TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“ENEMIGOS DE REYNOSA SE AFERRAN A TENER EL PODER POLÍTICO”

ERA LÓGICO, que tras la llegada de GUSTAVO RICO DE SARO a la Presidencia del Comité Municipal del PRI, “los enemigos de Reynosa”, ya estén frente al escenario político tricolor rumbo al 2018 en busca de recuperar el poder político, todo que los potenciales “delincuentes de cuello blanco”, que dejaron a Reynosa en la vil desgracia social y económica, sin recato alguno ya proyectan “hacerle frente al jefe político tricolor del estado SERGIO GUAJARDO MALDONADO, cuya estrategia es a mi juicio, una falta de respeto para quién recientemente acaba de tomar las riendas del Revolucionario Institucional.

Y QUE LAMENTABLE detonante político se vislumbra en esta ciudad fronteriza, esto, gracias al coraje y la obvia amargura del mal llamado “Jefe de la clase política de Reynosa” OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, porque éste, sabía que el tema de la grilla se le estaba yendo de las manos y como para él, era incierto el futuro político inmediato en esta pujante comunidad reynosense, “obró por aventarse el tiro de imponer e instalar” a GUSTAVO RICO DE SARO como el dirigente municipal del PRI para él, naturalmente, manejar “a su estilo” la imposición del candidato del PRI a la Presidencia Municipal.

TODO MUNDO en Reynosa, sabe que Gustavo Rico de Saro, “no será más que una marioneta de Luebert Gutiérrez”, porque evidentemente, el ex senador y ex alcalde de esta ciudad, “será el poder tras el trono”, porque Oscar, sin temor a equivocarme, será quién diga que hacerse en el PRI-Reynosa rumbo al 2018, cuyo tema ya es del dominio público y por esta razón, “ya varios de los grupos tricolores” que se quedaron en el camino, difícilmente se dejarán mangonear o convencer. Porque saben que, “Luebert como en antaño, solo verá por su gente y no por ellos”.

POR LO PRONTO, “el hándicap” tricolor de Reynosa, se antoja interesante. Porque simplemente, quienes conocen a Oscar Luebert Gutiérrez, creo que no le seguirán el juego político a este engreído ex alcalde, porque, repito, saben que él, va por lo que le importa y conviene y si su deseo, es instalar a su mujer MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX como la abanderada del PRI a la alcaldía, esto sin duda, sería el más garrafal de los errores políticos, porque hasta hoy en día en las filas del PRI, por lo que se vislumbra, quien debe ser el candidato natural a la Presidencia Municipal por ese partido, es nada menos que ERNESTO “NETO” ROBINSON TERÁN.

Y AUNQUE Digan que Neto, es del mismo equipo de Oscar Luebert Gutiérrez, éste si ve la forma “de sacar a Robinson de la jugada lo hará”, porque para el ex senador, primero que nada están sus intereses “al estilo yo-yo”, eso ha sido evidente en el pasado, cuya cuestión tendrá que verla y analizarla de manera muy profunda el

comité de selección de los candidatos del PRI a las Presidencias Municipales de Tamaulipas, porque sin duda, este vaticinio, “pronto lo estaremos escuchando entre los adversarios de Luebert”, conscientes de que este oportunista político, a nivel Reynosa, “irá por el carro completo” para su obvio beneficio y sino “pal baile vamos”.

Y QUE LAMENTABLE sería que en futuras campañas electorales del PRI, la gente de las colonias humildes, ranchos y ejidos de Reynosa, “vuelvan a ver o toparse con las caras” de despreciables sátrapas ex presidentes municipales como JOSÉ “Pepe” ELÍAS LEAL y la de EVERARDO VILLARREAL SALINAS, al que por cierto “ni entre su familia lo mascan por malandro o bandido”, porque evidentemente, éste par de potenciales enemigos de Reynosa, ya se alistan para intentar volver a figurar en el escenario político reynosense, sin que les importe el prejuicio que le harían al Partido Revolucionario Institucional,.

Y SI HACEMOS HINCAPIÉ, respecto a que NETO ROBINSON TERÁN deba ser el candidato del PRI a la alcaldía de Reynosa, es porque éste, sigue en el ánimo de la gente, y eso todo mundo lo comenta, cuya cuestión tendrá que ser muy bien valorada por SERGIO GUAJARDO MALDONADO dirigente estatal del Revolucionario Institucional, porque repito y reitero, OSCAR LUEBERT, por su interés político personal, “buscará a quién le haga caso o se deje manejar a su antojo”, como estoy seguro, manejará al recién electo Presidente del CDM del PRI GUSTAVO RICO DE SARO.

HAY QUIENES aducen que OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, por lo pronto tendrá que buscar limar asperezas con el dirigente de la CTM REYNALDO GARZA ELIZONDO, porque han sido múltiples las acciones de ofensa que Oscar, ha consumado en agravio del sector obrero.

PERO LO QUE no me explico, es porqué los 50 consejeros cetemistas votaron en favor de RICO DE SARO, lo que me hace pensar DOS COSAS:

LA PRIMERA que, “Oscar por su parte, haya operado a espaldas de Reynaldo”, lo que en mi punto de vista sería una falta de respeto del ex senador, hacia la investidura del mandamás cetemista de Reynosa.

Y SEGUNDO: Que Reynaldo, haya estado de acuerdo o bien que los consejeros hayan votado en tal sentido por algún interés propio o por institucionalidad, pero esto último no lo creo, porque decir eso, sería perverso o frívolo. Pero de que hay distanciamiento entre LUEBERT Y REYNALDO de eso no se tiene la menor duda, salvo que alguno de ellos, salga al escenario y diga de manera púbica que, “son los grandes amigos de toda la vida”, cuya cuestión hay se las dejamos de tarea.

EN FIN el tema político de Reynosa se antoja interesante, porque primero que nada OSCAR LUEBRT, ya se ha manifestado nuevamente y en plan irrespetuoso como férreo adversario de SERGIO GUAJARDO MALDONADO y sino “pues el tiempo es el que sobre este particular, habrá de dar la razón.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

Me gusta: Me gusta Cargando...