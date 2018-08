SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-CUMPLE Y SE DESPIDE CARLOS PEÑA DEL DIF

-SURGEN ASPIRANTES POR MORENA AL CONGRESO DEL ESTADO

CARLOS PEÑA ORTIZ presidente del sistema DIF municipal de Reynosa presentó su informe de labores al frente del patronato y dijo que es Un DIF diferente, joven y cercano a la gente, es el resultado de dos años de intenso trabajo por las familias de Reynosa: a través de 50 Programas de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Reynosa, logró atender a más de 203 mil 600 personas.

EL JOVEN presidente del patronato del DIF Municipal, rindió su Segundo Informe de Actividades, en el teatro principal del Parque Cultural, acompañado de sus padres, MAKI ORTIZ presidente municipal con licencia y su padre CARLOS PEÑA GARZA, su familia, el alcalde en funciones ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ, autoridades Estatales, del DIF Tamaulipas, representantes de DIF Municipales, regidores, representantes de cámaras empresariales, asociaciones civiles y ciudadanos.

En su mensaje dio a conocer que se intensificó la convocatoria con los diversos sectores de la sociedad para darle sentido al “Proyecto de Todos”, un proyecto humano y solidario en el que participaron todos los actores sociales involucrados con la asistencia social, además de contar con el apoyo del Gobierno del Estado, del Sistema DIF Tamaulipas, de la Presidencia Municipal y de quienes laboran en el Sistema DIF Reynosa para cumplir con los objetivos de cada programa y cambiar las condiciones de quienes padecen los efectos de la marginación, en especial de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, sobre todo con los programas: Contigo Soy Capaz, Apoyando Tu Futuro y Campañas permanentes.

Reconoció el trabajo y esfuerzo de todas las mujeres de Reynosa, porque dan impulso, dinamismo a la ciudad y son pilar de las familias.

“Soy hijo de una mujer valiente y amorosa, que ha tenido una historia difícil, creía que era la única, hoy conozco muchas historias más y me doy cuenta que las mujeres son una bendición que Dios nos dio, que cada una de ellas vive su historia y su destino con dignidad y que todas anteponen su bienestar por el de sus esposos, hijos o cualquiera de su familia ¡Así son ellas! Mamá, aunque sé que no eres la única mujer extraordinaria, me alegra y tranquiliza saber y ver que son millones de mujeres luchando por una mejor sociedad, todo mi respeto, cariño y admiración”, expresó.

También tuvo un mensaje significativo para la joven directora general del DIF ORALIA CANTU a quien le dijo “Lic. Oralia Cantú, quiero decirte que nunca hubiera podido hacer este trabajo sin tu ayuda, gracias de todo corazón, eres una gran mujer, cálida, inteligente y con un gran corazón, gracias por compartir esta experiencia conmigo, no me cabe duda que nos has dejado una enorme lección a todos, gracias por enseñarnos a darle importancia a las cosas que pensamos que son pequeñas, porque en

verdad no lo son, gracias por ayudarnos a crecer y a creer en nosotros mismos y ser mejores cada día”, dijo.

Durante su mensaje, Carlos Peña Ortiz, agradeció en forma especial a su madre, la alcaldesa electa, Maki Esther Ortiz Domínguez, por enseñar que se pueden hacer las cosas bien, y que es posible tener una ciudad con un futuro mejor y prometedor.

TAMBIEN SE DIRIGIO A SUS PADRES a quienes por separado dijo “Gracias mamá por enseñarme que donde muchos pierden la fe es donde más hay que tener esperanza, gracias mamá por darme entendimiento con tu sabiduría, por hacerme ver que los jóvenes podemos tener una mejor vida con una beca de estudios, por enseñarme que los adultos mayores, las mujeres, las personas discapacitadas y cualquier persona en este mundo por más chico o más grande que sea, merece ser escuchado y tomado en cuenta en el verdadero desarrollo de cualquier comunidad, pero sobre todo, gracias por enseñarme a través de tu ejemplo que si se puede caminar hacia la paz, empezando de adentro hacia afuera, reforzando con la prevención, los valores, generando riquezas y oportunidades para todos”, apuntó.

Agradeció a su padre CARLOS PEÑA GARZA por ser un ejemplo de vida y por hacer ver que cualquier día es un buen día para empezar de nuevo: “Gracias papá por compartir momentos tan importantes en mi vida y por tus consejos, siempre oportunos que me han ayudado a tomar mejores decisiones, les platico que tomé la decisión de encabezar la presidencia del Sistema DIF Reynosa hace casi dos años, porque mi papá luchaba con su cuarto cáncer, y gracias a Dios y al cariño de todos aquellos que lo rodean salió adelante, y sé que ahora que él esté en mis zapatos lo hará de la mejor manera posible. ¡Que Dios te bendiga papá! ¡Trátenlo bien, se los encargo!”, dijo el presidente del patronato del DIF local.

Expresó al equipo del DIF, todo el cariño y reconocimiento, ya que son los ángeles que llevan esperanza a los más vulnerables de esta gran ciudad.

CABE MENCIONAR que aprovecha su informe CARLOS PEÑA ORTIZ y se despide de colaboradores y equipo de trabajo para ir por un reto mas en su vida y a quien no hay que perderlo de vista.

Asumirá las riendas del DIF municipal CARLOS PEÑA GARZA una vez iniciado el nuevo gobierno del municipio de Reynosa, pues conocedor de la administración pública en su paso por CAPUFE, IMSS y haber sido candidato a diputado federal en 1994 por el PAN le permitirán aquilatar el sentir de la gente.

JUANITA SANCHEZ JIMENEZ en su calidad de dirigente municipal del PAN en Reynosa sigue trabajando y llevando beneficios a quienes lo necesitan.

Dijo que “Es prioridad del Partido Acción Nacional, generar las condiciones propicias para que todos los niños y niñas de Reynosa continúen con su educación”.

LOGRANDO ASI acercar apoyos para la educación en útiles escolares en este inicio de ciclo escolar y donde el propósito de contribuir a la economía familiar, el Comité Directivo de Acción Nacional en Reynosa, realizó la entrega de 400 paquetes de útiles escolares en beneficio de habitantes de la Colonia Granjas Económicas.

JUANITA SANCHEZ, delegada del CDM del PAN, señaló, que en compañía de los integrantes de la mesa directiva y voluntariado, estará visitando las colonias con mayor necesidad, a fin de beneficiar a los padres de familia y alumnos, de cara al inicio del ciclo escolar.

“Es para Acción Nacional una prioridad, trabajar para que existan las condiciones propicias para que todos los niños y niñas de Reynosa vayan a la escuela y que la falta de recursos económicos no sea un impedimento para que continúen con su educación” puntualizó.

SUENA EL NOMBRE DEL LIC. ISIDRO RUIZ SANDOVAL actual regidor victorense y ex dirigente priísta ex funcionario público de muchos años en la capital del estado.

Lo anterior en vía de poder agenciarse una candidatura a diputado local en el proceso de junio del año venidero.

VOLVER AL CONGRESO del estado donde ya estuvo hace algunos años y logró hacer un excelente papel como líder natural de la capital tamaulipeca.

SU PASO sería ir a una candidatura por el partido MORENA donde ya se disputan varios las posibilidades.

Y EN LA ZONA RIBEREÑA mucho activismo ha tenido el ITEA en esa región desde la llegada del LIC. LUCIO CHAVEZ que no ha parado ni reparado en apoyo a los municipios de aquella frontera tamaulipeca contando con un equipo de trabajo que se digna a ir a las comunidades mas alejadas para llevar la educación y sus programas como institución en favor de los adultos.

MARI MAR PADILLA dirigente del PRD de Rio Bravo va en la planilla que recientemente le dieron el fallo los magistrados del TRIETAM para dirigir el ayuntamiento de Rio Bravo.

Es regidora electa y seguramente realizará una amplia participación dentro del futuro cabildo municipal incluso si el proceso de impugnación se concreta por parte del PRI como señalaban todavía en la tarde de ayer, la perredista entraría en el honorable cabildo municipal asi es de que preocuparse.

JORG EACUÑA TOBIAS secretario de organización II del SNTE estuvo en la capital del estado a mediados de esta semana fortaleciendo asi las gestiones que realiza el sindicato a nivel local y con su dirigente estatal RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ que lo hace en el estado.

Por cierto muy movido el encargado de la secretaria de administración de la rectoría de la UAT en la capital del estado VICTOR HUGO GUERRA a quien le saludamos desde este espacio.

Y EN REYNOSA la labor del LIC. RICARDO CALDERON MACIAS como delegado regional del instituto estatal de los migrantes ha sido muy reconocida por autoridades del vecino país asi como por sus superiores en la capital del estado.

Por este motivo no hay que perderlo de vista al abogado y ex coordinador de protección civil del ayuntamiento de Reynosa, ex presidente del club rotario entre otras cosas.

FELICITAMOS por su cumpleaños este 23 de agosto a las amigas MARCELA GALLARDO Y LAURA GONZALEZ; al maestro JESUS RENDON GAMBOA, QUINTIN TEJEDA ROON, LUIS LAVIN, JUAN CARLOS NAVA, MARIO SEGURA destacado editorialista del sur del estado….Y NOS VEREMOS

Me gusta: Me gusta Cargando...