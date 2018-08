SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-DESMIENTE ALVARO GARZA CANTU ANDAR EN BUSCA DE SER GOBERNADOR

-PLANILLA AZUL VA CON TODO POR DIRIGENCIA DEL SNTSS TAMAULIPAS

MIGUEL MANCERA se prepara para ser el coordinador de los senadores del PRD y con ello sin duda irse apoderando del liderazgo político del partido del sol azteca en esta desgracia política en la que ha caído.

SE DUDA que logre este liderazgo sabiendo como ese instituto político se maneja con la dirección de tribus políticas a beneficio de unos cuantos en el poder y sino pal baile vamos.

ALVARO GARZA CANTU que ha sido un empresario exitoso en el sur del estado y en la política ha alcanzado algunos encargos públicos y políticos que le han dado posicionamiento en lo político como haber sido diputado local, diputado federal y alcalde de Tampico allá en los noventas.

Así como también fue delegado federal del ISSSTE Instituto de Seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado en Tamaulipas, presidente del comité directivo estatal del PRI y candidato a gobernador del estado por el PRD en el año 2004.

SEÑALA tajantemente o al menos así lo ha manejado que en ningún momento el está aspirando a una posición política de momento y que mucho menos a la candidatura al gobierno del estado en el 2022 cuando se elija una gubernatura por dos años solamente y en el 2024 vendrá la del sexenio.

ASI ES DE QUE quien se le ocurrió malosamente inmiscuir a este empresario y político del sur tamaulipeco en un viaje a la gubernatura, de momento queda cancelado.

Y EN EL PROCESO INTERNO ELECTORAL del sindicato de trabajadores del seguro social en Tamaulipas.

SE ANOTA fuerte la planilla azul que encabeza ARTURO GOMEZ, quien es químico de profesión y con mucho entusiasmo para trabajar por el gremio del seguro social.

Y Bajo el lema de “Honestidad, trabajo y compromiso”, la planilla azul dijo manejará su candidato que busca fortalecer una amplia bolsa de trabajo y no bajo condiciones de $ a cambio donde se ha manejado actualmente señala el candidato de la planilla azul a la dirigencia sindical del SNTSS y donde la clase trabajadora ha resentido una mala dirección sindical de sus intereses como gremio.

MIENTRAS QUE en Valle hermoso el alcalde electo GERARDO ALDAPE BALLESTEROS viene trabajando activamente en una serie de reuniones con la

sociedad civil y con grupos organizados para llegar con la mayor suma de confianza de los vallehermosenses a gobernar para cambiarle el rostro que tiene la ciudad.

Y entre los beneficios que se lograrán se encuentran los cambios fiscales e inversiones en infraestructura, que se proyectan realizar en los próximos meses en la frontera del estado, en gestiones realizadas con el Gobierno del estado y legisladores de su partido.

COMO TAMBIEN se promoverá la disminución del Impuesto sobre la renta, IVA y un menor costo de la gasolina, pues Valle Hermoso, debe estar incluido, en razón de que forma parte de la región fronteriza de Tamaulipas.

AIME CHAVEZ, presidente de la junta no. 4 de Conciliación y arbitraje en Reynosa, viene desarrollando y sacando adelante los trabajos de la dependencia que a nivel estado su titular es el reynosense ROBERTO RIVAS.

AQUÍ la abogada logra ventilar una serie de asuntos laborales incluso donde se encuentran temas de dependencias estatales y municipales y una de las mas señaladas es COMAPA con quien esperan se logre atender de manera correcta y oportuna cada asunto.

MARCO ANTONIO VALERO, director de la escuela secundaria No. 1 dijo que se reintegraron los maestros, personal administrativo y con esto con el colegiado docente se encuentran preparando el trabajo para el modelo educativo en la primera semana asi como esta segunda semana laboran ya con el consejo técnico escolar y se encuentran organizando debidamente las actividades que habrán de realizar

CARLOS VICTOR PEÑA ORTIZ entregará su informe de actividades este 21 de agosto de las acciones desarrolladas del sistema DIF municipal de Reynosa y donde se estima sea un importante evento y amplio en las actividades que se realizaron a lo largo de el segundo periodo del sistema de desarrollo integral de la familia.

CON UN PIE CASI en la presidencia municipal para enderezar el barco sin rumbo.

EL alcalde electo de Miguel Alemán LIC. SERVANDO LOPEZ MORENO prepara la estrategia y programación de acciones para impulsar el desarrollo económico como lo hizo en su primera gestión como alcalde de la ciudad hace ya un buen tiempo dando como resultados la llegada de empresas y fuentes de empleo que generaron ganancias y movimiento económico no solo en Miguel Alemán sino en la región.

En Rio Bravo el maestro ARTURO GARCIA VAZQUEZ jefe del CREDE dijo a unos días de iniciar el ciclo escolar que no sabe donde habrán de realizar el evento en que arranca un nuevo ciclo para estudiantes en la ciudad y a nombre del estado se desconoce por parte del funcionario público.

ENVIAMOS NUESTRA FELICITACION POR SU CUMPLEAÑOS este 16 de agosto a JOAQUIN ROSALES, JOAQUIN TREVIÑO ARIZMENDI, ex jefe de la oficina fiscal en Cd. Mante y rector del IMEP; JUAN HERNANDEZ, FRANCISCO PULIDO SERNA y recordamos en su natalicio al filósofo de Güémez el maestro RAMON DURON RUIZ, ex diputado local, ex alcalde victorense, escritor y abogado tamaulipeco asi como ex procurador de justicia entre otras tantas cosas que alcanzó en la vida el amigo RAMON DURON.

Y NOS VEREMOS

