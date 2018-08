SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PEDRO RODRIGUEZ BARRERA NUEVO PRESIDENTE DE LOS CONTADORES EN EL PAIS

El Contador público PEDRO ANGEL RODRIGUEZ BARRERA originario del municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas.

Fue electo por mayoría como presidente de la confederación nacional de contadores de la República Mexicana para el periodo 2018-2020 en la pasada asamblea nacional LXIV realizada en este puerto.

Con la aprobación de los delegados asistentes a la convención nacional de la confederación de contadores de México.

Se renovó la directiva nacional que anteriormente presidió la C.P. CARMEN ALVARADO GARCIA del municipio de Torreón, Coahuila quien concluyó su periodo para el que fue electa como presidente de la confederación nacional.

PEDRO ANGEL RODRIGUEZ BARRERA ha tenido una amplia participación dentro de la política, el servicio público y la sociedad en general.

En su municipio natal fue tesorero municipal en los trienios 1987-1989 y 1993-1995 director del COBAT no. 7 en Reynosa durante varios años elevando a primer sitio su posición dentro del sistema de bachilleres en Tamaulipas.

Asi mismo presidente de La Sociedad de contadores de Reynosa y posteriormente director del COBAT No. 17 en Reynosa.

Siendo electo en la pasada asamblea nacional de la confederación nacional de contadores como nuevo presidente del organismo para el periodo 2018-2020 agradeciendo la confianza del nuevo encargo al tomar protesta conminutamente con la directiva nacional.

Y EN EL MORENA como partido señala su dirigente nacional YEIDCKOL POLEVNSKY que se busca que diputados y senadores

paguen su propio seguro de gastos médicos mayores y ya no se le cargue al erario público.

DIJO LA dirigente nacional de MORENA que de contrato colectivo para diputados y senadores habrá de amarrarse el cinturón, pero bien apretado para lograr ahorrar y ser un congreso austero.

PUES en cuanto a quien quiera un servicio médico que lo pague de su bolsa señala la dirigente política de MORENA y en cuanto a para obtener un mejor precio, pero el diputado o senador que lo quiera, que lo pague de su bolsa o se le descuente de su dieta mensual.

SEÑALA ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN la líder que “La idea es que pudiera ser un contrato colectivo y que cada quien se le vaya descontando y habrá quien diga, ‘no, yo sí necesito voy al ISSSTE, no quiero seguro’ y no se le tiene por qué descontar si quiere ir al ISSSTE, entonces sí alguien quiere privado que lo pague. El que quiera el privilegio que lo pague”.

Y EN CUANTO A LAS DIETAS se reducirán a 108 mil pesos, como propuso El presidente electo ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

MANIFESTO la dirigente que “Todos tendrán el mismo presupuesto para su tema de gestión, tienen que tener una oficina de gestión, una gente, un teléfono, renta, eso lo van a tener todos igual y no se le va a quitar a los de Morena sí y a los otros, no, el tema es que todos tengan exactamente lo mismo”.

POR EL MISMO RUMBO, pero en el PT su dirigente estatal ALEJANDRO CENICEROS MARTINEZ, ex diputado local en dos ocasiones y seguramente funcionario federal en unos meses mas dijo que se respaldará por parte de los diputados federales las propuestas de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en el congreso de la unión.

MIENTRAS QUE EN EL PRI estatal ya se barajan nombres para ver quien dirigirá el timón del barco pues la salida de SERGIO GUAJARDO MALDONADO está por días de no ser que renuncie el mismo por vergüenza.

OTROS apuntan hacia ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, LUIS ARREOLA, ALEJANDRO ETIENNE, EFRAIN DE LEON, GUSTAVO RODRIGUEZ LOPEZ entre otros.

No cabe duda que el ex gobernador de Tamaulipas, EGIDIO TORRE CANTU acabó de hundir al PRI.

SUS IMPOSICIONES COMO la de AIDA FLORES PEÑA al frente de un interinato fue desastroso y posteriormente la unción de SERGIO GUAJARDO una más.

LAS MUJERES no aparecen en este escenario pues decían que YALHEEL ABDALA se apuntaría para suceder a SERGIO y que sino de un cachetadon lo tumbaba.

POR SU PARTE EN La asignación de MANUEL BARTLET Como director general de la CFE anotan que meterá ley y orden y mire que no nos referimos a la serie norteamericana sino al desorden que tiene la paraestatal desde hace muchos años.

LA MISMA que decidió indemnizar por su ardua labor a ENRIQUE OCHOA REZA cuando se fue a dirigir al Partido Revolucionario Institucional donde hizo nomás el ridículo.

Por cierto, ahora señala la dirigente nacional del PRI, CLAUDIA RUIZ MASSIEU que el ex candidato del PRI a presidente de México, JOSE MEADE KURIBREÑA era un candidato de lujo, pero los priístas no hicieron lo suyo asi es que los cambios llegarán hasta los comités seccionales que no.

De los 22 distritos electorales en Tamaulipas que estarán en juego para la renovación del congreso del estado de Tamaulipas donde habrá quienes van a ir por la reelección como pudiéramos mencionar que serían JUANITA SANCHEZ, ANGEL GARZA, ANTO TOVAR GARCIA, COPITZI HERNANDEZ, ANA LUEVANO SANTOS, ROGELIO ARELLANO entre otros elementos de los diferentes partidos políticos.

Mismos que habrán de darlo a conocer en su momento para retomar el camino político que aspiran.

Y LE ESTA LLOVIENDO al secretario de ayuntamiento de la capital del estado, JUAN ANTONIO ORTEGA JUAREZ que la verdad con mucho millaje corrido ya debería irse a su casa a descansar de la política, pero es tanta la ambición que no permite a jóvenes políticos tener espacios como el que el ostenta.

ALGO DE HISTORIA: Recuerda al LIC. CARLOS MADRAZO BECERRA, ex gobernador de Tabasco, ex diputado federal y

presidente de la cámara de diputados en los sesentas, así como ex dirigente nacional del PRI y fundador de la organización política “patria Nueva” acaecido en accidente aéreo en 1969 un 4 de junio.

Mismo que con antecedentes políticos contrarios al sistema político del momento que dirigía GUSTAVO DIAZ ORDAZ y desde la secretaria de gobernación lo hacía LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ hay quien se pregunta si la el accidente aéreo de aquel momento fue eso, un accidente o premeditado?

PUES bien la incógnita de este suceso marca la historia política del país cuando precisamente este político de 53 años acompañado de su esposa GRACIELA PINTADO perecieron junto a muchos neoloneses que viajaban en la misma aeronave de mexicana de aviación en un Boeing 727 esa mañana a temprana hora sobre el cerro del fraile en la sierra madre occidental.

SIGUE EL HOSTIGAMIENTO EN EL hospital general de Rio Bravo, las condiciones en que laboran los trabajadores y se atiende a la derechohabiencia es fuera de lugar.

ASEGURAN esto médicos que por represalias piden omitir sus nombres pues su directora MAYRA MUNE

