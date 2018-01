SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-GOBERNADOR REFRENDA COMPROMISO CON PERIODISMO TAMAULIPECO

El gobierno del estado que dirige FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA por conducto de la coordinación general de comunicación social se reunió este miércoles por la mañana en el casino victorense de la capital del estado para refrendar el compromiso de informar, de comunicar a la sociedad tamaulipeca el acontecer diario y lo que los tamaulipecos quieren saber.

Comunicadores de todo el estado convocados por el gobierno del estado para festejar el día del periodista con un desayuno donde entre mensajes y buenos deseos de unificó un solo criterio, el de informar a los tamaulipecos y que mejor que los comunicadores de medios de televisión, radio, cibernéticos, prensa escrita, columnistas reporteros que como uno solo escucharon primeramente el mensaje del coordinador general de comunicación social del gobierno estatal, Lic. FRANCISCO GARCIA JUAREZ que agradeció la asistencia y se sumó al trabajo que han realizado los periodistas.

Reconoció ampliamente la labor que sus amigos de los medios de comunicación han permitido informar a la sociedad.

De la misma manera reconoció ya en su mensaje el gobernador del estado, CABEZA DE VACA que están trabajando pero también están en desacuerdo contra quienes atenten contra los comunicadores, contra la libertad de opinión y expresión demandando y condenando los hechos de violencia en que los periodistas se han visto envueltos como el último caso en el municipio de Nuevo Laredo donde perdió la vida Carlos Domínguez profesionista de la comunicación.

Dijo el gobernador del estado “A propósito del Día del Periodista, refrendo mis condolencias a la familia Domínguez, así como al periodismo, por el asesinato del periodista de Nuevo Laredo, Carlos Domínguez, por ello, solicito a todos ustedes un minuto de aplausos como reconocimiento a su labor periodística”.

En el evento estuvo acompañado de su esposa Señora Mariana Gómez de García; Así como del coordinador de comunicación social del estado, FRANCISCO AGRCIA JUAREZ; integrantes del gabinete estatal como el secretario de Gobierno, Lic. CESAR VERASTEGUI OSTOS; Lic. GERARDO PEÑA FLORES de bienestar social; Ing. GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ de desarrollo urbano y medio ambiente; Héctor Escobar de educación.

Lic. VICTOR SAENZ, jefe de la oficina del gobernador; Lic. OMEHEIRA LOPEZ REYNA, directora general del DIF estatal; JESUS NADER NASRALLAH de administración; ARIEL LONGORIA GARCIA; JESUS VILLARREAL de desarrollo económico; ISABEL GOMEZ CASTRO de turismo; MARIO SORIA LANDERO, Contralor general; CARLOS FERNANDEZ ALTAMIRANO del instituto del deporte; RAUL RUIZ VILLEGAS de pesca y acuacultura; LOURDES ARTEAGA de finanzas; EDMUNDO MARION de instituto de jóvenes y MARIA CHAVIRA MARTINEZ de trabajo.

Así mismo mencionó el coordinador general de comunicación social del estado, GARCIA JUAREZ que “Tamaulipas se suma a la prensa, hemos sido claramente instruidos por el ejecutivo para cumplir con el deber de respetar el nivel de prensa con valores que contribuyen con nuestras funciones como servidores públicos, la prensa juega un papel fundamental para la devolver la confianza en los gobierno, pues tienen una

labor importante hacia la sociedad, por ello, los invito a seguir trabajando juntos por el Tamaulipas que todos queremos, el gobierno de Tamaulipas, confía que la libertad de prensa es un factor de progreso y está comprometido, además condenamos cualquier acto que atente contra la libertad de expresión”.

Reafirmando en su momento el gobernador del Estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, su convicción hacia la prensa libre además de calificarlo como un aliado de los pueblos, y manifestó “Mantengo mi respeto al periodismo tamaulipeco, por eso buscamos implementar medidas de protección a cargo de los delitos hacia periodistas y defensores de los derechos humanos, y que se hagan valer, la libertad de expresión más que celebrarlo, es refrendar el deber de protegerlo, porque este es un estado seguro y participativo, la libertad de expresión es uno de sus pilares de esta administración, un privilegio, pero nunca una amenaza, respeto a la crítica y la voz ciudadanía, la crítica pueda ser incomoda cuando es injusta, amigos periodistas les confirmo mi respaldo a su ejercicio periodístico”.

También dijo “la prensa libre, es la conciencia del estado, Tamaulipas tendrá una conciencia más amplia de México, por ello, se debe trabajar por el bien común, escribiendo la nueva historia de Tamaulipas, que se construirá juntos”.

La comisión municipal de agua potable y alcantarillado de Reynosa, ante las bajas temperaturas que se estarán presentando en estos días de la semana en curso.

El Ing. NESTOR GONZALEZ MEZA, gerente general del organismo paramunicipal dijo que las acciones a realizar para prevenir cualquier situación de riesgo en los medidores de nuestros hogares deben protegerse estos envolviéndose con trapos, periódico y plástico.

Así como proteger las líneas interiores que sean material de cobre. Además de dejar goteando muy levemente en caso de momentos congelantes para que haya fluidez de líquido en forma constante.

Pues hay que tomar en cuenta que el medidor dañado es costo para el usuario en caso de no atender estas importantes recomendaciones que hace la COMAPA de Reynosa.

De la misma manera el gerente general, invitó a la ciudadanía a comunicarse al 073 en forma directa con personal del Centro Integral de atención ciudadana de COMAPA para cualquier contingencia que pueda presentarse en algún sector de la ciudad y donde personal del área técnica estará al pendiente las 24 horas en forma permanente para atender y dar solución a cualquier situación.

ENRIQUE RIVAS CUELLAR será el gallo del PAN para la reelección gracias al trabajo realizado por su gobierno y equipo de trabajo y sino pal baile vamos pues SALVADOR ROSAS apunta derecho al primer distrito electoral de Tamaulipas en el proceso que se avecina con toda la posibilidad de ganar.

JUAN MANZUR OUDIE como aspirante a la diputación federal por el VII distrito electoral no duda en alcanzar una vez cumplidas las recaudación de apoyos de ciudadanos que ya entregó a la instancia correspondiente llegar a realizar una campaña político electoral de nivel y con la decisión de ir por el electorado indeciso y el ciudadano que quiere conocer otras opciones de representación política en la máxima tribuna del país donde se hacen las leyes y de presentan las iniciativas para la renovación que necesita el país.

NINFA LERMA al reunirse como señalamos en días pasados con los integrantes del PAN municipal de Valle hermoso levantó la mano para dejar sentir su presencia y participación en la próxima designación de candidato a la presidencia municipal para la elección que se avecina y de la misma manera se ha venido

reuniendo con grupos representativos de la sociedad civil asi como liderazgos para fortalecer su propuesta a la precandidatura a la presidencia municipal de Valle hermoso.

DANIEL SAMPAYO SANCHEZ aquel que fue diputado local y director de ITAVU pero antes de ello fue valet y secretario privado del ex gobernador TOMAS YARRINGTON RUVALCABA parece no entender las líneas políticas que se manejan en su partido al meterle ruido a la reelección del alcalde JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE o bien se cree con merecimientos políticos mas que otros personajes que han estado esperando la oportunidad de su partido por lo que ya le piensa muy seriamente decir su dirigente estatal SERGIO GUAJARDO MALDONADO que o se dedica a ser delegado del PRI en Valle hermoso o se pone de acuerdo con las bases del PRI para que se dé cuenta que no lo quieren como candidato en la que viene.

MAKI ORTIZ DOMINGUEZ presidente municipal de Reynosa levantó la voz para decidir ir por la reelección en espera de la decisión que tome su partido acción nacional donde ya ha sido desde regidora, diputada federal, senadora y actual presidente municipal por cierto la primera en la historia de Reynosa

CARLOS ALBERTO RAMIREZ como dirigente local del PES, partido encuentro social en Reynosa no ha señalado nada que conozcamos sobre aspirantes que propongan para los cargos de elección popular en coalición con el MORENA y PT, pero en estos si hay nombres como son ARMANDO ZERTUCHE ZUANI Y CAMILO MARTINEZ aunque podría quedarles grande la candidatura no hemos visto que hagan mucho ruido al momento.

LUIS RENE CANTU, diputado local suplente por el PAN y quien es el director regional de la secretaria de bienestar social zona uno se reunió a saludar a los

EDUARDO GATTAS BAEZ es el viable aspirante a la candidatura por la presidencia municipal por la coalición MORENA-PT-PES aunque le jalonean la cobija otros intereses de grupos políticos que no lo quieren al ex priísta y joven político con un proyecto bien definido al interior del proyecto del tabasqueño.

GIOVANNI BARRIOS, aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal en Reynosa reanudó acciones de recaudación de firmas de ciudadanos ante las difíciles inclemencias del tiempo de invierno haciendo un llamado a la ciudadanía para que participen activamente en este proceso independiente.

En el PRI suenan muchos nombres por ejemplo en Nuevo Laredo se decía de la posibilidad de YAHLEEL ABDALA o ROSA MARIA ALVARADO MONROY; Nueva Cd. Guerrero de cincho amarrado MANUEL GONZALEZ como un ejemplo de unidad y la oportunidad a los hombres pues van tres mujeres seguidas siendo alcaldesas. Mientras que en Mier El doctor ALEJANDRO Peña y en Miguel Alemán CLAUDIA OCHOA o SERVANDO LOPEZ MORENO, este último ya fue alcalde. JOSE CORREA aspira por nueva cuenta en Camargo donde EDELMIRA GARCIA aceptó ir por la reelección y en Díaz Ordaz se prepara el profesor OVERLIN LUCIO BALLEZA que dice tener todo preparado y hasta un plan B en caso de ser para una mujer la candidatura.

En Reynosa RIGOBERTO GARZA FAZ o ERNESTO ROBINSON TERAN y en Rio Bravo los priístas se preparan para darle un golpe al guajardismo que se quedó sin padrino. En Valle hermoso de concretarse la reelección irá DANIEL TORRES aunque le pisan los talones FERNANDO CASTRELLON Y ELIPHALET GOMEZ aunque las cosas si son para las mujeres están puestas PATY CORRAL y ROSY PECINA.

Matamoros ya lo comentamos mientras que en San Fernando RUBEN RODRIGUEZ, RIGOBERTO ROBLES son los favoritos aunque piensan algunos priístas repetir con GABRIEL DE LA GARZA que ya perdió su última elección para diputado federal en el 2012.

Aun dicen que puede haber un relevo de candidato presidencial en el PRI saliendo JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA por MIGUEL OSORIO CHONG o AURELIO NUÑO para sustituírlo.

MIENTRAS QUE MIGUEL YUNES MARQUEZ ha sido diputado local, alcalde y es senador por el estado de Veracruz anotado ya para la candidatura al gobierno del estado va con todo.

PARA CONCLUIR resultan nombres en ciudad Mante para la alcaldía como JOSE REYES GUEVARA Y ALEJANDRO GUEVARA COBOS por el PRI.

Enviamos nuestra felicitación por su onomástico este 15 de enero al maestro y alcalde del municipio de Díaz Ordaz JORGE NAVARRO GARZA asi como este 17 de enero cumplieron años CHRISTIAN W. RODRIGUEZ, CESAR FLORES, JAVIER GALVAN, PROFESOR. JUAN JOSE RANGEL ARVIZU y de la misma manera este 18 de enero a MARCELO OLAN MENDOZA destacado filántropo de Reynosa asi como el periodista LEOBARDO SANCHEZ, LEONARDO ALVAREZ, LIC. ADAN MARQUEZ SEGURA Y FREDDY BARRAZA. Y NOS VEREMOS.

