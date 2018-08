SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-CUMPLE STIE CON SUS AGREMIADOS

-AVALA TRIETAM TRIUNFOS DE MARIO LOPEZ Y ENRIQUE RIVAS

-LISTO INFORME DEL DIF REYNOSA

MARIO LOPEZ HERNANDEZ en Matamoros y ENRIQUE RIVAS CUELLAR en Nuevo Laredo.

SE les ratificó su triunfo por parte del tribunal estatal electoral de Tamaulipas por haber obtenido el veredicto que otorga esta instancia estatal.

Ahora se preparan para ir organizando lo que será su toma de presenta como alcaldes el primero por primera ocasión y el segundo en producto de una reelección.

Este domingo por la mañana en la sede del STIE Reynosa, El dirigente de la sección 125 y coordinador en Tamaulipas FILIBERTO LOPEZ ADAME.

Dio seguimiento a uno de los programas anuales de trabajo que tiene el sindicato como apoyo a los agremiados y donde la dirigencia sindical durante años ha cumplido cabalmente en favor de la economía de los trabajadores.

Fue en un Junta general ordinaria correspondiente al mes de agosto, dijo el dirigente FILIBERTO LOPEZ ADAME que ante compañeros de la sección 125 del STIE de Reynosa, Tamaulipas; se realizó un sorteo de 200 mochilas con útiles escolares.

Cabe señalar que el sindicato de trabajadores de la industria embotelladora ha trabajado y cumplido los objetivos trazados por la organización sindical logrando tener los objetivos que la misma base gremial se trazó en favor de apoyar la economía.

El dirigente sindical agradeció la confianza a los trabajadores de la base sindical de creer y trabajar por seguir manteniendo la unidad laboral y el desarrollo del gremio de trabajadores de la industria embotelladora en la región.

Comentó el dirigente estatal del STIE y también secretario de previsión social del comité ejecutivo nacional que la dirigencia en el país los instruye para respaldar ampliamente lograr los mejores acuerdos de los contratos colectivos, activar el desarrollo de la economía y respaldar en todo el ámbito de salud e higiene a los trabajadores integrantes de la central sindical.

EN EL SNTE TAMAULIPAS hay confianza como lo señala El Secretario General de la Sección 30, que refrendó el compromiso del magisterio tamaulipeco de contribuir al fortalecimiento de la educación de más de 677 mil alumnos de educación básica, al tiempo que solicitó al Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, que los maestros que fueron convocados a la evaluación al desempeño por el Servicio Profesional Docente, no sean obligados a realizarlo.

EL líder de la Sección 30 del SNTE, dijo que los maestros de Tamaulipas, están listos para aportar todo su conocimiento en las aulas en beneficio de los jóvenes y niños que regresaran a las aulas a partir de este lunes cuando de inicio el ciclo escolar 2018-2019.

Dijo, que son por lo menos 34 mil 486 docentes, de los distintos niveles de preescolar, primaria y secundaria, los que atenderán a los estudiantes, quienes además han acreditado los cursos de capacitación y actualización que se han impartido desde hace algunos días, antes de la entrada de los estudiantes a las escuelas.

En relación a la petición que se hizo al gobernador del Estado y con atención también al Secretario de Educación HECTOR ESCOBAR, refirió que mediante oficio 8988, fechado en 16 de agosto, se hizo esta solicitud al primer mandatario para que: la asistencia a la evaluación sea voluntaria, que los maestros , que no fueron convocados y deseen ser evaluados se les considere para efectuarlo, pero además, que el recurso presupuestal destinado para los maestros con un resultado que lleve a obtener un estímulo, no se desvíe hacia otro rubro.

POR CIERTO, El maestro y ex diputado local ROGELIO ORTIZ MAR ya retornó de la comisión magisterial que tuvo en el estado de Coahuila y se reintegró a la contraloría general del SNTE Tamaulipas.

CARLOS VICTOR PEÑA ORTIZ presidente del sistema DIF municipal de Reynosa, se encuentra listo para dar a conocer en su informe de labores al frente del patronato para este martes a las 11 horas en el parque cultural de Reynosa.

Donde se contará con la presencia de autoridades, representantes de organismos y la sociedad civil asi como invitados especiales de las diferentes instancias de gobierno, pues el trabajo arduo que ha venido desarrollando el sistema DIF Reynosa en favor de los que mas lo necesitan y las familias reynosenses ha sido claro y transparente además de estar muy atentos al futuro que tendrá el joven representante del DIF que cerrará una etapa en su participación pública con logros obtenidos en favor de Reynosa.

CESAR GARCIA CORONADO el que pretende ser dirigente estatal del PRI en Tamaulipas y quien no es de muy gratos recuerdos.

Fue recibido en Matamoros por otro fulano igual como JAIME SEGUY CADENA que si le preguntaran a ROBERTO BENET Ex alcalde de Rio Bravo ahora metido en el PAN seguro pudiéramos presumir que su expresión seria que es un traidor.

PUES BIEN el aun director del centro SCT anda visitando a los consejeros políticos de su partido para lograr la venia de los mismos y convertirse en dirigente sustituto de SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

Este individuo que es funcionario público no sabemos como es que la secretaria de la función pública que titula la LIC. ARELY GOMEZ no lo persigue, no sabe o se hace que este funcionario está dejando las oficinas de la dirección estatal del centro SCT en San Luis donde será la sede futura de la propia dependencia según el nuevo esquema de gobierno del presidente electo LOPEZ.

Pues bien fue este JAIME SEGUY de no muy gratos recuerdos en San Fernando, Itavu y otros rincones del estado que es el que recibió con alfombra roja sin ningún éxito por cierto al suspirante por la presidencia del PRI estatal quien, aunque anduvo también por Nuevo Laredo donde vive su ex jefe ARNULFO TEJEDA LARA no tuvo ningún eco político.

CESAR NACIANCENO presidente de la liga pequeña de beisbol en Rio Bravo, ha venido desarrollando intensa actividad desde su asunción al frente de la directiva y como pocos presidentes ha tenido la oportunidad de trasladar ampliamente el trabajo deportivo de niños riobravenses que despiertan el entusiasmo de sus padres y aficionados de los importantes encuentros que han tenido.

ENVIAMOS NUESTRA felicitación por su cumpleaños este 20 de agosto a ALEX ESTRADA, LUCY CASTILLO, GABRIELA MARTINEZ GARZA Y OSCAR CRUZ…Y NOS VEREMOS

Me gusta: Me gusta Cargando...