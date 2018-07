SEÑAL POLÍTICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-HECTOR VILLEGAS CELEBRO TRIUNFO

-CANACO REYNOSA PROMUEVE APOYO CIUDADANO

-RELEVO DE GABINETE EN EL ESTADO EN CUALQUIER MOMENTO

EL TRIUNFO ELECTORAL DEL III distrito a manos del productor agrícola riobravense HECTOR VILLEGAS GONZALEZ con las siglas de MORENA, PES Y PT fue contundente.

Su acierto al realizar campaña, así como su atención a diferentes rubros de lo que es un proceso electoral lo pusieron en el congreso de la unión sección cámara de diputados.

GANO con margen sobre la candidata del PAN, PRD Y PMC asi como de los demás candidatos contendientes por el cargo de diputado federal en un distrito donde tiene frontera con el vecino país, mar, tierras productivas, industria, turismo y que en mucho tendrá que trabajar el ahora diputado federal electo con los senadores tamaulipecos y el presidente electos.

HECTOR VILLEGAS estuvo acompañado de su esposa y colaboradores que atendieron el pasado fin de semana en una comelitona a celebrar el triunfo electoral con que lo ubican en la posición recomendable para la izquierda buscar la presidencia municipal en tres años aunque ese no es el propósito del joven diputado federal sino cumplir la encomienda para la que fue electo como legislador.

Por cierto una de las comisiones que podría ser de gran utilidad en el congreso y para sus representados es la comisión de agricultura, desarrollo rural o asuntos fronterizos.

Y EN LA CAPITAL DEL ESTADO fijese que el alcalde electo XICO GONZALEZ URESTI se prepara y recorre ejidos, comunidades, colonias y se dá tiempo en su agenda para reunirse con Empresarios del ramo hotelero y asi aportar ideas e intercambiar propuestas en materia de turismo y desarrollar proyectos comunes encaminados a cambiar la imagen de Victoria para situarse como referencia turística mundial.

AQUÍ cabe mencionar que El Doctor Xico expuso algunos de sus planes de trabajo para explotar la vocación turística con que cuenta la ciudad; un programa de promoción turística, de acciones para desarrollar el ecoturismo, la capacitación a los ejidatarios como promotores turísticos y de la elaboración de documentos bilingües para los observadores de aves, entre otros proyectos.

Les dijo que “El gobernador está interesado en apoyar al turismo, seremos referencia mundial en turismo con una corporación que se va a crear y que muchos se pregunten dónde queda este lugar; en Victoria. Esta condición hará más grande a Victoria ante el mundo y tenemos que estar todos”.

“Somos una ciudad del conocimiento; una ciudad turística y en producción del campo, son vocaciones que ya tenemos pero que no estamos explotando; son vírgenes”.

POR SU PARTE El Presidente de la Asociación de Hoteles en Tamaulipas, EBRAHIM CARCUR, propuso la creación de una marca que identifique a Victoria; de cambiar el rostro y la imagen de la ciudad para que, no todo lo que aparezca en google sobre Victoria sea negativo, algo con lo que coincidió el alcalde electo y por lo que, estableció el acuerdo de hacer sinergia con los empresarios.

En lo que respecta a MORENA en Tamaulipas hay que comentar que su dirigente estatal ENRIQUE TORRES MENDOZA se reportó comentando de la amplia labor que realizan sus compañeros de partido en el estado y que con ello se trabaja en unidad en el partido movimiento de regeneración nacional en cada uno de los comités municipales asi como en la dirigencia nacional.

PUES EL TRIUNFO de su compañero de partido como ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR les abre las puertas a quienes han compartido la lucha política desde este instituto político que nació como un movimiento y hoy por hoy se consolida dijo el maestro reynosense ENRIQUE TORRES.

EN LA CASA de enfrente en el PRI, le comentamos hace algunos días que habría cambios de un momento a otro y en este partido renuncia RENE JUAREZ CISNEROS como dirigente nacional para dar espacio como nueva líder nacional a CLAUDIA RUIZ MASSIEU y RUBEN MOREIRA como nuevo secretario general del CEN del PRI sin que sea ninguna novedad precisamente estos relevos a como ha quedado el tricolor después del primero de julio.

TAMBIEN EN EL PAN habrá relevo de dirigentes en el PAN aunque se quiere quedar aún el equipo ANAYISTA con la dirección del partido para lo que viene.

Aquí uno que no tiene vergüenza es el LIC. ERNESTO CORDERO ARROYO en querer reclamar su militancia panista pues su paso por la política no ha sido del todo bien.

EN CUANTO A los lineamientos que pondrá el presidente electo ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR tendrán que poner orden en los municipios y el estado para alinearse políticamente con el nuevo gobierno.

Ya estaremos abordando mas delante la serie de ajustes al presupuesto y los dineros del gobierno que tendrán que interpretar a la perfección.

Y EN LO que toca al municipio de San Fernando su alcalde electo JOSE RIOS SILVA podría hacer algunos relevos como secretarios, directores colaboradores que no dieron el ancho en la administración y con ello un vuelco a la toma de decisiones en favor de los Sanfernandenses.

HACEMOS ESPACIO para felicitar a la periodista ARABELA GARCIA al tomar protesta como presidente de la delegación del colegio de periodistas en Matamoros, éxito en la nueva encomienda.

EN EL HOSPITAL GENERAL de Valle hermoso dependiente de la SST que dirige el doctor FORTINO RAMIREZ viene invitando a los ciudadanos a atenderse en el área de orientación psicológica en diversos temas como sexualidad, estimulación temprana, problemas de adicción, problemas familiares entre otros.

EN EL RELEVO DEL GABINETE del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a quien le han fallado varios colaboradores y sino pal baile vamos anótele que algunos de los que podrían salir chispados por al menos un mal manejo diríamos de la política son: ARIEL LONGORIA, secretario de desarrollo rural del estado que perdió el III distrito electoral como responsable del mismo por mas amigo personal que sea no es para que le fallen olvidando compromisos en el camino para que todo saliera mejor.

GLORIA MOLINA secretaria de salud también podría tener sus días contados al frente de la dependencia pues en primer lugar ni es de Tamaulipas, no conoce la geografía y además apadrinando a fulanos nefastos como VICTOR ALVAREZ el jefe de la jurisdicción no. X de la SST con sede en Valle hermoso aún lo recordamos mentándole la madre a trabajadores y haciendo de las suyas en la dependencia a su cargo además de importándole un comino lo correspondiente al municipio de Rio Bravo donde los famosos comités de salud que manejo la doctora IVETT LEGUER pues nomás no dieron el resultado esperado y perdieron lo que les correspondía en cuanto al distrito electoral 03 por citar uno.

HECTOR ESCOBAR en la secretaria de educación por no saber atorarle a los problemas suscitados con el magisterio y cuando quiso hacerla de líder nomás no prendió el ambiente entre los maestros tamaulipecos con reuniones sorpresitas como fueron los casos de Reynosa y Matamoros.

CESAR VERASTEGUI OSTOS podría también ser retirado de la dependencia a su cargo y de igual manera el en el partido acción nacional la salida de FRANCISCO ELIZONDO está por días.

Y TAMBIEN HAY NOMBRES PARA LOS RELEVOS ahí les pasamos el dato en la siguiente colaboración.

EN EL PRI ESTATAL se vienen moviendo ya para la sucesión de SERGIO GUAJARDO MALDONADO y donde ya suenan nombres como EFRAIN DE LEON de la CNOP estatal; ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO actual funcionario federal de la secretaria de gobernación; ALEJANDRO ETIENNE LLANO actual diputado local y ex alcalde victorense; asi como suenan EDGARDO MELHEM SALINAS aún diputado federal y LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL ex dirigente juvenil y ex sindico victorense.

Buena labor ha realizado la presidenta de la CANACO de Reynosa LETY CISNEROS en el acopio de productos y apoyos en favor de los damnificados de las pasadas inundaciones en la ciudad de Reynosa y donde la CANACO se convirtió en el centro de acopio de los comerciantes y socios pero también de los ciudadanos que se acercaron y escucharon el llamado de la Cámara nacional de Comercio por voz de su dirigente.

RECORDAMOS a nuestro amigo y ex presidente nacional de Democracia 2000 LIC. JORGE AVENDAÑO al cumplirse este16 de julio un aniversario mas luctuoso. Quien

fuera también funcionario federal y fundador de la agrupación política nacional Democracia con Transparencia.

ENVIAMOS NUESTRO abrazo solidario ante el deceso de DON ALVARO ESPARZA OLIVARES a su esposa EMILIA RODRIGUEZ asi como a sus hijos y familiares y deseando una pronta resignación ante este dolor que impone su partida habiendo sido siempre un hombre ejemplar y padre de familia asi como un honesto servidor público.

Enviamos nuestra condolencia a la familia HERNANDEZ GONZALEZ ante el deceso de la lideresa política de Nuevo Progreso DOÑA OLVIDO GONZALEZ DE HERNANDEZ quien iniciara su trayectoria política en el sexenio de DON ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ. Para su familia nuestra solidaridad.

Hacemos un espacio para felicitar por su cumpleaños este18 de julio ALMA GUTIERREZ, JUAN GUERRA Y GONZALO RIVERA HERNANDEZ.

Y NOS VEREMOS

