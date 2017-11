SUCEDIÓ EN MANTE HOY HACE 50 AÑOS

CHISTE DEL DIA

Enviado por personal del IMSS: -Le hablaron a un doctor pidiéndole que fuera a ver a la esposa de un derechohabiente, la que estaba en cama víctima de un agudo ataque de apendicitis. Este respondió: -Será otra cosa, porque el año pasado la extirpé el apendicitis a su señora, ¡y nadie hay quien tenga dos apendicitis! –¿Y no sabe usted de alguien que tenga dos esposas?

PAGAN EN ABONOS

DEUDA MUNICIPAL

Hasta el momento no me he rehusado a cubrir ningún adeudo inclusive los que dejó la pasada administración municipal señaló el Lic. Othón Guerra Hinojosa, Presidente de la Junta de Administración Civil. Prueba de ello es el pago de la motoconformadora para obras públicas sobre la cual se adeudaba 18 mil pesos. Se está pagando letras a razón de $ 1,500 mensuales.

La moderna motoconformadora comprada para que la Dirección de Obras Publicas arregle las calles.

PUBLICADO EL MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 1967

