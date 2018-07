SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-SURGEN NOMBRES PARA DIRIGIR PEMEX, CFE. ISSSTE

-RICARDO MONREAL COORDINARA SENADORES DE MORENA

-5 PROSPECTOS DEL PAN AL RELEVO DEL 2022

RICARDO MONREAL AVILA quien ha sido diputado federal, senador, jefe delegacional en la CD. DE México además de Gobernador de su estado natal Zacatecas.

Quien inició políticamente allá por 1975 en tareas políticas dentro de las filas del PRI como coordinador, directivo, dirigente entre otros cargos, será el coordinador de los senadores de MORENA y MARTI BATRES electo senador al igual que PORFIRIO MUÑOZ LEDO como diputado federal aseguraron que se reducirá el 50% del salario de los legisladores, omitiendo además los gastos médico mayores, viajes al extranjero como parte de los ajustes que propuso el presidente electo.

MIENTRAS QUE ANGEL AVILA secretario general del PRD nacional dijo que está a punto de desaparecer como partido político dicha institución, pues las condiciones no son muy favorables para el instituto del sol azteca como quedaron sus números en el último proceso electoral además de la división de grupos y tribus políticas internas.

EN ALGUNOS CARGOS DEL GOBIERNO FEDERAL se empiezan a dar nombres como MANUEL BARTLET DIAZ quien ha sido gobernador, diputado federal, dos veces senador y ex secretario de gobernación y educación además d ex secretario general del PRI nacional quedará en la dirección general de la CFE; OCTAVIO ROMERO OROPEZA quien es ingeniero agrónomo por la universidad de Chapingo, originario de Tabasco, ha sido dirigente estatal del PRD en 1998 t diputado federal en la LVI legislatura y ex oficial mayor del gobierno de la ciudad de México, electo el pasado 1 de julio como alcalde de Cd. Del Centro en Tabasco y quien se perfila para llegar como titular de la dirección general de PEMEX y GERMAMN MARTINEZ ha sido dos veces diputado federal, militó en el PAN y fue dirigente nacional, secretario de la función pública en el 2006 y llega a ser senador por la vía plurinominal por MORENA oriundo de Michoacán y abogado de profesión será quien llegará a al frente del IMSS.

ASI MISMO EN LO POLITICO ESTATAL se anotan a 5 personajes rumbo a la candidatura por el PAN a la gubernatura siendo: MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, originaria del estado de Chihuahua quien ha sido en el ayuntamiento de Reynosa

ex regidora, ex diputada federal, senadora con licencia y presidente municipal reelecta en Reynosa.

CESAR VERASTEGUI OSTOS, actual secretario general de gobierno, ex presidente municipal de Xicoténcatl; ex diputado federal y ex dirigente estatal del PAN.

ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, ex candidato a diputado federal, ex secretario general del PAN estatal, ex regidor y actual senador por primera minoría de Tamaulipas.

Asi como GERARDO PEÑA FLORES fue alto ejecutivo de BBVA Bancomer contralor municipal en Reynosa, ex candidato a presidente municipal, ex secretario de bienestar social, fue en el gobierno federal Contralor de PRO MEXICO en la secretaría de economía; Candidato a diputado federal por Reynosa en el 2009; Contralor interno de la secretaría de gobernación; Director de operaciones de la CORETT a nivel nacional en el 2011; laboró en el senado como asesor y secretario general del comité estatal del PAN en Tamaulipas.

ENRIQUE RIVAS CUELLAR es uno más de los prospectos a la precandidatura al gobierno de Tamaulipas en el 2021 y ha sido diputado local, coordinador de la bancada panista en el congreso del estado, coordinador regional de legisladores del PAN y alcalde reelecto de Nuevo Laredo y todos ellos sabedores que será una gubernatura de dos años.

TODO ESTE TEMA se habrá de escudriñar muy detenidamente por parte de la dirección del PAN donde andan las cosas sin rumbo tanto a nivel nacional como en el estado pues las salidas de sus actuales dirigentes está por semanas.

Comentamos que en el caso de MAKI ORTIZ la señora tendrá que revisar muy bien el equipo con que va a trabajar pues personajes como algunos que ha tenido a su lado envueltos en problemas legales o bien con la mano muy larga y con el fomento al nepotismo a toda luz como en la COMAPA o en otras áreas del gobierno local le mancharían nuevamente su posibilidad de una segunda oportunidad.

MIENTRAS que en el caso de CESAR VERASTEGUI parece ser que no encaja muy bien en el tema de convencer al resto del equipo del gobernador de ser el sucesor auténtico para el cargo.

ISMAEL GARCIA tendrá que hacer mucha labor para acabar de convencer que es el mejor elemento y decirles a su equipo de trabajo y en su oficina que sean de mayor apertura para todos los grupos políticos y no mantener esa cerrazón con que se ha manejado políticamente.

Mientras que ENRIQUE RIVAS CUELLAR tendrá que salir al estado a promocionar las bondades de su administración y darse a conocer con el ciudadano tamaulipeco.

GERARDO PEÑA tendría que regresar a la secretaria de bienestar social o dirigir el partido como presidente para fortalecer su interacción con los tamaulipecos pues desde un segundo espacio como secretario general difícilmente podría salir adelante con su proyecto.

LA REORGANIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO de Tamaulipas es urgente con una operación a fondo por parte del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

LAS CONICIONES No son aptas para prepararse rumbo al proceso electoral del 2019 en que se renovará el congreso del estado o se reelegirán algunos diputados locales.

GERARDO PEÑA FLORES tiene la necesidad de convertirse en candidato y ganar una elección para anotar en su curriculum vitae ese paso que no tiene si quiere ser un candidato legitimado que pasó por las urnas pues las ocasiones que lo ha hecho ha sucumbido.

EN EL CASO de otros pues aquellos secretarios del gabinete que sobrevivan a los relevos que se avecinan, pudieran ser considerados para ir al congreso en busca de una curul y seguir vigentes políticamente.

Bienestar social, desarrollo rural, finanzas, obras públicas, son algunas de las dependencias que podrían sufrir relevos de mando en el gobierno estatal.

HECTOR VILLEGAS GONZALEZ Diputado federal por el III distrito electoral andará festejando con sus amigos, colaboradores, simpatizantes y dirigentes asi como ciudadanos invitados este sábado a partir de las dos de la tarde en una bodega carretera Rio Bravo a Matamoros y donde saludará a cientos se seguidores que apoyaron su proyecto.

Y EN EL CASO DE LOS SECTORES DEL PRI fijese que el edificio donde se encontraban las oficinas de la CNOP y El MT fueron desalojadas en la capital del estado por la falta de pago de renta y con ello sin duda otro golpe al tricolor que poco a poco se va desmantelando.

Y nos veremos.

