AVIÑA se encuentran saludando con sombrero ajeno donde con paquetes de apoyo del municipio se presentan en escuelas y ejidos asi como ante organismos para entregarles autopromocionándose con la comunidad para alcanzar una tajada mas de la reelección que ellos piensan lograrán.

En lo que respecta a ANGELES BANDA ni en su partido nueva alianza, ni en su central magisterial la aceptan ya. Su último bastión era la representación de las mujeres dentro de la estructura del PANAL y es una mujer que le faltó el respeto al gobernador del estado en el pasado evento público al que asistió en la ciudad de Rio Bravo y de ello hay serios testigos.

Mientras que en el caso de la señora ELSA CRUZ pues no cuenta con el aval en realidad de los que integran lo poco o nada que queda del partido encuentro social en Rio Bravo dado el caciquismo que ha querido rehacer su lider moral ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ un fulano que le gusta el agandalle político nadamas y gracias a la amistad trabada con ABDIES PINEDA que anda mas preocupado por imponer a su hija como candidata a alcaldesa en Díaz Ordaz donde no los pueden ver ni en pintura entrometiéndose en la política del ayuntamiento que ocuparse de su representación como diputado federal.

MIENTRAS QUE EN LO QUE RESPECTA a la política de trabajo que viene desarrollando la fracción de los panistas en el municipio de Rio Bravo, FERNANDO GOMEZ Y CLAUDIA CHAPA abrieron las oficinas de atención ciudadana en la avenida Madero con la asistencia de invitados especiales como el Gerente general de la COMAPA, RAUL GARCIA VIVIAN, asi como el maestro y director del CREDE, ARTURO GARCIA además de la jefe de la oficina fiscal del estado, ROXANA GOMEZ PEREZ.

Recordemos que ya es la segunda ocasión que un regidor abre oficina de atención social a la comunidad, el primero fue un regidor del PRD que durante los tres años de su gestión como tal mantuvo una oficina abierta al público en un horario amplio donde se realizó importante gestoría y seguimiento de necesidades de la población…

ALEJANDRO DIAZ DE LEON, es el nuevo gobernador del banco de México en sustitución de AGUSTIN CARSTENS quien concluyó su periodo como tal y seguramente andará apareciendo en el equpo de trabajo del aspirante JOSE ANTONIO MEADE y sino pal baile vamos….

Mientras que fijese que La Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Instituto de Ciencia y Estudios Superiores de Tamaulipas (Icest) hicieron entrega de constancias a 120 personas que concluyeron los cursos y talleres de capacitación en primeros auxilios, computación básica, estilismo, bienestar personal e industria del vestido. Estas acciones forman parte del Plan Unidos por Reynosa implementada por el

Gobierno del Estado que conduce FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA con el propósito de reconstruir el tejido social y reducir la incidencia delictiva.

Es por ello que derivado del convenio firmado por la SEBIEN, Conalep e Icest se implementaron estos cursos y talleres de capacitación para el empoderamiento de las jefas de familias y el autoempleo para jóvenes que no culminaron sus estudios. Aprueban ediles en junta de cabildo, la compra de siete camionetas para la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad que se adquirirán con el remanente del recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016 (FORTAMUN), para este municipio.

EN CUANTO A NUEVO LAREDO, La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, DORINA LOZANO CORONADO, fue la responsable de presentar la propuesta ante Cabildo, misma que fue aprobada por unanimidad.

Lozano Coronado destacó que por la optimización del recurso del Fondo se obtuvo un ahorro presupuestal de 3 millones 75 mil 60.15 pesos. En su participación también se aprobó la transferencia y reasignación a la partida presupuestal de Bienes Muebles e Inmuebles de los intereses generados del ejercicio 2016 por 198 mil 400.67 pesos y en 2017 por 185 mil 565.62.

Con dicho monto, se adquirirán las siete unidades motrices que serán asignadas a elementos de tránsito; y en este punto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUELLAR, mencionó se analiza la posibilidad de incrementar las remuneraciones de los agentes viales para el próximo año, con el objeto de mejorar su percepción económica y evitar sean tentados a aceptar cualquier tipo de soborno…

MUY ACTIVO se muestra el diputado local ROGELIO ARELLANO BANDA por el partido nueva alianza en Valle hermoso y donde se ha dado a la tarea de recorrer el territorio pero sin olvidar su base como lo es el sector educativo y por ello fue recibido en dias pasados en el Jardín de niños “Manuel López Cotilla” en el Ejido Vanguardia donde entregó un apoyo económico que será utilizado para terminar los trabajos de la fachada de esta institución.

Este 29 de noviembre estará celebrándose el X aniversario de la fundación de la Asociación de lucha contra el cáncer “Alianza mujer ayudame a ayudarte” que ha hecho una ardua labor durante mucho tiempo en diferentes frentes con acciones muy objetivas en favor de la mujer con cáncer.

Será este mismo dia en mención en el salón de CANACO donde se celebrar un evento denominado pasarela Rosa en punto de las 18 horas. Felicidades a la maestra SANJUANITA SALAZAR asi como a todo un equipo de trabajo que conforma esta asociación.

ENVIAMOS nuestra condolencia y abrazo solidario a su familia por el lamentable deceso del periodista ANTONIO HERNANDEZ OLGUIN que falleció este martes por la noche.

Felicitamos por su cumpleaños este 28 de noviembre a CESAR ESPARZA…Y nos veremos

Me gusta: Me gusta Cargando...