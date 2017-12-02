SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO
- MANTE, TAM.
VACANTES VIGENTES
AUXILIAR JURIDICO
PROMOTOR DE CREDITOS
DIBUJATE (AUTOCARD)
RECEPCIONISTA (GOMEZ FARIAS)
ING. BIOQUIMICO
VENDEDOR EMPRESARIAL
INTERESADOS PRESENTARSE EN OFICINA, EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ 208 OTE Z.C. CON SOLICITUD ELABORADA, COPIAS DE CURP, IDENTIFICACION OFICIAL Y COMPROBANTE DE DOMICILIO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS.
Fuente:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005320996743&hc_ref=ARSqMVUmvSZtt6GpKjMLl1q8T6BwSDFoQiFnh06n2ejvW_IUhGeCl9JfagjL6HgaS-c&fref=nf