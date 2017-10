T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“EX ALCALDES, EN EL OJO DEL HURACAN”

POR LA FIRME acción administrativa que ha venido implementando al Auditor Superior del Estado JORGE ESPINO ASCANIO, de “llamar a cuentas a todos aquellos ex Presidentes Municipales que incurrieron en malos manejos financieros, durante sus mandatos”, hoy se confirma que “la vara es pareja”, para los potenciales delincuentes de cuello blanco”, a los que poco les importó adjudicarse los dineros de los pueblos que gobernaron, motivo por el cual la mayoría de los ex alcaldes tamaulipecos, del pasado inmediato “YA SE ENCUENTRAN EN EL OJO DEL HURACÁN”. Sin olvidar que, el ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, quien en este tenor de irregulares manejos de recursos públicos, “no canta mal las rancheras” y por ello, no hay la menor duda que pronto, al igual que su antecesor EHF “ya lo veremos en el escenario de los prófugos de la justicia”.

LO ANTERIOR, es un delicado tema financiero, porque al instrumentarse revisiones minuciosas en las cuentas Públicas del periodo gubernamental 2014-2016 de los 43 municipios que conforman el estado de Tamaulipas, “se han detectado serias anomalías”, sobresaliendo por obviedad, “los millonarios gastos” consumados por los ex alcaldes de Nuevo Laredo y Matamoros Carlos Canturosas Villarreal y Leticia Salazar Vázquez, a los que se les atribuye haberse apropiado de 900 y más de 1,300 millones de pesos, respectivamente.

LOS DESFALCOS millonarios que enfrentan “los señalados” ex Presidentes Municipales fronterizos, son la muestra tangible del porque “no se hacen todas las obras que los ciudadanos demandan”, para tener un mejor cuidad y, naturalmente, una mejor calidad de vida, pero eso “a los presuntos ladrones con charola” les es ambiguo, ecuánime e indiferente, pero si LETY SALAZAR Y CARLOS CANTUROSAS, se consideran inocentes”, deberán demostrarlo ante el Auditor Superior del Estado JORGE ESPINO ASCANIO y aclarar las inconsistencias financieras, que se vislumbran en su contra. Pero de sentirse culpables, tengan la plena certeza de que, “ya los habremos de ver huyendo de la justicia”.

AHORA BIEN, si los ex alcaldes, a quienes se les está llamando a rendir cuentas ante la ASE y el Congreso de Tamaulipas, “se extralimitaron en los manejos financieros de sus gobiernos”, habrán de correr la misma suerte de Oscar Pérez Inguanzo ex alcalde de Tampico y Genaro de la Portilla ex Presidente Municipal de Altamira, quienes fueron recluidos en la prisión, por haberse apropiado de lo que no era de ellos y por esta razón fundamental, a los ex ediles del sexenio del repudiado ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, habremos de verlos bregar por el mismo sendero, sendero en el cual lamentablemente hoy, ya se encuentra también el ex gobernador tamaulipeco EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, pero si los ex Presidentes Municipales, tienen la certeza de haber hecho bien su trabajo y lo demuestran, “no tendrán ningún problema de carácter judicial”.

SIN EMBARGO, “la voladora”, o sea la acción penal, como ya lo hemos subrayado, anda en plan despiadado contra los ladrones gubernamentales, esos que al llegar a los espacios públicos, solo pensaron en el beneficio propio y no en el bien colectivo, cuyo detalle a muchos de los ex presidentes municipales y hasta el propio EGIDIO, los orillará a fugarse del estado y desde luego refugiarse donde nadie los encuentre, lo que será difícil, porque hay tenemos el caso del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba que, fue detenido allá en Florencia, Italia, donde el ex mandatario tamaulipeco, pensó que nadie lo encontraría y vaya que lo localizaron y ya está allá en prisión, pendiente de ser extraditado a los Estados Unidos, país que lo reclama por tener sendos pendientes con la justicia norteamericana.

POR ELLO, los ex mandatarios municipales de Nuevo Laredo Carlos Canturosas Villarreal y de Matamoros Leticia Salazar Vázquez, hoy tendrán que enfrentarse “a la ley de los números”, porque los números rendidos por ellos, en sus cuentas públicas, no concuerdan o no encuadran y, por este esencial motivo, Lety y Carlos, deberán acudir a explicar matemáticamente cómo y de qué forma, “se gastaron los millones de pesos que tienen como faltantes, faltantes financieros que les han detectado los contadores de las Auditoría Superior el Estado y por tal motivo “esta pareja de políticos” de mala reputación, repito, “SE ENCUENTRAN EN EL OJO DEL HURACÁN”.

PARA FINALIZAR, les diré que, “si los ex gobernadores presos Tomás y Eugenio y, muchos de los ex alcaldes bandidos de los pueblos de Tamaulipas como Pepe Elías Leal y Everardo Villarreal Salinas de Reynosa, así como Erick Silva Santos de Matamoros, Roberto Benet Ramos de Río Bravo, además de MARIO DE LA GARZA ex edil de San Fernando y otros muchos más, “si creen estar salvados de pecado”, puedan tener la certeza de que, las cosas para ellos, “no pintan tan bien, como lo piensan”.

PORQUE SENCILLAMENTE, lo que hicieron de llevarse el dinero público, lo tendrán que regresar pero no solo eso, sino también “quedarán apergollados judicialmente”, como la ley lo establece y sino “pal baile Vamos”, porque lo que hicieron los ex Presidentes Municipales referidos, fue incurrir en el delito de robo, delito que es grave y por esta razón esta clase de políticos de mala nota, “estarán destinados a fugarse del estado, “porque no tendrán el privilegio de pagar fianza”, si se les justifica haberse robado el dinero de los pueblos que tuvieron bajo su poder y dominio. Y sino pues “el tiempo es el que sobre el particular os dará la razón”.

