Sin transparenta uso de Cuotas en el CBTIS 209

Padres de familia protestan contra la directiva del plantel, por el cobro de cuotas elevadas y la falta de transparencia en el gasto, y sobre todo por la retención de documentos y acoso a los alumnos que incumplen con esta. No obstante denuncian que las aulas están deterioradas y sin mantenimiento.

De la Redacción

González, Tamaulipas.- Alrededor de un millón de pesos es lo que la directiva del Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios Industriales 209 González, semestre a semestre recauda por concepto de cuotas “voluntarias” a la población estudiantil. Ingreso por el cual hasta el momento los padres de familia, no reciben un informe del gasto.

Lo recaudado técnicamente se tiene que aplicar en el mantenimiento del plantel, en papelería, insumos y materiales, sin embargo las condiciones de mal estado de las aulas, del plantel, el mal trato y acoso a los alumnos, y el alza desmesurada en la última cuota, pusieron en alerta a los padres de familia quienes mediante un pliego petitorio exigen a la directiva cuentas claras y transparencia en el gasto de lo recaudado.

Un nutrido grupo de padres de familia, conformado por más de un centenar, se manifestaron en las instalaciones del Cbtis 209, ante la opacidad en el gasto de las cuotas que en el último semestre se ha tenido y ante las deficientes condiciones de los salones y el plantel.

Denunciaron públicamente el descontento por el manejo de estos recursos, el cual carece de transparencia y resultados. No obstante apuntaron que no únicamente a los alumnos se les aplica una cuota, sino también a vendedores y propietarios de cafeterías que venden dentro del plantel, lo que hace aún más delicado el tema del gasto, porque no existe certeza del ingreso total y sobretodo en qué ni dónde se está gastando.

El grupo de padres de familia, se reunió en las instalaciones del plantel y encaró a la directiva encabezada por la Química Haydee Borjas Torres del Cbtis, para exigirle cuentas y a su vez conciliar para generar las condiciones necesarias para ir, de la mano de padres de familia, teniendo la certeza del gasto que se hace con la recaudación.

“No es que no queramos pagar, al contrario estamos conscientes de que se debe apoyar, lo que queremos es contribuir, porque vemos que la escuela está muy mal estado, hay salones que se mojan, pizarrones en mal estado; queremos que la escuela se valla para arriba y no se nos venga abajo” manifestó a medios de comunicación el padre de familia Francisco Torres Lara.

Detallaron que hicieron un pliego petitorio en el que se destacarlos siguientes puntos: Trato digno y respetuoso a los alumnos y padres de familia; Integración de una sociedad o comité de padres de familia que vigile la correcta aplicación y aplicación de lo recaudado por concepto de cuotas; Hacer validos descuentos en colegiaturas y demás apoyos para alumnos; No aumentar las colegiaturas sin consentimiento de padres de familia; Reunión general de los padres de familia al final del ciclo escolar, en donde se presente un informe detallado de las finanzas de la escuela; por mencionar algunos.

De igual manera exigen que se deje de encausar la compra de uniformes a tal o cual proveedor y que se deje esa decisión a los padres de familia en lo particular.

Otro de los temas que mantiene inconformes a padres de familia es el acoso a los alumnos, como es el caso de los maestros que reprueban a todo el salón o grupo completo; el acoso a los alumnos que no cumplen en tiempo y forma con el pago de cuotas y la retención de documentos por falta de pagos.

Reconocieron que “Son cuotas altas, por la economía que vivimos ya hay muchos padres de familia que se les hace imposible pagar”.

