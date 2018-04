Soberanía y dignidad de México Por encima de todo: Alejandro

Esto ante decisiones de Trump de enviar la Guardia Nacional a la frontera entre México y EU

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El candidato al Senado de la República por Tamaulipas, Alejandro Guevara Cobos, rechazó la acción del Presidente Norte Americano, Donal Trump, de enviar la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos con México, en su afán de detener la migración.

En ese sentido, el aspirante del Partido Revolucionario Institucional, (PRI) respaldó la postura y el contundente mensaje del Presidente de México, Enrique Peña Nieto en el que defiende la soberanía y la dignidad nacional ante las amenazas de su homologo.

A través de sus redes sociales, Guevara Cobos asegura que desde el Senado trabajará por los intereses de Tamaulipas y de todos los tamaulipecos en materia de política exterior.

“Desde nuestra frontera me sumo al llamado de unidad de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, enviar la guarda nacional a nuestras fronteras solo genera tensión ara ambos países”.

En un video que se puede ver en la cuenta de Facebook del candidato, con una duración de 1 minuto 20 segundos, menciona también que quien pretende construir muros, solamente se aísla de un mundo hoy muy globalizado y que quien lastima a los migrantes y soñadores, termina por lastimarse el mismo.

Y agrega que quien no puede entender que el ADN de los mexicanos, los latinos y los estadounidenses es uno mismo, el no aceptarlo, solo propicia el odio y el miedo que motiva el terrorismo y al fanatismo.

Agregó que México y Estados Unidos siempre han sido socios y que sin lugar a dudas lo seguirán siendo, con el complemento de que ambas naciones se fortalecen como región, sobre todo en un mundo donde el Oriente y La India son cada vez más competitivos.

