SUCEDIÓ EN MANTE

Favor de no molestar al Jefe

Por Manuel Núñez

Ayer acudí a la oficina local de la Comisión Estatal para Riegos Sanitarios para entrevistar a su titular Alberto Medina Trujillo, una persona amable y atenta, no solo con los periodistas, sino con el público en general.

Por eso me extrañó que la secretaria del mencionado del mencionado funcionario nos respondiera que al señor Alberto no le puede interrumpir, porque está muy ocupado. Dijo que no estaba para nadie en las dos próximas horas.

Uno de sus asistentes corrigió la plana. Dijo que al “Jefe no lo podían molestar”.

Veo que en la sala de espera están numerosos vendedores ambulantes espantados por la urgencia de sacar su licencia sanitaria so pena de no vender churros, rancheritos, hotdogs, taquitos y demás alimentos en la vía pública por la ferocidad de los agentes sanitarios al mando del “Jefe”.

Lástima que no pude quedarme las dos horas en que iba estar ocupado el “señor Alberto”.

Consideraba que Medina Trujillo era diferente, pero parece que se ha contaminado.

