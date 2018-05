SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MARGARITA SE BAJA DEL RING ELECTORAL

-REALIZA ALMARAZ MASIVA CONCENTRACION POPULAR

Renunció a la posibilidad de convertirse en la primera mujer presidente de la República Mexicana.

MARGARITA ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO, ex líder juvenil del PAN, ex diputada federal, ex director de asuntos jurídicos del partido acción nacional y ex presidenta del sistema DIF nacional, renunció a la candidatura por la vía independiente a la presidencia de México.

Fue este inicio de semana cuando se cimbró el ambiente político con la salida de la contienda electoral de la mujer política de nacimiento y quien aspiró en una primera parte a ser la candidata de su partido acción nacional al que renunció para convertirse por la vía independiente en la candidata presidencial por primera vez una mujer.

Habrá que revisar dijo el INE si volverá a maquilar las boletas por la decisión tomada y que alteraría la información en la misma al elector.

Si ella define apoyar a uno u otro candidato presidencial pues se podrá prestar a confusión al aparecer el nombre de la ahora ex candidata a la presidencia de la República.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la ex panista no puede declinar a estas alturas por ninguno de sus hasta hoy contrincantes y cederles sus votos, lo que de hecho no ha ocurrido, pues hasta ahora se sabe que la ex primer dama solo manifestó que renuncia a sus aspiraciones.

La misma norma en su artículo 241 establece que si un candidato renuncia 30 días naturales antes de la elección, el partido o coalición que lo postuló tiene la posibilidad de registrar a otra persona como candidato y garantizar que éste aparezca en la boleta.

EN LA NOTA de lo regional estuvo por Tamaulipas concretamente en el municipio de Reynosa donde aterrizó en vuelo comercial la ex canciller mexicana y candidata al senado por el PAN CECILIA ROMERO como coordinadora de voluntades de la campaña presidencial de RICARDO ANAYA CORTES que visitó a esta región donde sostuvo un encuentro con la candidata a la presidencia municipal MAKI ORTIZ y los candidatos a diputados federales por el II distrito JUANITA SANCHEZ JIMENEZ Y ERNESTO ROBINSON TERAN por el IX distrito.

Además de acompañar en su arranque de campaña electoral a la candidata a la alcaldía de Díaz Ordaz, NORMA ANGELICA ALVARADO DE SOLIS la tarde de este jueves.

En toda esta agenda de trabajo se pudo concretar gracias al trabajo político e institucional del ING. SALVADOR TENIENTE, coordinador estatal de voluntades de la campaña de RICARDO ANAYA CORTES en Tamaulipas.

CON MUCHO ENTUSIASMO se ha venido trabajando por parte del maestro y contador público PEDRO ANGEL RODRIGUEZ, director del COBAT no. 17 que está impulsando ampliamente con el respaldo del director estatal CESAR GUERRA MONTALVO tanto el deporte como lo artístico cultural en dicho plantel educativo de nivel medio superior con el recurso humano que tiene en la institución en Reynosa y dada su experiencia y trabajo desarrollado en muchos años al frente del cobat no. 7 sin duda saldrá con grandes éxitos que veremos reflejados en poco tiempo.

El doctor OMAR NELSON GONZALEZ CEPEDA, jefe de jurisdicción no. 4 de la secretaria de salud del estado de Tamaulipas dijo que “El sector salud a través de la jurisdicción sanitaria IV, recomienda a la población cero actividades físicas a la intemperie, cuando la temperatura ambiente supera los 35 grados centígrados, pues estos extremos pueden causar en el cuerpo humano un shock térmico que es una de las causas más graves de hipertermia”.

Esto significa dijo el jefe de la jurisdicción sanitaria, que es un sobrecalentamiento que sufre el cuerpo debido a las altas temperaturas por exceso de ejercicio físico y la causa es la falta de hidratación lo que hace que diversos órganos dejen de funcional en su forma natural.

EN RIO BRAVO se prendió la mecha con el deslinde que hace el candidato a la presidencia municipal por la coalición “Por México al frente” CARLOS ULIVARRI LOPEZ del ex alcalde ROGELIO VILLASEÑOR SANCHEZ y que recordemos estuvo en su registro como candidato, en fin la posición de ULIVARRI fue pública de su deslinde como participe en este caso VILLASEÑOR en el proyecto a la presidencia municipal.

ULIVARRI dijo seguirá haciendo campaña político electoral al lado de los abanderados del PAN, PRD y PMC como ha estado en la colonia Satélite y Montereal entre otras realizando recorridos casa por casa.

MIENTRAS QUE El candidato ROLANDO AGUILAR ANZALDUA se dedicó a realizar algunas acciones de publicidad de su campaña pero manteniendo un ritmo de trabajo de campaña sin candidato sus brigadas de impacto en diferentes sectores de la ciudad.

CARMEN PEREZ ROSAS, candidata a diputada federal por el III distrito electoral por el PAN estuvo en Matamoros visitando algunas comunidades

rurales y posteriormente en un encuentro con el magisterio que le refrendaron su apoyo político para el primero de julio en las urnas electorales, pues sus propuestas son las mejores señalan dirigentes magisteriales que deben tomarse en cuenta para llevarla a la máxima tribuna del país.

ELOY EGUIA, dirigente local del PANAL en Rio Bravo se reportaba d ela capital del estado donde se encontraba realizando algunas tareas de partido con sus dirigentes estatales.

JORGE MANCHA, fue designado como jefe de prensa del candidato GERARDO ALDAPE en la campaña a la presidencia municipal del PAN en Valle hermoso, felicitaciones y enhorabuena como JESUS GARZA lo hace al lado de JOSE RIOS SILVA candidato a la reelección en aquel municipio de San Fernando.

POR CIERTO FIJESE QUE JOSE RIOS SILVA candidato del PAN a la presidencia municipal de San Fernando, viene recorriendo desde el primer dia de campaña electoral como Ayer por la tarde acompañado de su esposa Rossy, aspirantes a síndicos, regidores y simpatizantes del PAN realizaron un recorrido en el seccional de la colonia Pasó Real, en la que saludando y dialogando con vecinos del sector y amigos les demostró su compromiso una vez mas y dijo “mi apoyo y mi compromiso de trabajar por seguir empujando el desarrollo de San Fernando es compromiso de palabra”.

Siguiendo una política de trabajo como lo marca el jefe político del estado en su partido así como las alianzas con otras fuerzas políticas le permitirán la reelección por un periodo de tres años para seguir trabajando en obras y servicios asi como por la educación, el empleo y desarrollo económico de la región del Valle de San Fernando.

Inicio el pasado 14 de mayo con una importante concentración político popular u reafirmando que el compromiso que lo une a San Fernando es la gente, sus familias y todo lo que vale la tierra del productor del campo que siempre será un aliado permanente en la búsqueda de gestiones para fortalecer ese sector de desarrollo económico así como la ganadería.

El candidato a la presidencia municipal panista, ENRIQUE RIVAS auguró que RICARDO ANAYA, candidato a la presidencia de la República, será el triunfador del debate del próximo domingo y será el próximo Presidente de Mèxico.

ENRIQUE RIVAS está muy seguro que la capacidad de Anaya lo hará vencedor en el próximo encuentro con sus contrincantes, en el que se abordarán temas sobre comercio exterior, migratorio y otros de gran relevancia para la franja fronteriza.

El candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo invitó a la poblaciòn a sintonizar el debate de los candidatos nacionales, el próximo

domingo, pues los temas a tratar atañen a la frontera, como es comercio exterior, migración, entre otros.

Los candidatos a Diputados Federales del Distrito II en Reynosa OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA, III de Río Bravo HECTOR VILLEGAS y por el Distrito IX ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, sostuvieron importante reunión de trabajo para fortalecer las propuestas del programa Frontera Fuerte.

En ella acordaron las acciones que habrán de impulsar en la región para mejorar el empleo y la economía familiar, con inversión pública y privada integrando a los sectores social y económico, bajando los combustibles, I.V.A. e I.S.R, incremento del salario mínimo, traslado de aduanas a 30 kilómetros de la línea divisoria , para apoyo al sector rural.

Así mismo, ofrecer educación y oportunidades para los jóvenes en materia laboral, capacitándolos con becas mensuales, impulsando una auténtica revolución educativa, ya que la educación es un derecho y trabajaremos para que bajen y apliquen recursos a infraestructura de más universidades públicas.

Acciones que ayudarán a recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en promotor del desarrollo político, económico y social de la región fronteriza, adoptando la honestidad como forma de vida y de gobierno, cambio en la estrategia frente a la inseguridad y la violencia, mejorando las condiciones de vida y de trabajo.

MIGUEL ALMARAZ MALDONADO, candidato independiente a la presidencia municipal de Rio Bravo mantiene el ritmo de trabajo político y este domingo hizo importante concentración política popular que partió de su casa de campaña electoral con rumbo a la brecha 112 en la lateral de la colonia Morelos que colinda con la Colonia Hijos de ejidatarios donde demostró la fuerza política que tiene el empresario riobravense para agenciarse el triunfo electoral el próximo primero de julio.

EN LA PLANILLA de CARLOS GUERRERO GARCIA como candidato independiente a la presidencia municipal aparecen elementos que han estado ya en otros proyectos políticos como OMAR BELMARES y ARNOLDO NACIANCENO que van como candidatos a regidores.

Y NOS VEREMOS.

