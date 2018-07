SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-GABINETE OBRADORISTA LISTO

En cuanto al gabinete que se proyecta de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR anote usted al empresario ALFONSO ROMO como jefe de la oficina de la presidencia de la República asi como en la dirección general de comunicación social de la presidencia CESAR YAÑEZ; en la secretaria de gobernación a la ex magistrada del poder judicial OLGA MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CORDERO DAVILA quien le acompañará por cierto al presidente electo ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a la próxima reunión de CONAGO.

ASI mismo en la secretaria de relaciones exteriores va MARCELO EBRARD CASAUBON, ex secretario de seguridad pública y ex jefe de gobierno del Distrito federal.

ALFONSO DURAZO MONTAÑO originario de Sonora, fue diputado federal por el Movimiento Ciudadano; Secretario particular del ex candidato presidencial del PRI LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA; Secretario particular del ex presidente VICENTE FOX y dirigente estatal de MORENA en Sonora apunta para revivir la Secretaria de seguridad pública federal.

GRACIELA MARQUEZ COLIN economista y conocedora de los temas económicos del país pasará a participar en la secretaria de economía.

CARLOS MANUEL URZUA fue secretario de finanzas del gobierno del D.F. en los últimos tres años del mandato de AMLO en el D.F. y es el personaje que organizará la secretaria de hacienda y crédito público.

ROCIO NAHLE será la secretaria de energía del país, trabajó en PEMEX en diversas áreas y fue diputada federal por MORENA, coordinadora de la fracción parlamentaria de MORENA en la cámara baja.

JAVIER JIMENEZ ESPRIU será el secretario de comunicaciones y transportes quien es ingeniero civil y ha tenido cargos en La UNAM, PEMEX Y la propia SCT.

Asi también se menciona a MIGUEL TORRUCO MARQUES será el secretario de turismo, ya fue titular de turismo en el gobierno de la ciudad de México algunos años del actual sexenio.

IRMA ERENDIRA SANDOVAL será la secretaria de la función pública y ha tenido fue diputada local constituyente en el 2016 de la ciudad de México licenciada en sociología y estudios en políticas públicas.

LUISA MARIA ALCALDE ha sido diputada federal, tiene 31 años de edad y es la mas joven del gabinete será la secretaria del trabajo y previsión social.

ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGAN militó en el PRI donde fue secretario general del comité nacional y ha sido secretario de educación y de gobernación; presidente del grupo Fundación Azteca y será el secretario de educación pública del país.

JORGE ALCOCER VARELA es médico de profesión será el secretario de salud del país y ha ocupado cargos en la UNAM Y la SS.

ALEJANDRA FRAUSTRO será la secretaria de cultura y ha tenido cargos en la PGR asi como en la secretaria de cultura del D.F.

MARIA LUISA ALBORES será la secretaria de desarrollo social y es originaria del estado de Chiapas.

JOSEFA GONZALEZ BLANCO será la secretaria de medio ambiente y recursos naturales.

VICTOR VILLALOBOS es el futuro secretario de Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. Fue sub secretario de SEMARNAT y de la propia SAGARPA.

Como secretario de desarrollo agrario, territorial y urbano llegará ROMAN MEYER FALCON con conocimientos y trabajos de planeación y urbanización.

MARIA ELENA ALVAREZ BUYLLA será la directora del consejo de ciencia y tecnología, importante institución que dará rumbo a la modernidad de México.

JESUS SEADE será el negociador y representante ante el Tratado de libre comercio con América Latina.

DAVID CERVANTES ha sido diputado federal por la El D.F. y será el responsable de la reconstrucción delas áreas afectadas del sismo del 2017.

OTRAS DIRECIONES Y POSICIONES

Hay otros elementos que se sumarán al equipo en importantes posiciones o direcciones nacionales como: SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO PRIVADO, COORDINACION DE GIRAS PRESIDENCIALES, ISSSTE, PGR, IMSS, INFONAVIT, CONALEP, La CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO, PEMEX, DIF, INSTITUTO DE LA MUJER, CONADE, CFE. CONAGUA, ASA, SAT, ADMINITRACION GENERAL DE ADUANAS, BANOBRAS, CONALEP, CAPUFE, DGETI, IPN, DGETA, BANSEFI, CONAFOR, CONAZA, CONDUSEF, CORETT, DICONSA, LICONSA, FIRA. FONATUR, IMJUVE, IMER, IMP, INEA, INBA, INAH, INDESOL, INAPAM, INIFAP, INM, INADEM, JFCA, LOTENAL, NAFIN, NOTIMEX, PRODUCRADURIA AGRARIA, POLICIA FEDERAL, PRODECON, PROFEPA, PROFECO, PROSPERA,

REGISTRO AGRARIO NACIONAL, SNICS, SENASICA, SEPOMEX, SENEAM, TELECOM, TURISSSTE, UPN por citar algunas.

AQUÍ CABE mencionar que faltan muchos nombres sin duda de personajes que han rodeado al presidente electo de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR que ocuparán sendos cargos públicos y por mencionar algunos le comento que están: JULIO SHERER IBARRA, TATIANA CLOUTHIER, YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, RICARDO MONREAL, MANUEL MONDRAGON Y KALB, GERMAN MARTINEZ, GABRIELA CUEVAS, JOSE MARIA MARTINEZ, RABINDRANATH SALAZAR, MARTI BATRES, BERTHA LUJAN, CLARA BRUGADA, ALEJANDRO ESQUER VERDUGO, ELIAS MIGUEL MORENO BRIZUELA entre otros.

ABORDAREMOS EN OTRA COLABORACION los políticos o participantes en la contienda electoral como candidatos o como dirigentes o coordinadores que seguramente serán parte de los cambios que se darán en delegaciones, sub delegaciones y demás posiciones federales que serán relevadas en Tamaulipas.

EQUIPO DE TRANCISION DE ANDRES MANUEL

Y EN EL TEMA DEL EQUIPO DE TRANCISION SERÁN JULIO SHERER IBARRA, TATIANA CLOUTHIER Y OLGA SANCHEZ CORDERO en asuntos políticos.

EN ASUNTOS ECONOMICOS CARLOS URZUA Y ALFONSO ROMO.

EN POLITICA EXTERIOR, CESAR YAÑEZ, HECTOR VASCONCELOS Y MARCELO EBRARD.

REUBICACION DE DEPENDENCIAS FEDERALES

LA REUBICACION DE LAS dependencias y secretarias de estado según propuesta del presidente electo ANDRES MANUEL quedarían de la siguiente manera.

En cuanto a la Secretaría de Turismo se determina que estaría en la capital de Quintana Roo, Chetumal; Secretaría de Medio Ambiente, en Mérida; Pemex, en Ciudad del Carmen; Secretaría de Energía, en Villahermosa.

LA Comisión Federal de Electricidad, en Tuxtla Gutiérrez; Comisión Nacional del Agua, en el Puerto de Veracruz; Secretaría de Desarrollo Social, en Oaxaca.; Secretaría de Educación Pública, en la ciudad de Puebla; Secretaría de Cultura, en Tlaxcala; Banobras, en Cuernavaca; INFONAVIT, en Toluca.

Mientras que la Secretaría de Salud, en Acapulco; Instituto Mexicano del Seguro Social, en Morelia; Ganadería en Guadalajara; ISSSTE en la ciudad de Colima; CONADE, en Aguascalientes; Secretaría de la Función Pública, en Querétaro; Secretaría del Trabajo, en León.

Asi como la Secretaría de Desarrollo Urbano, en Pachuca; Diconsa, en Zacatecas; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en San Luis Potosí.

SE MENCIONA también la Secretaría de Economía, en Monterrey; Nacional Financiera, en Torreón; Comisión Forestal, en Durango; Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en Bahía de Banderas, Nayarit; Comisión Nacional de Acuacultura y el Instituto Nacional de la Pesca, en Mazatlán; Secretaría de Agricultura, en Ciudad Obregón, Sonora; CONACYT, en La Paz.

Mientras que El Instituto Nacional de Migración, en Tijuana; Presidencia y las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina se mantendrán en la Ciudad de México.

PASANDO A un tema local fijese que Con un éxito de participación por parte de ciudadanos, estudiantes, abogados de la región se logró el objetivo de la barra de abogados “12 de julio” de Reynosa.

Dio a conocer en entrevista el abogado MARCELO OLAN MENDOZA presidente del organismo que se logra el objetivo gracias a la organización y participación de los reynosenses, la promoción y apoyo de los medios de comunicación para difundir dichas actividades.

Los socios que participaron en el evento y la organización del mismo son los que le han dado curso y proceso a las actividades de esta organización como habrán de seguir con futuros eventos en la región, no solo en el municipio de Reynosa.

Reconoció el trabajo de la Lic. NORMA RAZO y Lic. KARINA ARACELI DE LOS RIOS por su dedicación y tiempo en la organización del evento además dijo el abogado MARCELO OLAN presidente del organismo de abogados que agradecía el apoyo valioso del Lic. JOSE MARIA FLORES, VICTOR RODRIGUEZ por hacer posible el festejo por adelantado del día del abogado.

Asi mismo agradeció a las autoridades de la UAT unidad multidisciplinaria Aztlán que dirige la Lic. ROSA ICEEL ACOSTA como directora de la institución por el apoyo de las instalaciones para muchos de los eventos que estarán realizando la barra de abogados “12 de julio”.

RENE FUJIWARA MONTELONGO son los ojos que tiene ELBA ESTHER GORDILLO desde la cúpula de lo que será el posible sector magisterial en un futuro en sustitución del SNTE.

Este joven nieto de la ex lideresa magisterial fue quien coordinó las redes sociales progresistas de apoyo a AMLO a nivel nacional asi de que no hay que perderlo de vista, ha sido presidente juvenil del Partido nueva alianza en su fundación en el 2005 y en el 2012 diputado federal plurinominal.

SIN DUDA QUE TIENE en sus manos una gran posibilidad de subirse en los primeros niveles del sexenio sin olvidar a FERNANDO GONZALEZ O RAFAEL OCHOA también.

POR CIERTO trascendió la visita que hizo el maestro ERICK HUGO FLORES, presidente nacional del PES, Partido Encuentro social en proceso de pérdida de su registro a la casa de campaña política del presidente electo ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR para comentarle que el INE no quiere abrir paquetes donde presumiblemente se asegura tienen votos que les daría la oportunidad de seguir contando con la vigencia del partido.

Y ENVIAMOS nuestra condolencia y abrazo solidario a la familia COVARRUBIAS CABALLERO que en días pasados tuvo el sensible deceso de la señora ALICIA COVARRUBIAS CABALLERO, para su hermano en especial nuestro amigo Profesor JUAN VENTURA COVARRUBIAS CABALLERO nuestro deseo que dios todopoderoso les dé una pronta resignación.

ASI mismo enviamos nuestro abrazo solidario al amigo y periodista ABRAHAM MOHAMED ZAMILPA por el deceso de su hermano AMIN, deseando a su familia una pronta resignación en este lamentable momento, con ellos nuestro apoyo fraternal.

De la misma manera envío nuestro abrazo solidario y fraternal al amigo JOSE MARIA ALMAGUER PONCE por el sensible deceso de su señor padre DON JOSE ALMAGUER ALANIS este lunes por la mañana. De igual manera nuestros deseos por una pronta resignación a la señora ALMA LETICIA PONCE DE ALMAGUER.

HACIENDO un espacio queremos enviar nuestra felicitación este 9 de julio al amigo JUAN DE LEON PERALES; asi como este 10 de julio recordamos el natalicio de nuestra abuela materna Maestra NELY FRANCO DE PERALTA y felicitamos por su cumpleaños a CARLOS TAVAREZ LEAL, MIGUEL PEREZ, JORGE LOPEZ URIAS, ROGELIO ORTIZ MAR, DIODORO GUERRA RODRIGUEZ Y LUIS FIGUEROA SOLANO. Y nos veremos.

