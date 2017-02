SUCEDIÓ EN MANTE HOY HACE 30 AÑOS

UNA PESADILLA VIAJAR

EN AUTOBUS URBANO

Las vetustas unidades del transporte urbano y el pésimo servicio sus choferes constituyen una pesadilla para los numerosos usuarios que deben soportar hasta una hora de camino de la colonia Popular al Seguro Social denunció Miguel Hernández Montoya representante de la Asociación de Colonos de Tamaulipas. Pidieron que modernicen el transporte porque como quiera suben las tarifas.

OCTAVIO COURETT AL

FRENTE DE COMAPA

El Ing. Octavio Courett Núñez es el nuevo Administrador de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en tanto no se reúna el Consejo de Administración para renovar la directiva que será después del 5 de febrero cuando entre el Gobernador Américo Villarreal Guerra. De entrada reconoció que no hay dinero porque los usuarios no quieren pagar a tiempo el agua.

ENTREGARA EL SNTSS

45 CASAS A CREDITO

Matilde Castillo, Secretaria de Acción Política de la Sección X del Sindicato de Trabajadores del IMSS anunció la entrega de 45 casas de interés social gestionadas por ese gremio para la Delegación 1 del Mante a cargo del Dr. Gil Cervantes y del Dr. Jesús Robles Ahumada.

PUBLICADO EL DOMINGO 1 DE FEBRERO DE 1987

