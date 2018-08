Tarea de educar, es tarea de todos

Compromiso del magisterio sigue vigente para seguir escalando niveles educativos, dijo Rigoberto Guevara,

Cd. Victoria, Tam.- La tarea de educar, es tarea de todos, dijo el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, al participar en el arranque del nuevo ciclo escolar 2018-2019, donde destacó, que son los maestros los que van engrandeciendo los programas académicos para ir escalando peldaños en los niveles educativos a nivel nacional, por lo que se requiere proteger y fortalecer sus prestaciones pero además, solucionando algunas acciones que se han presentado.

José Rigoberto Guevara Vázquez, líder del magisterio en Tamaulipas, dijo que el compromiso del maestro está vigente y reitero que los trabajadores de la educación van cumpliendo para seguir el camino que les corresponde, agarrados de la mano de los padres de familia, sin ellos, no se puede avanzar porque son ellos quienes ayudan al maestro a ir fortaleciendo la función y la calidad educativa, que se va fortaleciendo cada día más.

“Un evento de este tipo es transcendental, nuestro reconocimiento para los maestros que participan elevar la calidad educativa en Tamaulipas y mis mejore deseos a todos los alumnos y trabajadores de la educación en el inicio de este ciclo escolar”, dijo.

“Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, actos de esta naturaleza van forjando el tejido social, que se enmarca en cada una de las ciudades de Tamaulipas, el SNTE, va construyendo su trabajo en el marco de la unidad, pero también en ese marco, preservando la calidad de la educación y el fortalecimiento del sistema educativo”, dijo en su intervención al mandatario ahí presente.

El líder del magisterio, aseguró que con la implementación de programas educativos que se han puesto en marcha en nuestro estado por parte del Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, el modelo educativo nacional se va fortaleciendo con la estructura que se va conceptualizando y contextualizando en cada uno de los municipios de esta entidad y se logra escalar en los lugares educativos a nivel nacional, como se ha hecho hasta la fecha y donde contribuyen en gran medida los maestros de Tamaulipas.

“Agradecemos el modelo educativo, capitulo Tamaulipas que se ha ido construyendo poco a poco donde principalmente se va adecuando en este modelo, las acciones socioemocionales, para ir buscando los talentos y las capacidades de los alumnos, “un alumno que no es estimulados no es fortalecido a través de sus capacidades, o un maestro que no es fortalecido a través de su preparación, supervisión o actualización, no podemos exigirle un avance en la escuela pública”, dijo.

Estableció que hoy la escuela pública, es la escuela se quiere al centro de la sociedad, los alumnos de un pueblo educado, es un pueblo de éxito, mencionó.

“A todos los funcionarios de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que coadyuvan en la tarea que les ha encomendado el gobernador, mi agradecimiento porque de esta manera se fortalece la escuela pública, agarrados de la mano de la organización sindical, los maestros tenemos una tarea, un compromiso, ir fortaleciendo la educación con el objetivo de seguir elevando la calidad de la educación”, concluyó.

