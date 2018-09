SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-Y NO SE CANSA ROBERTO RODRIGUEZ DE SER SEÑALADO COMO SERVIDOR PUBLICO

-YENNI GANDIAGA Y COMPAÑÍA POR EL MISMO RUMBO ¿SERAN EQUIPO?

-ELIGEN ANTIDEMOCRATICAMENTE DIRIGENCIA DEL SNTSS

Un proceso antidemocrático se suscitó en el sindicato nacional de trabajadores del Seguro social sección X

Como elección de la nueva dirigencia estatal de Tamaulipas que abarca Veracruz y Nuevo León se dio en un ambiente antidemocrático que deja por los suelos la política de trabajo que lleva a cabo la dirigencia nacional en turno a nivel nacional.

NO CABE DUDA QUE LA continuidad de un liderazgo antidemocrático se estará dando en Tamaulipas al heredarle la señora a su esposo la dirigencia de este sindicato de trabajadores del seguro social.

Ahondaremos mas del tema en estos días para decirles que hasta la renta del local donde se llevó a cabo la asamblea eleccionaria se les olvidó a los dirigentes en turno pagarles la renta.

A PESAR de la unificación de criterios para renovar la dirigencia del SNTSS sección X, la dirigente en turno BEDA LETICIA GERARDO HERNANDEZ amenazó a cuanto compañero de sindicato se le atravesara para poder lograr imponer a su esposo PEDRO LUIS RAMIREZ PERALES que finalmente lo logró rodeada de guaruras y personal de seguridad.

Y QUIEN TIENE ACTIVISMO EN REYNOSA es la senadora suplente ROSY CANTU a quien no hay que perder de vista pues muy en contacto se encuentra con su compañera senadora propietaria GUADALUPE COVARRUBIAS.

EN SAN FERNANDO hay personajes que realmente buscan las posiciones de gobierno o cargos de elección popular porque cuentan con adeptos y no simulaciones o notas pagadas.

ES EL CASO del señor MARTIN CARRION SANTOS quien externó ante simpatizantes y medios de comunicación que si desea ser candidato a diputado local por el Décimo tercer distrito electoral.

PROFESOR y dedicado a la educación por muchos años es el caso de MARTIN CARRION SANTOS que dijo a los cuatro vientos que quiere ser candidato a la diputación local.

En rueda de prensa dijo “no soy político, soy un agricultor que le gusta el trabajo y ayudar a quienes más lo necesitan, buscaré la candidatura y si el partido me lo permite seré su diputado para todos sin distingo de partidos, de ser favorecido buscará que los recursos económicos lleguen a su destino, que se apliquen correctamente en los rubros más apremiantes como salud, educación, servicios públicos, gestionaré para que lleguen más y mejores servicios públicos para todos en cada uno de los sectores”.

PARA SU familia nuestro más sincero pésame y abrazo de solidaridad en tan difícil momento.

OIGA Y MIRE USTE SIGUE EN REYNOSA EN COMAPA siendo noticia el gerente administrativo ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ que verá un impedimento en convertirse en funcionario en la próxima administración municipal al estar su señora en el honorable cabildo municipal como regidora, lo que es no saber lo que marca el reglamento.

AUNQUE YA trasciende en radio pasillo de la presidencia municipal que se quiere transformarse de gerente administrativo de la COMAPA a secretario de desarrollo social y tumbar asi al DR. EDUARDO BLADINIERES CAMARA.

DE NO SER ASI amenaza con que tendrá que aguantarlo JESUS MARIA CHUMA MORENO como gerente administrativo o mínimo dice de secretario técnico para decirle como se maneja la dependencia ¿cómo la ven?

TRASCIENDE que los recomendados de la señora YENNI GANDIAGA en comunicación social comapa hace unos días se sometieron a las reglas que marca el organismo y algunos de ellos fueron suspendidos sin que ninguna mano pudiera ayudarles.

ESTO HABLA BIEN DE la aplicación de acciones que la dependencia hace por medio del departamento de recursos humanos y su titular ENRIQUE MENDOZA que cumplen al pie de la letra lo que marca el manual y que nadie se sienta por encima de la misma.

Ya nos había tocado observar como algunos holgazanes funcionarios llegaban a la hora que querían a sus labores y al checador pero en fin aquí este funcionario les está poniendo un hasta aquí, bien por ENRIQUE MENDOZA.

EN DONDE ESTA EL RESPETO POR EL trabajo pues sino están hechos para eso pues que los muevan o pongan en la calle en lugar de estar manteniendo personajes donde aparte inflaron la nómina por instrucciones seguramente del aborrecido por los empleados de la COMAPA y nefasto ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ pues a quien lo trajo al servicio público municipal, ya les pesa habérselo traído de la intendencia del seguro social, donde no se sabe en realidad como salió el señor de ahí.

PUES como el mismo decía nos consta era la CHACHA del comité de campaña en la primera elección porque en la segunda hasta quita y pone funcionarios, pero estas nomas saquean y no funcionan en sus puestos.

SEGÚN EL ERA el que barría y trapeaba y eso le dio el crédito para agenciarse la gerencia administrativa de la COMAPA como la ve.

PUES SI QUE COSTEA ser la CHACHA y que no se enoje el señor ni ande de pendenciero porque el mismo lo dijo muchas veces a muchos nos consta como haciéndose el inocente y el sencillo cuando si lo vieran tiene proveedores especiales de pintura, minisplits, llantas, carros, vestimenta para los trabajadores y demás cosas.

ES MAS hasta a las ahijadas las hizo proveedores de transporte como consta en documentos en la misma dependencia.

PERO BUENO DEJEMOS DE LADO a este señor.

YENNI GANDIAGA ya se va de la dirección de comunicación social y llegará un personaje que conoce y sabe en realidad el trabajo, el trato que debe de tenerse con los comunicadores y empresarios de la comunicación.

MARGARITA GARCIA MARTINEZ dirigente del sindicato de trabajadores de VALEO reafirmó el liderazgo de EDMUNDO GARCIA ROMAN al frente de la federación de trabajadores de Tamaulipas a quien se reeligió hace algunas semanas y con quien afirma la dirigente sindical riobravense que se tiene una conducción debida y con rumbo en favor de la clase trabajadora de Tamaulipas.

HACEMOS UN PARENTESIS para comentar el lamentable deceso del ex alcalde de Valle hermoso DON ROBERTO HERNANDEZ MASCORRO en este fin de semana.

Enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños este 10 de septiembre a LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL, ex dirigente juvenil del PRI y ex síndico municipal; ROGELIO SALDAÑA PULIDO de Cd. Mier; LUIS G. CAVAZOS GALLEGOS, filántropo reynosense; HERIBERTO DEANDAR, director de hora cero; MARTHA GUEVARA DE LA ROSA ex dirigente de la FSTSE y ALAN ZUÑIGA.

Y nos veremos.

