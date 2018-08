SUCEDIÓ EN MANTE HOY HACE 50 AÑOS

AMBULANCIA NUEVA

TENDRA LA CRUZ ROJA

El señor Ubaldo Guzmán Quintero, Presidente del Patronato de la Cruz Roja informó que van adquirir en la Capital del país una ambulancia modelo 1968 en la empresa General Motors totalmente equipada con un costo de 56 mil 890 pesos. Dicha unidad vendrá a sustituir a la deteriorada ambulancia con que cuenta actualmente la Benemérita institución.

FRACASÓ PLAN PARA

CONSTRUIR VIVIENDAS

Por insolvencia de parte de los 123 solicitantes de vivienda en el fraccionamiento adquirido por compraventa al ex gerente del Ingenio Mante José Ch. Ramírez no se hará una colonia ubicada entre el Campo de Aviación y el Centro de Capacitación para el Trabajo Rural No. 5. Dicho predio consta de cinco hectáreas y sería lotificado por Pablo Hernández Aguilar, Mauro Hernández Aguilar, Mauro Ríos Barajas y Petra Lara.

PUBLICADO EL MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 1968

