SUCEDIÓ EN MANTE HOY HACE 50 AÑOS

LIC. PRAXEDIS BALBOA

HABLA DE SU SUCESOR

En su reciente gira por Gómez Farias el Gobernador Praxedis Balboa habló de su sucesor. “Deseo que mi sucesor en el poder sepa convertir en realidades las aspiraciones, anhelos y necesidades de este pueblo Tamaulipeco”.

Cientos de personas rodearon el kiosco de la plaza principal de ese vecino municipio para oir las palabras del Gobernador en su gira donde entregó obras de beneficio colectivo por mas de cinco millones de pesos incluyendo la carretera pavimentada hasta ese lugar.

El Gobernador trabajador, el hombre que a su paso ha dejado huella imborrable de progreso y de superación ocupó el estrado principal y desde ahí se dirigió a los presentes:

“ Para mi como gobernante no existen diferencias entre unos y otros, y no me ha guiado otro propósito y otra finalidad que dar por igual satisfacción a las necesidades del pueblo de Tamaulipas”.

En este año el PRI lanza la convocatoria para elegir candidatos a Gobernador del Estado. Ahí muchos que se mencionan pero todos están disciplinados como el Oficial Mayor de Gobierno Lauro Rendón Valdez que suena con mucha insistencia

PUBLICADO EL JUEVES 4 DE JULIO DE 1968

Me gusta: Me gusta Cargando...