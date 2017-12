SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ASPIRANTES INDEPENDIENTES SE REGISTRAN

EL ARRANQUE DE PRECAMPAÑA política del LIC. RICARDO ANAYA CORTES en el municipio de Amealco estado de Querétaro, tuvo un acompañamiento de la región y de políticos queretanos pero sobre todo de simpatizantes del proyecto político del jóven oriundo de ese estado.

Los integrantes del Frente por México como coalición conformada por los de movimiento ciudadano, PRD y el PAN, son quienes impulsan el proyecto político de RAC para ir en busca de la presidencia de México.

Y EN EL MUNICIPIO Amealco reafirmó su apoyo a la industria mexicana ante la familia Otomí de quienes resaltó que la mujer es el gran impulso de actividades que fortalecen la economía de esa región.

NOS COMENTO ARTEMIO FLORES POSADA, dirigente del sindicato de trabajadores del CONALEP Tamaulipas que acompañó al director estatal del sistema CONALEP, LIC. AGUSTIN DE LA HUERTA MEJIA en la entrega de equipamiento en el plantel de Reynosa coadyubando de antemano a la modernización de su infraestructura.

MIENTRAS QUE EDGAR MELHEM diputado federal estuvo realizando una posada en Rio Bravo como cabecera distrital del 03 llevando regalos y alegría en el gimnasio municipal en compañía de la diputada local COPITZI HERANDEZ GARCIA quien sigue siendo una gestora e impulsora de acciones legislativas en el congreso del estado asi como recibiendo la serie de demandas ciudadanas tanto en el municipio de Rio Bravo, Nuevo Progreso y Reynosa que conforman el distrito 8 del estado.

MUY GRAVE PARA EL Partido MORENA que su candidato vaya a ser el infumable CARLOS ULIVARRI LOPEZ, que hace apenas un año y meses denostaba contra los partidos políticos y los gastos excesivos que estos hacen del recurso público pues cobijado según el con la sombra de AMLO piensa que la gente se le olvida quien es el tal CARLOS ULIVARRI que auspiciado por JOSE RAMON GOMEZ LEAL otro dizque indpendiente de lo que no tiene absolutamente nada y si es un dependiente tuvo que cobijarse también con la figura nacional de AMLO por el partido MORENA para buscar una candidatura a senador, pues al parecer el ser edil del ayuntamiento de Reynosa ya le quedó pequeño el sillón.

SIN EMBARGO nadie del electorado se traga la idea de sencillez y jovialidad que tiene el empresario adminsitrador de empresas familiares en Reynosa, recordemos que como candidato en el 2009 a diputado federal no hizo un gran papel que digamos fue mediocre su campaña y en el congreso del estado pasando y pisoteando a panistas se convirtió en diputado local plurinominal, en pocas palabras su paso por las urnas no le han dado nunca un triunfo electoral y asi piensa en ser candidato al senado cuando hay otros personajes con trayectoria y presencia en la izquierda realista al lado del ahora pre candidato a la presidencia ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

MARIO RAMOS TAMEZ, regidor y uno de los activistas mas serios del Partido Movimiento ciudadano en Tamaulipas se encuentra muy cerca de las decisiones y las definiciones que tendrá el frente por

México que conforman la coalición PRD, PMC Y PAN. Asi que en breve sabremos una importante acción que tendrá a MARIO RAMOS precisamente como uno de los principales actores en la entidad.

ALEX PEREZ SANTANA, secretario general del PRD en Reynosa y quien cuenta con una lealtad a su partido y visión política detallada en el momento que vive el país pero sobre todo su estado y municipio, no hay que perderlo de vista pues su lucha ha sido constante y firme en sus convicciones aplaude la posición que han jugado las dirigencias del PRD, PMC Y PAN para construír una coalición que dará certeza a la política nacional y a un proceso donde saldrán avantes en el 2018.

JUAN MARTIN REYNA quien fue diputado local por el PAN y ex priísta en Matamoros ahora se registró como aspirante a una candidatura independiente donde algunos no le auguran mucho éxito. Aqui habrá que ver de que sueño los despierta el discurso de JUAN MARTIN.

GERARDO DE LA CRUZ, dirigente local del PRI en Matamoros está inyectándole juventud a la participación política del momento, siendo un bastión Matamoros para el priismo estatal tendrá que ponerse a tono la estructura territorial que conforma ya la nueva dirigencia en manos de un jóven político que busca entregar buenas cuentas a su partido y a sus militantes.

EN VALLE HERMOSO la posibilidad para una mujer en las próximas elecciones de aparecer en la boleta electoral se hace cada dia mas de fiar y por ello hay damas que se encuentran trabajando fuerte y arduamente para alcanzar la nominación por su partido político o bien a invitación de uno de los partidos que aunque no sean militantes pueden ser tomadas en cuenta.

LOS VARONES no se quedan atrás y FERNANDO CASTRELLON demostró hace dias una convocatoria de las clases medias populare y algunos actores políticos a finales del mes pasado donde la organización y planeación de lo que pueda presentarse no serán obstáculo para el jóven político, de no ser convocado por su partido veremos que decide en su destino político.

EN MONTERREY se registró ante la comisión estatal electoral como aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal el jóven político ROBERTO ADAME OCHOA, con una participación política desde su juventud y dentro del ámbito universitario quien va en busca de las firmas de apoyo.

COMO EL CASO de CARLOS GUERRERO quien procedió el pasado juéves a su registro como aspirante a candidato indpendiente a la presidencia municipal en Rio Bravo donde al parecer va solo por esa vía sin avisorarse al momento un aspirante mas en estas circunstancias.

ENVIAMOS NUESTRA felicitación este pasado 16 de diciembre a IVAN MUÑOZ, ROGELIO GARCIA, LUIS CEPEDA. RAMON PADILLA LOO Y JOSEFINA PIMENTEL. Mientras que este 17 de diciembre cumplen años CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ, OSCAR CAMARENA, DIEGO RIOS, FRANCISCO SANTIBAÑEZ MEDRANO Y JOSE ANTONIO LEAL DORIA….Y nos veremos

