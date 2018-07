SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR VIVIAN PERALTA

-NO PERMITIRAN ARREBATOS DEL PRI NI DE SERAPIO: ALEX PEREZ

EN MATAMOROS SU PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO MARIO LOPEZ HERNANDEZ está recibiendo el reconocimiento de la sociedad, los políticos y los partidos e instituciones en que le desean la mejor de las suertes y éxito en el futuro de la administración municipal que encabezará a partir del primero de octubre.

DEDICA TIEMPO Y ESFUERZO además de reuniones y agenda apretada con encuentros en medios de información a cuadrar lo que será su equipo de trabajo y el plan de desarrollo de su gobierno municipal.

SERA EN TODO MOMENDO muy respetuoso de las autoridades estatales, federales asi como de las diversas instituciones con las que su único propósito es trabajar y hacer a un lado amiguismos y compadrazgos en la integración del gobierno local.

ASI COMO TRABAJAR DE LA MANO del gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

ALLA EN CAMARGO Con el documento en la mano que la acredita como presidente municipal electa de Camargo, Tamaulipas.

LETY PEÑA VILLARREALL convocó a unirse por lograr una mejor ciudad que permita el desarrollo, la productividad y contar con mejores condiciones de salud y educación para todos.

Asi como servicios y obra pública para enderezar el rumbo que ha llevado la ciudad en los últimos años de atraso.

LETY PEÑA se comprometió en campaña a dar la apertura a todos los ciudadanos de Camargo a participar y activarse con los programas del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y bajar los recursos, fomentar la educación y empleo para abatir el abismo del tejido social que se ha perdido.

Dijo que se rodeará de un equipo de trabajo que sea provechoso para los ciudadanos y se logren los objetivos de trabajo para todos y cada uno de los electores que tuvieron confianza en su propuesta política como candidata del PAN-PRD-PMC a la presidencia del ayuntamiento de Camargo.

MIENTRAS QUE EN el sur del estado VICENTE VERASTEGUI OSTOS se le apunta como el viable coordinador de la representación parlamentaria del PAN en el congreso de la unión.

PUES LOS VOTOS obtenidos son producto de la aceptación que tuvo el también alcalde con licencia de Xicoténcatl Tamaulipas y que con una campaña política de trabajo y entrega al electorado logra una mayoritaria votación de entre sus compañeros candidatos a diputados federales ganadores por la coalición “Por México al frente”.

Con la finalidad de promover un curso taller en juicios orales para la familia, La Barra de abogados “12 de julio” de esta ciudad que preside el abogado MARCELO OLAN MENDOZA.

Se encuentran invitando a la población a nivel regional a quienes deseen en forma gratuita llevar este importante curso en juicios orales dirigido a la familia.

Y de esta manera que conozcan los cambios en la ley y sus procedimientos que se han cambiado en el transcurso estos años.

Mismo que será impartido por la maestra de la UANL RUBINA SANDOVAL quien estará este sábado llevando a cabo este importante curso que promueve la barra de abogados “12 de julio” dijo el presidente del organismo, Lic. MARCELO OLAN acompañado de integrantes de este importante organismo a nivel local.

Este cuso tendrá un costo de $500.00 con entrega de constancia con valor curricular.

Dicho curso será el viernes 6 de julio de las 16 horas a 20 horas y el sábado 7 de julio de las 10 de la mañana a las 14 horas en el auditorio de la unidad multidisciplinaria UAT Aztlán.

8991 867247 es el teléfono de la comisión coordinadora para inscripciones e información del curso taller en juicios orales en Materia familiar dijo el presidente del organismo de abogados en Reynosa, Licenciado MARCELO OLAN MENDOZA.

ALEX PEREZ SANTANA del PRD y quien fuera en la coalición que encabezó MAKI ORTIZ se enfrentó a priístas resentidos y simpatizantes de SERAPIO en el consejo municipal electoral donde la lideresa ENRIQUETA SANTANA les dijo dos que tres verdades a quienes no saben perder lo que no hicieron en campaña electoral y quieren arrebatarlo en la mesa.

PEREZ SANTANA les dijo muy claro que los números electorales de los ciudadanos, su mayoría no mienten y el triunfo de MAKI es una realidad.

Y EN EL SNTE ESTATAL que dirige RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ fue quien dijo que “Los maestros no podemos hacer la tarea, si no nos dan el equipamiento correcto y adecuado”.

Dijo lo anterior al encabezar junto al Secretario de Educación HECTOR ESCOBAR SALAZAR y MAGDALENA MORENO ORTIZ, el Taller Estatal de Supervisores al Cien, en ciudad Madero Tamaulipas.

El Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues si no hay talleres como este, tampoco se puede culpar a los maestros de lo que se deje de hacer, porque debe de existir una autentica actualización, una verdadera capacitación y una verdadera profesionalización de la educación.

AL CONGRESO DEL ESTADO regresaron ya COPITZI HERNANDEZ GARCIA como diputada local por el VIII distrito asi como ANTO TOVAR GARCIA por Matamoros y OSCAR MARTIN RAMOS que participaron como candidatos a diputados federales en los dos primeros casos y en otro al senado de la República sin obtener números positivos de triunfo.

Dijeron avocarse a los diferentes temas que ocupa sus comisiones asi como su representación al frente de su distrito donde seguirán trabajando hasta el año venidero en que hay elecciones de nueva cuenta.

AGRADECE Y RECONOCE CARLOS GARCIA

CARLOS GARCIA reconoció el trabajo político de sus simpatizantes y colaboradores así como la cobertura de la prensa local y regional en una reunión con los medios de comunicación y además reconoció que los números electorales no le favorecieron con lo que sin duda da el reconocimiento al alcalde electo MARIO LOPEZ HERNANDEZ de la coalición “Juntos haremos historia”.

CARLOS GARCIA lo mas seguro es que regrese a su curul en el congreso del estado o bien a una posición de gobierno en la entidad donde se avizoran una serie de cambios y ajustes en el gabinete del gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

EN OTRO ASUNTO YA LO DIJO LA ALCALDESA REELECTA MAKI ORTIZ que revisará muy bien quienes quedarán en el nuevo gabinete de su gobierno municipal.

SE INSISTE ampliamente en que la dirección de comunicación social que ostenta una mujer de nombre YENNI GANDIAGA no seguirá en la posición y tendrá que ser relevada dada las arbitrariedades cometidas contra empleados municipales asi como contra algunos comunicadores de Reynosa y la región

donde no le alcanza a la muchacha para controlar su egolatría y altanería no sabemos porque al detentar el cargo conferido.

OTRO TAMIEN pudiera ser en algunas dependencias de gobierno municipal que se encuentran señaladas como inoperantes.

NO SE HABLE del reguero administrativo que tiene y mala relación con el personal el gerente administrativo de la COMAPA Reynosa, ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ que nomás está esperando se descuide el gerente técnico el de finanzas para hacer sus trastadas inmiscuyéndose donde no le piden que meta las narices el sujeto pero como se siente muy bien apadrinado o al menos eso dice por qué no mas le habla aquella que les platique y empieza a temblar y agarrarla con los primeros que se tope en la escalera de la dependencia.

Y enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños este 3 de julio al maestro MEDARDO TREVIÑO, ALFREDO ROCHA en la capital del estado.

Asi como este 4 de julio por su cumpleaños a JORGE RENTERIA en Matamoros, PEDRO EMILIO BORREGO, RICARDO ALVARADO, ERIC OROZCO Y ALEJANDRO COLION en la UAT agroindustrias.

De la misma forma este 5 de julio felicitamos a ALEJANDRO BAROCIO GUERRERO por su cumpleaños asi como al DR. RAFAEL CUEVA HERRERA en Miguel Alemán; CARLOS ALBERTO RAMIREZ, dirigente del PES Reynosa; CUAUHTEMOC FLAMARIQUE TORRES, MARIBEL MARTINEZ enhorabuena.

Y ESTE 6 DE JULIO a TOMAS LOPEZ GONZALEZ, allá en Edomex; a EDUARDO GONZALEZ en la UPN Miguel Alemán; GUADALUPE CASTILLO REYES, A los periodistas JESUS RIVERA y JAIME AGUIRRE Y AL dr. ELIPHALET ENRIQUEZ… Y NOS VEREMOS.

