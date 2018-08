SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-AMEDRENTA FUNCIONARIO DE COMAPA REYNOSA A EMPLEADOS

-INVITAN A FORO JUVENIL: DIF ESTATAL

-CDHT FORTALECE SUS ACCIONES

GIOVANNI BARRIOS presidente de JUSTICIA TAMAULIPAS A. C., estará participando activamente en el primer foro de jóvenes influencer TAM 2018.

Dicho evento lo promueve el sistema DIF Tamaulipas que dirige la señora MARIANA GOMEZ DE GARCIA, esposa del gobernador del estado.

Y en el cual estarán participando activamente diversas asociaciones y organismos nos comentó el abogado y luchador social GIOVANNI BARRIOS.

Evento se realizará el 30 de agosto en el centro cultural Reynosa y donde seguramente las condiciones serán muy amplias para poder desarrollar un trabajo digno de participación y orientación a los jóvenes asistentes a este foro.

EN LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE TAMAULIPAS que preside la LIC. OLIVIA LEMUS hay que señalar que se encuentran dando curso y proceso a una serie de denuncias y actividades que se presentan en la comisión estatal en cada uno de sus visitadurías y delegaciones.

PODEMOS DESTACAR que quien se encuentra al frente como es la reynosense OLIVIA LEMUS ha tenido una formación y trayectoria en el ámbito de este sector.

PUES SU paso por la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral en Reynosa, Tamaulipas, en el periodo comprendido del año 2005 al 2007,

TAMBIEN Fue visitadora adjunta de la CNDH en la oficina Regional de Reynosa, Tamaulipas, con adscripción a la Quinta Visitaduría General, donde desarrolló importantes temas en el ámbito de derechos humanos y podemos señalar otro paso en su carrera dentro del servicio público también destaca la labor de asistencia social en donde colaboré en temas de personas desaparecidas, brindando apoyo jurídico y psicológico.

FUE en el año 2016 Directora Regional de Atención a Víctimas del Delito del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

MIENTRAS QUE EN LA visitaduría de la ciudad de Reynosa ha venido desarrollando buena labor la LIC. BARBARA GUADALUPE CASTILLO VEGA a nombre de todo un equipo de trabajo que cumple la encomienda de la comisión estatal de derechos humanos.

EN OTRO ASUNTO LE COMENTAMOS que el dirigente del sindicato de trabajadores de la industria embotelladora sección 125 FILIBERTO LOPEZ ADAME, se encuentra preparando el programa MOCHILON 2018 donde se entregan mochilas a los hijos de los trabajadores y agremiados de este sindicato que con mucho tino ha llevado la dirección el líder FILI LOPEZ ADAME como sus compañeros que le han dado la confianza se encuentran trabajando y fortaleciendo la industria embotelladora con el diario esfuerzo laboral.

SU PARTICIPACION ha llegado a nivel nacional donde en el comité ejecutivo nacional de este gremio de trabajadores de la industria embotelladora cuentan con que precisamente LOPEZ ADAME es el secretario de previsión social del CEN del STIE y coordinador estatal del mismo en la entidad Tamaulipeca demostrando con liderazgo durante varios años que ha conducido con atingencia el trabajo sindical.

En la comapa de Reynosa siguen los abusos, las habladas y los manotazos en el escritorio de lo que ya empleados quieren pero tienen temor de dar luz a todos lo que viene de la oficina a cargo y a cuenta del gerente administrativo ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.

Le comento que por lo pronto el personal que traía bajo su mando como una especie que le diré, de ayudantía o guaruras que es

lo que mas parecían, pues hasta oficina tenían en la parte superior del edificio ya les fue reubicados.

Al parecer la oportuna labor y los ojos del comisario RICARDO CHAPA pusieron en su lugar al fulano que se siente que la virgen le habla y este que hace como que actúa de gerente administrativo del organismo cuando solamente anda viendo donde hace negocio como los proveedores que tiene involucrados y donde se procede al parecer a una intervención por parte de la auditoría superior del estado que podría estar promoviendo el propio presidente de la comisión de vigilancia de la auditoría superior del estado en el congreso del estado JOAQUIN HERNANDEZ CORREA, LUIS CANTU GALVAN Y ANA LIDIA LUEVANO como diputados locales a instancia de denuncias que podrían producirse en cualquier momento y ante la falta de criterio en la administración de los recursos de este organismo.

LOS DIPUTADOS LOCALES además de estar obligados por ley a realizar su labor de cuidar el manejo de los dineros, son parte activa de revisar las cuentas públicas de los ayuntamientos y de las COMAPAS siendo uno de estos el caso de Reynosa.

No cabe duda que este individuo, ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ además de imponer a su señora HEDILBERTA MORENO como regidora por el PAN con MAKI ORTIZ pisoteando los derechos de los verdaderos panistas de Reynosa porque la señora HEDILBERTA no se le conocía siquiera en las filas del partido político y de suplente a una proveedora de comapa en materia de transporte de la esposa del funcionario y coordinador de seguridad industrial de la propia COMAPA ANTONIO CHAVEZ para que todo quede en familia.

NO HAY DUDA que es un acierto más de las malas intenciones que tiene este sujeto para manchar la labor realizada por la administración municipal.

PUES RESULTA que amedrentando a empleados a diestra y siniestra este gerente administrativo sigue queriendo mangonear las cosas en la COMAPA de Reynosa en lugar de pensar como mejor administrar el organismo.

SIENDO ASI, ya hay expresiones que han llegado incluso ante la CEA y SEDUMA del estado de Tamaulipas donde podría ser conducido el tema ante la amenaza a los funcionarios de confianza que no le caen o se cuadran como meros súbditos con el señalado funcionario tras indicarles a que no tengan ninguna platica, salutación o conversación con ex funcionarios o periodistas en caso de que estos visiten las instalaciones de la COMAPA.

TEMA QUE estos mismos empleados no quieren revelar sus nombres por temor a ser despedidos y donde podría intervenir en cualquier momento una comisión del congreso del estado para revisar las actitudes de este funcionario.

¿QUIEN SE CREE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ?, ¿QUE PRETENDE CON ESTO RODRIGUEZ VAZQUEZ?, ¿A QUE SANTO POLITICO SE ACOJE EL FUNCIONARIO PUBLICO?

¿ACASO PRETENDE CONVERTIRSE ASI EN SECRETARIO TECNICO O DE SEDESOL MUNICIPAL EN LA FUTURA ADMINISTRACION?

¿Quién ES ROBERTO RODRIGUEZ PARA DAR DE ALTA Y DAR DE BAJA A SU ANTOJO A PERSONAL DE LA COMAPA?

Con esto estaría desplazando a personajes como ELIACIB LEIJA, HUGO RAMIREZ TREVIÑO, EDUARDO BLADINIERES, HECTOR PEREZ IBARRA, entre otros a los que según el comentario que se generaliza es que la operación política de RODRIGUEZ VAZQUEZ en el pasado proceso electoral fue que gracias a su trabajo se lograron los resultados y no al trabajo desarrollado por todo un equipo.

SEGURAMENTE LA ESTATEGIA de este fulano le alcanzó para dar instrucciones y voltear los números electorales cruzando el voto en contra del candidato a senador ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y en contra de los candidatos a diputados federales ERNESTO ROBINSON Y JUANITA SANCHEZ?.

¿Acaso esa operación de ROBERTO pudo determinar por qué no lograron el triunfo en la fórmula completa?

ROBERTO SIN DUDA esta en todos los ojos de funcionarios y diputados porque el tema ya llegó a la capital del estado.

Y AUNQUE acuda a ciertos personajes del periodismo para que lo defiendan en contra de lo que uno señala, no le será suficiente para demostrar muchas cosas que están en tela de duda y a la vista de su actuar como servidor público ante los ciudadanos y de sus jefes políticos.

FELICITAMOS este pasado 13 de agosto por su cumpleaños a la maestra GILMA SANCHEZ DE HERNANDEZ asi como este 15 de agosto Al maestro DARIO MARTINEZ OSUNA en la capital del estado y a MAGDA GONZALEZ CHAPA, MARCO ANTONIO MORENO AMARO, YOLANDA GONZALEZ de Matamoros y al LIC. RUBEN HIRAM GONZALEZ BARRERA, HUGO MAGALLAN, FRANCISCO JAVIER AGUILAR y DORA PALOMO. Y NOS VEREMOS.

