SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

Los maestros somos los protagonistas del gran reto de educar a la infancia y a la juventud de Tamaulipas, para inculcarles valores y formar así buenos ciudadanos, dijo el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, al encabezar la entronización en la galería de honor del magisterio, de los maestros, Bertha Estela García González, Lidia Salazar Cerda y José Luis García García.

Al agradecer la presencia del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el líder de la Sección 30, JOSE RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ, reconoció las grandes capacidades intelectuales de los trabajadores de la educación y resaltó que el gobierno del Estado, hace un reconocimiento a esa capacidad y trayectoria de los docentes que en el marco del día del maestro se entronizan en esta galería de honor.

Comentó que desde mayo de 1994, en el marco de la calidad acuerdo nacional para la modernización de la educación, se promovió la creación de la galería de honor del magisterio con la participación de los gobiernos, federal y estatal, en coordinación de la Secretaria de Educación y el SNTE, con el propósito de reconocer y enaltecer el trabajo de los docentes más distinguidos de Tamaulipas y el país.

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, dijo que la historia escribe una parte para los maestros que son él orgullo de la educación y sindicato de maestros, pero además es importante reconocer a estos tres maestros que entregaron su vida a la formación y preparación de niños y jóvenes tamaulipecos.

Mi reconocimiento, a la Comisión integrada por el Gobierno del Estado, la Secretaria de Educación, la Academia Mexicana de la Educación en Tamaulipas y a los compañeros del SNTE, por reconocer y estimular a estos grandes forjadores de la educación de Tamaulipas y de México, concluyo.

Y En reunión con comerciantes del consejo directivo de CANACO en Rio Bravo, fue recibida por el presidente del organismo, Ing. MANUEL MARTINEZ quien acompañado de consejeros comerciantes escucharon las propuestas de acción

La inge CARMEN PEREZ reafirmó en sus encuentros en Rio Bravo tanto con maestros, jubilados, como empresarios que hará suyos los compromisos para llevarlos ante la cámara de diputados federales.

Al continuar con sus actividades de campaña por el III distrito electoral dijo que ella es producto de la cultura del esfuerzo y el trabajo; que nada es imposible, que todo se puede lograr y que su afán es hacer mucho por Tamaulipas y por supuesto por Río Bravo.

Que en todo momento la coalición de partidos que promueve la candidatura de RICARDO ANAYA es la mejor fórmula para cambiar el rumbo que lleva el país.

Sus propuestas de reducir el impuesto al valor agregado del 16 al 8 % es una acción inmediata de llegar a la presidencia de México como de apoyar a los hombres productores del campo.

Asi como en la Villa de Nuevo Progreso donde se reconoce como un centro turístico de gran dimensión y que requiere del apoyo total de la autoridad federal y donde la mano del legislador estará presente con promociones de proyectos y programas en apoyo al turismo.

En el apoyo que ha sido reiterativo por parte de colonos de los diferentes sectores tanto de Matamoros, Valle hermoso, San Fernando y Rio Bravo se siente el querer de la ciudadanía por cambiar de rumbo que nos dé mayor certidumbre y contar con representantes dignos de la población urbana y rural, que regresen a su terruño a dar seguimiento a las necesidades primordiales en servicios públicos.

MIENTRAS QUE Con mucho trabajo vamos a salir a hacer el Altamira próspero, competitivo y sustentable que refleje cada hogar y todas sus bondades, vamos por mucho pavimento, seguridad, programas sociales, apoyo a la educación, servicios públicos y salud”, son los temas prioritarios de CARLOS TORAL candidato del PRI en busca de la alcaldía de Altamira anunciados en este primer día de campaña.

Durante una rueda de prensa ofrecida con su planilla de síndicos y regidores, CARLOS TORAL aseguró que llegó el momento de trabajar por mejorar las condiciones de vida de las familias altamirenses, movilidad ciudadana, empleos y seguridad integral. Sobre este último tema dijo “vamos a aplicar una estrategia que prevenga las causas de la delincuencia, un plan social profundo que genere un cambio de mentalidad y desde el núcleo de la familia, poder erradicar los problemas de inseguridad pública”.

Una de sus propuestas es fortalecer al sector femenino, por ello de obtener el triunfo en la siguiente elección, propondrá la creación del Instituto “Nueva Vida”, el cual tiene como objetivo, proteger a las mamás y a sus hijos desde el momento de su concepción hasta el nacimiento.

En Reynosa el joven empresario ALAN NAVARRETE viene desarrollando una importante actividad en favor de los candidatos del PAN y no hay que perderlo de vista, seguramente mucho tiene que aportar a la política de trabajo que implementa la coalición que encabeza RICARDO ANAYA CORTES a la presidencia de México.

Y Este sábado 12 de Mayo de 2018 y después den haber recorrido todo el tercer distrito, recogiendo todas las necesidades, inquietudes y problemática de la ciudadanía la candidata a la diputación federal por el Partido Revolucionario Institucional en el tercer distrito electoral de Tamaulipas, COPITZI HERNANDEZ GARCIA presento su propuesta política de cara a el electorado basada en el sentir ciudadano que pudo conocer luego de un intenso recorrido en todo el territorio del tercer distrito.

YA QUE ANDAMOS CON LOS PRIISTAS el ex diputado federal, ex delegado del ISSSTE en Tamaulipas, ex dirigente del PRI municipal reynosenses y ex director de obras públicas en dos ocasiones además de haber sido delegado de ITAVU y SEDESOL estatal en Reynosa, GUILLERMO ACEBO SALMAN, es el candidato suplente de senador en la fórmula con ALEJANDRO GUEVARA COBOS y anda haciendo una intensa campaña nos comentó en favor de la fórmula del PRI.

Lo mismo visita sectores del distrito II que campañea BENITO SAENZ o bien GUSTAVO RICO DE SARO en el IX distrito electoral acompañándolos en sus caminatas.

AMERICO VILLARREAL ANAYA quien es el candidato al senado por MORENA en la primera posición anduvo de gira de trabajo en la región naranjera de Santa Engracia, y saludó a residentes y ejidatarios, en quienes constató el crecimiento de seguidores y respaldo electoral a los candidatos de Morena, a un mes y medio de los comicios del 1 de julio.

Y Con la idea de dar un cambio a la falta de interés por el campo, productores de la región citrícola y del mismo Altiplano expresaron su preferencia como candidato a senador de Tamaulipas, y al proyecto de nación del abanderado presidencial de AMLO.

De visita en Güémez y Padilla, donde se reunió con vecinos y pequeños propietarios, el doctor Villarreal Anaya expresó que el tema de la producción de alimentos y la promoción del mercado interno es uno de los ejes principales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y la región citrícola saldría favorecida.

JAIME HINOJOSA quien es el candidato de MORENA-PES-PT en el municipio de Miguel Alemán dijo andar con todo para ganar la presidencia municipal y le acompaña por cierto como coordinador de comunicación social el periodista JUAN ANTONIO RIOS enhorabuena.

EN VALLE HERMOSO LA QUE DIO el brinco del PAN al PRI fue la mujer altruista NINFA LERMA que dejó las filas del partido por la que hace dos años fuera su abanderada para ir a respaldar la fórmula del PRI.

Señalan en el PAN que no les dio curiosidad su salida puesto que ya no participaba en el blanquiazul, veremos y comentaremos cual fue el resultado.

GERARDO ALDAPE BALLESTEROS anda tranquilo en campaña esperando conquistar la voluntad de los electores y para ello rodeado de un equipo de colaboradores que esperan le respondan logrará el objetivo.

Mientras que en la casa de enfrente MORENA, su candidata LUCERO GONZALEZ DE ADAME aprovechará la experiencia vivida por su esposo como ex candidato independiente a la presidencia municipal hace dos años pero aún asi su experiencia propia como funcionaria de la secretaria de salud en muchos años y en donde por cierto nos remonta a observar como la jurisdicción X de la SST con sede en Valle hermoso sigue sin un titular que realmente sea responsable de si mismo como tal.

NOS REFERIMOS AL DR. VICTOR ALVAREZ que como jefe de jurisdicción su altanería y prepotencia ha llevado a caer en los resultados del sector salud a la dependencia, caso del que o no se da cuenta la secretaria de salud GLORIA MOLINA o de plano asi quiere tener a al ciudadanía de Valle hermoso y Rio Bravo sufriendo las consecuencias de la falta de atención en la salud.

MAS SIN EMBARGO EN EL MORENA cabe mencionar la división a fondo que se encuentra al menos en el estado de Tamaulipas donde unos andan promoviendo a AMLO y otros con voto cruzado, pues las designaciones de candidatos en muchos casos y en municipios no favorecieron a los de MORENA y andan enojados, molestos con las dirigencias de su partido y sino ahí están los casos de Rio Bravo, Matamoros, Mante, Madero, Nuevo Laredo, Miguel Alemán entre otros municipios y Reynosa sobre todo donde algunos apuntaban a RIGO GARZA FAZ como su candidato y finalmente no quedó ni de suplente de regidor.

EN REYNOSA el presidente de PES, Partido Encuentro Social, LIC. CARLOS ALBERTO RAMIREZ viene desarrollando una campaña permanente en favor de sus abanderados pero sobre todo ocupado en la estructuración de la defensa del voto como principal comisión a realizar.

Lo mismo por el rumbo del III distrito donde MARIANO MONROY MONTEJANO es el responsable de la defensa del voto y con ello anda registrando un

sin número de actividad en los 7 municipios para defender el voto señala el joven político en favor de AMLO.

HECTOR VILLEGAS quien es el candidato a la diputación federal por el III distrito anduvo en la colonia Graciano Sánchez donde se encuentra el seccional 1145 que es el más grande de la ciudad y desde donde reconoció el trabajo de los maestros en su día de festejo nacional quien además sigue en su campaña política electoral siendo respetuoso de los demás candidatos.

Y EN LA CAMPAÑA del partido verde ecologista de Reynosa a la presidencia municipal que lleva como candidato al DR. IGNACIO LOPEZ PADILLA, tiene como coordinador general de campaña al maestro NARCISO ORTEGA.

Mientras que en la campaña a la diputación federal por el II distrito ya cambiaron potra vez de coordinador de campaña y salió RICARDO XOCHITEMOTL que lo contrataron por unos días nadamas, la realidad es que la mano de JUAN MANUEL KU como orientador dizque político a su sobrina nomás no le está haciendo nada bien para que avance la campaña.

Y nos veremos.

