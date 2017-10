TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

DIPUTADA LE FALLA EL PUEBLO DE RÍO BRAVO….!

LA DIPUTADA Local por Río Bravo y Reynosa YESENIA COPITZY HERNÁNDEZ, “se olvidó de las promesas que ella hizo a las familias de Río Bravo y Reynosa”, dedicándose exclusivamente a cobrar su jugosos salario y, naturalmente, recibir las compensaciones, dietas y demás prerrogativas que tienen asignados los legisladores, “ese ha sido su negocio y su interés”, para amasar todo el dinero posible y luego de concluir su labor legislativa, tener una vida holgada, es decir, “una vida sin problemas económicos”.

LO ANTERIOR es porque esta irresponsable maestra “de medio pelo”, en plena campaña dijo a los medios de comunicación que, una de sus prioridades sería: “el ir a tocar puertas a las diversas instancias de Gobierno”, para obviamente convertirse en una auténtica gestora, por su interés de servir a la gente a quienes en esa fecha pedía el voto para ser Diputada por Río Bravo y Reynosa y bajar todos los recursos posibles para “contribuir en el engrandecimiento de su pueblo”, pero lo malo es que las “florecientes promesas” hechas “Por la Copy”, luego de haber sido ungida como Legisladora Local, olvidó los compromisos contraídos, motivo por el cual entre la sociedad riobravense, esta mentirosa mujer, se ha venido ganando el repudio de las familias que creyeron en ella.

EN LA ÉPOCA de campaña, la olvidadiza diputada riobravense, recuerdo bien que aclaró “con bombo y platillo” que los Diputados no tienen recursos para hacer obras y vaya que en eso tiene razón, pero lo que no se concibe, desde el punto de vista de cualquier ciudadano es que, “esta mentirosa Diputada” TESENIA COPITZY HERNÁNDEZ, para ganarse el voto de la gente, se comprometió a hacer gestiones para la realización de las obras que el pueblo de Río Bravo necesita, pero lamentablemente, ella ya no se aparece ante las familias de las colonias, ejidos y ranchos a las que, con marcado interés fue a pedirles el voto para lograr la posición de Diputada. Y como “el prometer no empobrece”, ella se ha mantenido alejada de las humildes familias a las que, “fue a expresarles una sarta de mentiras durante la campaña electoral”.

“LA COPY”, como se le conoce a esta diputada, porque no sabemos si ese es uno de sus nombres o “es el mote de batalla” con el cual se le identifica, lejos de estar realizando frecuentes reuniones con las familias de los diversos núcleos poblacionales o en las colonias de esta ciudad, ella, “LA COPY”, toda la semana se la pasa en Victoria, según ella “participando en el Congreso”, donde por cierto, “HA TENIDO MUY POCA INTERVENCIÓN EN LA TRIBUNA DE ESE RECINTO LEGISLATIVO”, quizás por su poca capacidad profesional y política.

LO LAMENTABLE, es que COPITZY YESENIA HERNÁNDEZ, le siga mintiendo al pueblo riobravense, pueblo que no merece estar siendo engañado por esta irresponsable señora, porque nada en bien de la comunidad ha realizado, la que incluso como maestra dicen “fue una oportunista y ventajosa” porque siempre “se le identificó como aviadora en el Magisterio”, gracias a su palancas, porque aluden que, “esta truculenta diputada y mentora”, estuvo cobrando como cuatro años sin dar clases en las aulas de las escuelas, tema por el cual en ese tiempo, se generó una muy marcada inconformidad en su contra, pero gracias a su influencia en el Gobierno Estatal del PRI, nadie se atrevió a denunciarla oficialmente ante las autoridades, y por esta razón, ella también cobraba como funcionaria en la Administración del repudiado ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ.

Y LO PEOR DE TODO ESTO ES QUE QUIERE SER ACLALDESA de RÍO BRAVO, COMO LA VEN?.

AHORA, “la mentirosa Diputada Copitzy Yesenia Hernández, pronostica que buscará ser alcaldesa por Río Bravo”, sin que le importe a quién se lleve de encuentro, de cuya cuestión, “no tenemos la menor duda”, porque vilmente se está llevando de encuentro al pueblo o a los ciudadanos que le dieron el voto para ser diputada, porque esta mujer, cruelmente le ha mentido en grado superlativo a la sociedad riobravense, pero como la gente de todos los rincones de este municipio “YA LA HAN VENIDO CONOCIENDO COMO MENTIROSA”, difícilmente podrá esta diputada “volver a engañar a las familias que creyeron en ella”, y PEOR SERÍA que el PRI, la hiciera su candidata a alcaldesa por este su pueblo “al que LA COPY le ha fallado criminalmente”.

Y SI A RÍO BRAVO le ha ido mal con esta mentirosa diputada COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ, que le puede DEPARAR a la parte de Reynosa a la que ella, supuestamente representa en el Congreso de Tamaulipas?

Esa es otra de las interrogantes, a las que la legisladora debe responder.

PORQUE los hechos no mienten y las palabras se las lleva el viento. O no.?

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

