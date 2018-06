Sin cansancio, recorre Toral todos los rincones de Altamira

“El sol cala, pero cala más las condiciones precarias de los altamirenses”: Carlos González Toral

Altamira, Tamaulipas.- El candidato del PRI por la alcaldía de Altamira Carlos González Toral manifestó que aprovechará al máximo los días restantes de campaña, por tanto, la mañana de éste jueves recorrió la zona centro, el Fraccionamiento Municipios Libres y la Colonia Presidentes.

“Aprovecharé al máximo los días que quedan de campaña, hoy hice tres recorridos, el sol cala, pero cala más las condiciones precarias de muchos altamirenses, cada casa, cada colonia es escuchar quejas de los ciudadanos, por eso les digo, estoy contigo, por eso quiero ser tu presidente municipal, porque los altamirenses merecemos mejores condiciones de vida, no pueden ser solo algunos los privilegiados” señaló González Toral.

De igual manera, el abanderado del PRI manifestó que: “no puede ser posible que no haya medicamentos en los consultorios, que te quiten la despensa por no poner una lona, yo por eso le digo a la gente, no castiguen a nuestra ciudad tres años más por una despensa, sus condiciones de vida van a estar mejor”.

En lo que respecta a la “guerra sucia” de información filtrada en algunas redes sociales, el aspirante indicó: “no me extraña nada, es normal, ni las amenazas, ni los chantajes, ni el dinero que ofrecen hacen que la gente les crea, jamás le van a tirar al que va abajo eso me queda claro y el 1 de julio lo demostraremos de que estamos hechos” finalizó.

