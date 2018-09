SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-Destaca COMAPA Nuevo Laredo apoyo de Enrique Rivas

-Esperan resolución de elección en Rio Bravo ante impugnación ante el TRIFE

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo -COMAPA- se ha consolidado como el mejor organismo a nivel estatal y uno de los principales en México, al mantener un servicio continuo de agua potable, contar con una cobertura del 98% de agua potable y un 96% en drenaje sanitario, así como un 92% en el tratamiento de aguas residuales.

Tras el informe de actividades del Presidente Municipal, ENRIQUE RIVAS, se reafirma el compromiso de continuar con las mejoras en COMAPA, para el beneficio de la población, como uno de los ejes principales de su administración.

“En esta administración, logramos avanzar 20 años en el servicio de agua potable, esto no hubiese sido posible sin el apoyo del alcalde, Enrique Rivas, quien encabeza el Consejo de administración del organismo y las acciones que se realizan en el mismo”, indicó RODOLFO GONZALEZ MORALES, Gerente General de COMAPA.

Desde el año 2000 COMAPA contaba con un plan maestro para mejorar el servicio de agua potable, sin embargo, las obras que se debieron realizar no se hicieron, y fue hasta 2016 que se empezó con ellas.

“Hemos platicado con el presidente Rivas y a su vez no has externado que debemos seguir avanzando en el mejoramiento de la infraestructura hidráulica, para disminuir las contingencias que se presentan, a su vez incrementar las campañas de concientización ante el calentamiento global”, indicó el Gerente General.

Las acciones realizadas en COMAPA, fueron uno de los temas principales en el informe de gobierno y de los mayores reconocimientos de esta administración.

JOSE REYES GUEVARA ex dirigente municipal del PRI, ex gerente de la COMAPA y ex secretario particular del DR. HECTOR LOPEZ GONZALEZ que tuvo una importante participación como excandidato a diputado federal por el VI distrito federal no hay que perderlo de vista.

PUES antes de iniciar campaña electoral del pasado mes de julio, el renunció al PRI después de su participación desde joven en esas lides.

LO ANTERIOR por así destacar la imposición de candidatos sin proyecto ni presencia en las filas del PRI como fue el caso de la elección pasada.

¿QUE AHORA BALTAZAR HINOJOSA va por la presidencia estatal del PRI para poder desde ahí moverse a su antojo y refrendarse como prospecto a la candidatura a la gubernatura en el 2022?

¿O para un a diputación local?

EN RIO BRAVO se espera el fallo del trife en cualquier momento, pues se conoció que la comisión de transición de entrega recepción de CARLOS ULIVARRI solamente pasó y se le aceptó el oficio de presentación en palacio municipal y no permitió la autoridad en turno acceder a atender la comisión al existir aún una impugnación en la instancia federal lo que no gustó mucho al equipo de transición del alcalde electo.

Por lo que esperarán la resolución que en cualquier momento podría surgir de la sala regional de Monterrey del tribunal federal electoral.

VARIOS PERSONAJES de la política en el estado podrían surgir dentro del equipo de trabajo de JOSE RAMON GOMEZ LEAL con coordinador federal del gobierno de la República en Tamaulipas.

ALGUNOS de ellos sin duda pueden ser EDUARDO GATTAS BAEZ, HECTOR LOPEZ GONZALEZ, JAIME HINOJOSA, ROLANDO AGUILAR, RAMON GARZA BARRIOS, HEIBERTO CANTU, LUCERO GONZALEZ, BERNABE URIBE MORA entre otros asi que no los pierda de vista.

Y EN LA ENTIDAD en el gobierno del estado anote que El Licenciado ERNESTO ROBINSON TERAN oriundo de este municipio y donde ha sido secretario de desarrollo social, secretario particular de un ex alcalde, director administrativo del hospital general en Reynosa, Diputado local por mayoría relativa y candidato a presidente municipal y recientemente a diputado federal por el IX distrito electoral.

Se sumará a los esfuerzos de la secretaría de salud del gobierno del estado de Tamaulipas en los próximos días.

Será en la semana venidera cuando reciba nombramiento en una importante área del gobierno del estado dentro de la estructura de la secretaria de salud de Tamaulipas que titula la doctora Gloria Molina.

Con importantes años dentro de la administración pública del gobierno del estado y del municipio de Reynosa de donde es originario el licenciado y empresario tamaulipeco.

ERNESTO ROBINSON asumirá importante encargo dentro de la dependencia del gobierno de Tamaulipas.

Asi como este cambio dentro de la estructura de gobierno del estado, habrán de darse algunos enroques, relevos y nuevos nombramientos en diferentes áreas de trabajo de la administración.

NETO ROBINSON como le llaman todos, cuenta con el conocimiento de causa para establecer y fortalecer aún mas las estructuras de gobierno del estado…

