SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ALEX PEREZ SANATANA FUERTE PROSPECTO A SEDESOL

EN REYNOSA las condiciones de los relevos de algunas posiciones están a la vuelta de la esquina en cuanto al ayuntamiento podemos comentar y dentro de este se han visto ya algunos enroques o bajas como el caso de MARCO ANTONIO MARTINEZ ALVARADO quien fue removido del cargo de encargado de la coordinación municipal de protección civil y bomberos de Reynosa.

ASI vendrán algunos cambios mas bajas y altas que marcará la pauta en el próximo gobierno municipal.

COMAPA Es una de las manzanas de la discordia. pero aquí parece estar todo en orden y con los pies en la tierra quien pueda salir y quien pueda llegar.

SALVO un personaje que ya quisieran los empleados de confianza y sindicalizados que se largue de la gerencia administrativa del organismo.

PUES ha inventado de todo, hasta que le robaron en su propia oficina, algo que produce risa y que es tan sorprendente su estadía y paso en ese lugar que ya nomás no lo aguantan.

Y SABRA NOMAS EL COMO LE HACE que le pica los ojos a su jefe político con proyectos que nomás sabe cuando los va a cumplir.

En la zona ribereña DE Tamaulipas anduvo el aún presidente del comité municipal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO acompañado de su delegado regional OMAR HABIB MASSO QUINTANA que ahora si dice que va por el PRI municipal de su natal Matamoros.

Su visita obedeció a pasar revista a los priístas de la región siendo anfitrión el alcalde electo de Miguel Alemán SERVANDO LOPEZ MORENO que se convierte en el líder político regional de la zona norte.

POUES su triunfo electoral habla por si solo para que lo vayan viendo en la vanguardia política para lo que se pueda ofrecer en el 2022.

Por ahí anduvo el químico ZARAGOZA RODRIGUEZ FLORES que sigue fiel a la camiseta del PRI, aunque en Rio Bravo cuando fue candidato a alcalde fue traicionado por los MELHEM y otros personajes de la política que le apostaron al maestro TEODORO ESCALON MARTINEZ y sino ahí están algunos que sabe que aún viven para contarlo con santo y seña.

EN FIN, allá los priístas de la ribereña se reunieron y reafirmaron su color tricolor para lo que se avecina en el mes de junio del 2019.

EL ALCALDE DE ELECTO de Matamoros MARIO LOPEZ HERNANDEZ en reunión con los representantes de los medios de comunicación.

Dijo que no se permitirá que se hipoteque a Matamoros, ni que se endeude el destino ni su historia de progreso que tienen la esperanza los matamorenses de que así suceda.

Defendió MARIO LOPEZ acompañado de diputados federales electos por su partido MORENA, así como por el representante del presidente electo en Tamaulipas JOSE RAMON GOMEZ LEAL esa posición.

EN VIRTUD de la última propuesta que ha hecho el gobierno municipal que concluye su mandato a cargo de JESUS DE LA GARZA en el sentido de querer realizar una compra de alumbrado público por 1,577 millones de pesos.

EN EL RUMBO DE SAN FERNANDO la tierra que gobierna JOSE PEPE RIOS SILVA y Ante cientos de productores de la región, el ponente del INIFAP Dr. NOE MONTES GARCIA reveló que a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias se promueve la siembra del sorgo blanco por su adaptación al clima árido y por representar una alternativa alimentaria viable que permite lograr mayor rentabilidad.

Precisó que el sorgo blanco es un cereal que puede desarrollarse en condiciones climáticas hostiles, lo que permite al productor obtener más rentabilidad a través de este cultivo con el que se pueden elaborar panes libres de gluten, pasteles, galletas, tortillas, frituras, entre otros alimentos.

El conferencista dio a conocer que el sorgo blanco también es una fuente importante de vitaminas del complejo B, potasio, fósforo, hierro y calcio, por lo que exhortó a los asistentes a la siembra de este cultivo, lo cual indicó contribuirá a la economía de los agricultores y a la generación de alimentos nutritivos.

Estuvieron presentes en este evento el Ing. FRANCISCO QUINTANILLA SOSA, Sub Secretario de Desarrollo Agrícola de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Ing. RAYMIUNDO SALINAS GALVAN, Director de Desarrollo Rural municipal en representación del alcalde JOSE RIOS, JORGE CARDENAS RODRIGUEZ, titular del Distrito de Desarrollo Rural 157, AGUSTIN HERNANDEZ CARDONA, presidente de la Asociación Agrícola Local y agricultores de la región de Méndez, Burgos, Cruillas y San Fernando.

YA QUE ANDAMOS POR SAN FERNANDO le comparto que el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas M.B.A JOSE FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ dio la bienvenida a los nuevos alumnos de la universidad campus de este pujante municipio de Tamaulipas.

Y donde anunció la nueva institución PLUS de la UNT Y presentó al personal docente, administrativo y ante alumnos dio un emotivo mensaje de apoyo a convertirse en los futuros profesionistas de Tamaulipas y de México.

En una Constante actividad, dijo el rector que la universidad del norte de Tamaulipas les ofrece a los estudiantes la posibilidad de prepararse y participar en la sociedad en una serie de eventos educativos, culturales, deportivos y de participación con la comunidad tamaulipeca.

“Los invitó a pensar en grande y mostrar una actitud positiva siempre para triunfar” les dijo el rector de la UNT FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ.

Manifestó el rector de la universidad UNT que “en las nuevas generaciones que inician un sueño está un regidor, un alcalde, un diputado, senador incluso porque no hasta un presidente de México, por ello les pido su máximo esfuerzo y que vayan con las ganas necesarias de llegar a la meta”.

POR Su parte El Director de la UNT PLUS en San Fernando, LIC AMERICO OCHOA AMARO que en la institución se contará con un área para practicar zumba además de un gimnasio, dos albercas, las cuales podrán ser utilizadas por todos los alumnos tantos de la PLUS así como de la UNT.

TAMBIEN ESTUVO su directora KARLA MIROSLAVA VAZQUEZ acompañando al rector de la UNT en su recorrido por los campus de otros municipios cercanos a San Fernando.

CARLOS GARCIA GONZALEZ ex diputado federal dos ocasiones y ex presidente de la junta de coordinación política del congreso del estado y ex candidato a la presidencia municipal de Matamoros por el PAN.

Será el nuevo secretario de desarrollo económico del gobierno del estado y con esto será en los ´últimos días de agosto en que iniciaron los relevos de posiciones en el gabinete y su estructura ampliada y sino pal baile vamos donde habrá más relevos.

Pues el primero fue el retorno de GERARDO PEÑA FLORES como secretario de bienestar social en sustitución de ALVARO BARRIENTOS que vuelve a su sub secretaria.

AHORA en el PAN estatal el relevo de la posición de secretario general del comté directivo estatal junto a FRANCISCO ELIZONDO podría ser para dos personajes que bien podrían sumar su trabajo como es CARMEN PEREZ ROSAS y JUAN GARCIA GUERRERO panistas calados y de trabajo político sin duda.

MIENTRAS QUE RENE BEJARANO ex secretario particular de AMLO y ex asambleísta líder del movimiento por la esperanza estará en Tamaulipas esta semana.

La intención es reactivar el moviente por la esperanza que dirige el maestro y político defeño y donde nos comenta su referente en Tamaulipas ALEX PEREZ SANTANA iun luchador social de muchos años a pesar de su juventud quien no hay que perderlo de vista pues puede ser un excelente secretario de desarrollo social del futuro ayuntamiento de Reynosa.

YA QUE ANDAMOS por esos rumbos fíjese que un elemento positivo en el sur del estado por el IV distrito es el empresario y ex alcalde jaumavense RICARDO QUINTANILLA LEAL a quien le deseamos lo mejor pues se escucha su nombre fuertemente en el ámbito de la composición de la futura administración federal.

Hacemos un espacio para enviar nuestras condolencias por el deceso del ING. FELIPE CARRILLO en Rio Bravo.

Nuestro abrazo de solidaridad para sus hermanos Doctores JUAN Y SOFIA CARRILLO asi como demás familiares.

De la misma manera nuestra solidaridad y deseo por una pronta resignación para la familia GALINDO CANO ante el deceso de JOSE LAURO GALINDO CANO y en especial para su hermano GIL nuestro compañero periodista.

ENVIAMOS nuestra felicitación por su cumpleaños el pasado 25 de agosto a JOSE LUIS GODINA en Reynosa; DR. RAUL CASTILLA, ALEJANDRO ACOSTA, ADRIANA VIVIAN asi como el pasado 26 cumplieron años los periodistas FRANCISCO FLAMARIQUE TORRES y tamaulipeco MARCELINO GARCIA CONTRERAS director del portal Noticias de Tampico.

Además, IGNACION ALARCON, ROMAN SALGADO LAURA VARGAS, CEFERINO COMPEAN y ALEJANDRO GUEVARA.

También este 27 de agosto cumplen años y felicitamos al maestro ELOY OCHOA GARZA, ALBERTO GPE. RODRIGUEZ LOPEZ, NORMA PATRICIA LOPEZ BARROSO. CESAR EMILIO CASTRO VELAZQUEZ, ZAYDA IRACHETA, ARMANDO MARAVILLA Y LEOBARDO FERNANDEZ.

Y NOS VEREMOS

