T E C L A Z O S

Guadalupe E. González

“POR COLEADA DE AMLO”, GANARON CANDIDATOS MORENOS

X.-“LA MAYORÍA CARECEN DE MÉRITOS Y NO HICIERON CAMPAÑA”.

LOS CANDIDATOS de Morena, a mi juicio, no deberán hacerse ilusiones futuristas, porque simple y llanamente, “ellos ganaron por la coleada”, el raiting o la popularidad electoral del hoy Presidente electo ANDRÉS LÓPEZ OBRADOR. Esa es la cruda realidad. Y por tanto, creo que, muchos de los ilusos “deben poner los pies sobre la tierra”. Y por obviedad entender que el ganador fue AMLO Y no ellos.

PORQUE EN LA elección del pasado primero de julio, observamos exactamente lo ocurrido en el año 2000, cuando por el PAN VICENTE FOX QUEZADA, se lanzó por la Presidencia de la República, “ganando la codiciada silla de los pinos” y muchos de los ganadores “no eran más que abanderados o candidatos de segunda mano”, los que al final de la elección se quedaron sorprendidos, atónitos y perplejos, “porque nunca imaginaron verse como ganadores”. Y lo peor es que, como servidores públicos, “hicieron papeles deprimentes” pues los hechos de la historia así lo enmarcan y establecen.

POR ELLO, hoy “los que, “le apostaron a la coleada de AMLO y ganaron” que entiendan que no triunfaron por méritos propios, repito, sino por la popularidad de LÓPEZ OBRADOR, comentamos esto, porque muchos de los políticos que, tuvieron la fortuna de ser aceptados “por compadrazgos, amiguismo o por dinero” en MORENA, en un futuro si van solos por un cargo público de esta índole, es decir, sin el respaldo de AMLO, podrán darse cuenta que, “no será lo mismo”, porque su triunfo hoy, es gracias al Presidente y “no gracias, a una popularidad de la que no pueden presumir”.

Y SI ALGUNOS de “los ganadores” a Alcaldes, Diputados Federales o Senadores hacen alarde, adjudicándose el triunfo por su arraigo popular, “estarían haciéndose guajes”, como dicen en el rancho, porque en esencia, una gran mayoría de los contendientes triunfadores, gracias a Andrés Manuel López Obrador, “no son peritas en dulce, porque muchos de ellos, proceden del PRI y de Sindicatos nacionales que, han explotado a los obreros y saqueado al país y por ende, esos sujetos de baja calidad moral, están plenamente identificados, por “la mancha o el tatuaje” de la corrupción e impunidad y “nombres de esas lacras sociales, podremos citar muchos”.

REZA EL ADAGIO que “el sol no se puede tapar con un dedo” y eso, pronto habremos de verlo, porque si analizamos de manera profunda los espacios que muchos de “los Morenos electos” han tenido, no encuadran en el real servicio público, porque “no dejaron huellas de trabajo y beneficios para la gente”, cuyo esquema es una parte más, de lo que al inicio de sus actividades habremos de ver, porque en esto de la Política, “lo que vale y cuenta son los resultados” y en eso basaremos el trabajo que desarrollen, porque sépase y entiéndase que, “hablar es fácil, lo difícil es cumplir” y sino “pal baile vamos”.

PORQUE NO HICIERON CAMPAÑAS..?

HAY QUE HACER hincapié para señalar, con toda certeza que, en la pasada elección, repito, “ningún candidato de MORENA, ganó por méritos propios” ESO ESTÁ CLARO, porque simplemente, NO HICIERON CAMPAÑAS de fondo y muchos de esos Candidatos ganadores por obra y gracia del destino y de AMLO, yo creo que cuando entren en funciones, será cuando empiecen a realizar visitas a colonias y ejidos para conocer los problemas de las familias, (familias que no conocen), pero a las que lamentablemente, habrán de representar en las instancias de gobierno, cuya cuestión, en mi punto de vista, es de agravio, porque “la gente que tenía o tiene la esperanza de una mejor calidad de vida”, serán representadas por políticos irresponsables que no las conocen, porque a estos, les importaba mas ganar POR LA COLEADA DE AMLO” que saber o empaparse de los problemas que tiene la gente en los núcleos poblacionales donde viven.

POR TAL MOTIVO, repito que esos ganadores de cargos de elección popular, de Tamaulipas y todo México, gracias a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBARDOR, que NO SE HAGAN ILUSIONES, ni piensen o pretendan hacer aparecer que tienen arrastre popular, porque la verdad, que “es la que duele é incomoda”, la mayoría son políticos “de segunda mano”, porque si analizáramos “el curriculum vitae” de cada uno de ellos, podríamos darnos cuenta “cuál es su real status de servicio en política”.

EVALAUCIÓN A MEDIO CAMINO, SERÁ IMPORTANTE.

EN CONSECUENCIA, les diré que, si el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, utilizó como slogan de campaña lo de “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, esperamos que, “las perritas flacas” que, por amiguismo o compadrazgo, les dieron oportunidad, para ir en busca de un cargo público, estarán obligados a responder con atingencia y perseverancia a sus representados a través del fecundo y creador trabajo, desde el Senado, el Congreso de la Unión y Presidencias Municipales, y de no haber cumplido (a medio camino), “por la evaluación del trabajo realizado”, a la que también se estará sometiendo el Presidente AMLO, como él mismo lo pregonó voz en cuello, los ineficientes o reprobados políticos, “tendrán que salir destapados como tapones der sidra” e instalar en sus lugares, a sus suplentes, pues esa fue la promesa que hizo al pueblo de México, el Lic. López Obrador.

PARA CONCLUIR, es de suma importancia señalar que, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, como reza el refrán, detalle que me hace pensar que, “PARA HACER HISTORIA” como es el buen deseo, reto y propósito del Presidente electo de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, todos los políticos beneficiados por su arraigo y popularidad, estarán ante la disyuntiva o la ineludible obligación de “sacarse la espina, sirviéndole con hechos” a sus gobernados y representados, porque de no hacerlo, “veremos si serán o no retirados de las posiciones políticas que han ganado”. Porque también debe recordarse que, en política, como en el boxeo o en cualquier otro deporte, “lo importante no es ganar y llegar al campeonato o al trono, sino mantenerse”.

