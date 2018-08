T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “es la esperanza de México”, por eso los mexicanos sin objeción alguna, el pasado primero de julio de manera decidida le tributaron el voto popular y por esta razón fundamental, “fue el gran ganador de lo que hoy es una elección histórica”, porque él, desde hace tres campañas (18 años), ha hablado claro “sobre su gran proyecto de nación” y, del trabajo fecundo y creador que desea para los mexicano, con la finalidad de que las familias, de todos los estratos sociales, “pero más las que menos tienen”, tengan obviamente, un mejor calidad de vida y vaya que todo lo que él, ha dicho, es sido recibido con agrado por el contexto nacional ciudadano.

OJALÁ LO QUE el hoy Presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, al paso de su Gobierno vaya cumpliendo a carta cabal lo que, él, “en palabra de honor” ha dejado claro ante su pueblo, para que las exposiciones del mandatario mexicano, vayan sentando sus reales en el futuro político y administrativo de su sexenio, por cuyo tema, todo mundo en los cuatro puntos cardinales del país, estarán muy atentos al desarrollo sus actividades gubernamentales, porque AMLO, por sus expresiones de “no comulgar con la corrupción y la impunidad”, esto ha generado confianza entre las familias que le dieron el voto para que él gobierne el país del 2018 al 2024.

PERO “No todo lo que brilla es oro”, como reza el refrán, digo esto porque hablar y prometer, es fácil, cumplir es lo difícil y vaya que, por este tan importante motivo, Andrés Manuel, en el futuro de México, deberá dar pie, a hacer realidad cada una de sus exposiciones de campaña, como son “el evitar los gasolinazos”, mantener el precio de los combustibles por tres años, pero además proyectar bajar los precios del gas doméstico, del diesel y la energía eléctrica, lo que, a su juicio, el país deberá generar estos productos, para que, las familias, ya no tengan que pagar luz, gas y gasolinas a costos tan exorbitantes como actualmente ocurre.

EL PRESIDENTE electo, ha expresado en medios de comunicación de todo México y en redes sociales que, “entre su proyecto de nación, está el rehabilitar las cinco inoperantes refinerías existentes en el país”, de las que dijo, pondrán en marcha, para producir gasolinas, y todos los derivados del petróleo y, naturalmente, “ya no tengamos que estar importando miles de millones de pesos en gasolinas a costos mucho más elevados.

POR LO QUE su dicho, es una manifestación que, a todo mundo ha llamado poderosamente la atención, porque nunca antes un Presidente de la Republica, habló de lo que hoy, con toda claridad, ha venido exponiendo el mandatario electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de quien recordamos que, cuando fue Jefe de Gobierno en la ciudad de México (antes Distrito Federal), él puso el ejemplo, al construir un Hospital con 800 millones de pesos, mismo hospital que ENRIQUE PEÑA NIETO siendo gobernador, también construyó, con las mismas dimensiones en el estado de México, pero con 4 mil 200 millones de pesos. Eso que aquí explico, es lo que hoy, los mexicanos esperamos “SEA LA DIFERENCIA” entre el Presidente saliente y el entrante, pero el tiempo es el que sobre este particular “os dará la razón”, Porque repito y reitero “no todo lo que brilla es oro”.

PORQUE debemos recordar que, Enrique Peña Nieto, puso tanto empeño e interés férreo, para que los Diputados Federales, aprobarán las Reformas Estructurales, reformas, que la verdad, muchos no saben, si serían del todo buenas, porque hay algunas que de plano, “agravian en grado superlativo” como la educativa que, ha venido afectando a los maestros, los que incluso han generado manifestaciones de inconformidad en la ciudad de México y en el sur del país. Esto todo mundo en México lo ha visto.

Y SI DIGO QUE, “todo lo que brilla no es oro”, es porque con marcado coraje, rencor e incluso odio, todos los mexicanos, recordamos la serie de mentiras del aun Presidente de México ENRIQUE PEÑA NIETO, “mitómano” que para la historia del país, está dejando una huella imborrable, pero de “perjuicio y agravio social a las familias de toda la geografía nacional”, porque este insensato de Peña Nieto, “voz en cuello” dijo que, “tendríamos gasolina, luz, diesel y gas más baratos” con lo de las Reforma Energética aprobada y hasta hoy en día, seguimos siendo objeto “los gasolinazos”.

Y SI ANDRÉS Manuel López Obrador, ha vaticinado sin cortapisas, ni tapujos que, “en sus primeros tres años de Gobierno, no habrá aumentos a las gasolinas” y que mantendrá sus precios, eso deberá cumplirlo a cabalidad, porque de no hacerlo, los mexicanos, estaremos peor de decepcionados, como actualmente nos encontramos.

PERO ADEMÁS, veremos si se habrá o no de despojar de “las pensiones millonarias” a los sinvergüenzas ex Presidentes de México, como también sabremos si meterá o no a la cárcel previa justificación legal o jurídica, a los políticos y líderes nacionales sindicales sátrapas que, han afectado al país y saber incluso, si los Diputados Federales y Senadores ganarán mucho mejor salario y canonjías, como actualmente, se les otorgan todos esos beneficios como “los bonos millonarios bonos de despedida” a los mendigos legisladores federales que ya van de salida.

