SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

 

 

 

 

  1. MANTE, TAM.

 

VACANTES VIGENTES

AUXILIAR JURIDICO
PROMOTOR DE CREDITOS
DIBUJATE (AUTOCARD)
RECEPCIONISTA (GOMEZ FARIAS)
ING. BIOQUIMICO
VENDEDOR EMPRESARIAL

INTERESADOS PRESENTARSE EN OFICINA, EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ 208 OTE Z.C. CON SOLICITUD ELABORADA, COPIAS DE CURP, IDENTIFICACION OFICIAL Y COMPROBANTE DE DOMICILIO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS.

Fuente:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005320996743&hc_ref=ARSqMVUmvSZtt6GpKjMLl1q8T6BwSDFoQiFnh06n2ejvW_IUhGeCl9JfagjL6HgaS-c&fref=nf

 

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