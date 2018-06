Suma Chucho Nader a Pérez Inguanzo y Gustavo Torres a su campaña.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los exalcaldes priístas de Tampico, Gustavo Torres Salinas y Oscar Pérez Inguanzo, se suman abiertamente a las aspiraciones y campaña del candidato del PAN, Chucho Nader.

Lo anterior se dio a conocer en una reunión sostenida en el Fraccionamiento Villas del Sol, en donde acudieron los ex presidentes municipales, así como el candidato panista acompañado de Miguel Gómez Orta, representante del gobierno del estado en el sur de Tamaulipas.

Y si bien es cierto no ha habido una postura oficial sobre esta alianza, días después de la reunión desarrollada, los principales operadores y colaboradores de Gustavo Torres y Pérez Inguanzo, han aparecido en el equipo de Jesús “Chucho” Nader.

De tal forma que Oscar Pérez manda a las campañas a Estela Legorreta, Blanca Cortes, Aureliana Nuñez, quien renunció a la planilla de Magda Peraza, Jesús Hernández y a quien se ha convertido en uno de los principales operadores de la campaña Joel Vela Robles.

Por su parte Gustavo Torres Salinas envía a sus incondicionales Omar García Vázquez operador de medios, Juan Carlos Ley Fong, ex Secretario del Ayuntamiento, Edmundo Malagon ex Director de Servicios Públicos, Jesús Silva y Abel López del MT Tampico, Rolando Ríos Neri ex Director de educación del municipio y a Julio Gámez operador territorial del PRI con la misión de comprar lo que pueda de la estructura de su ex partido.

Cabe destacar que tan solo en estas dos administraciones los dos ex alcaldes endeudaron al municipio de Tampico por más de $500 millones de pesos.

