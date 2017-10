TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“MAS PENDIENTES CON LA JUSTICIA”

APARTE DEL ex Gobernador Eugenio “El Geño” Hernández Flores, “hay más políticos pendientes con la justicia” en el Estado y estos, tampoco se salvarán de la acción penal, porque tanto es culpable el que ordenó, como los que tomaron parte en las turbias maniobras consumadas allá en Altamira por el ex mandatario que ya está en la cárcel, temas que seguirán saliendo a la luz pública, cuya cuestión confirma que, “el veneno de la corrupción y la impunidad”, para desgracia de los malos actores políticos, ya se ha desbordado en Tamaulipas y ese letal desbordamiento “con toda seguridad, arrancará la máscara a los vivales oportunistas que se han hecho millonarios gracias al dinero de los pueblos que han gobernado”.

EUGENIO muchas veces dijo que, “él estaba libre de pecado”, que “no tenía líos con la justicia” y ya ven el ex gobernador “ya está en prisión” por haberse apropiado presuntamente por 1, 600 hectáreas allá en el puerto Altamirense, como también tiene pendiente el caso el predio del ejido Guadalupe Victoria donde está “el Parque Bicentenario” allá en la capital, tema muy cuestionado al que, seguramente, el detenido ex Gobernador de igual manera tendrá que responder en el marco de la ley, porque a mi juicio, “fue una incongruencia” que en su gobierno “se aprobara el pago de 410 millones de pesos por arrendamiento a su pariente ANTONIO CARLOS VALDÉS BALBOA Y AL HIJO DE ESTE LUIS ANTONIO VALDÉS GARZA, detalle que, desde hace años es del dominio Público.

SIN EMBARGO, la acción penal contra Hernández Flores, cada día que pasa ha tomado mayor relevancia política, porque “el proceder jurídico en su contra va en serio”, juicio que tal vez en los gobiernos pasados, para evitar procesar a “Geño”, por ser del mismo establo político-tricolor” decidieron que, el expediente fuera archivado, cuestión judicial al que ahora, el ex gobernante tamaulipeco deberá dar amplia cuenta, porque “lo de los terrenos de Altamira”, fue tal vez “una más de las terribles trapacerías o triquiñuelas”, consumada por el ahora indiciado.

POR LO QUE, aquellos políticos socios de GEÑO, involucrados en ambos casos, por el cual está siendo enjuiciado el ex ejecutivo estatal EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, con toda certeza ya han de haber huido de Victoria y hasta del Estado, porque saben que “hoy, ya no cuentan con el proteccionismo del cual hacían uso y gala”, individuos que “están plenamente identificados”.

AHORA BIEN si analizamos el caso de manera meticulosa, podré comentarles que otro de los aspectos de importancia sobre este relevante tema que ha causado enorme expectación y revuelo político en Tamaulipas es que, “si la INTERPOL-MÉXICO” ya intervino, es porque seguramente, ya tiene una solicitud de extradición para que Eugenio Hernández, sea enviado al vecino país del norte, donde el ex mandatario

también está siendo solicitado por una corte, por los delitos que van desde la defraudación fiscal y otros que se presume consumó y a los que por obviedad, el detenido también deberá responder.

EL EX GOBERNADOR Hernández Flores, fue detenido cuando éste, se dirigía a una concentración de motociclistas en un estado al interior la República, pero “le cayeron los de la ley” y lo condujeron a una celda de la penitenciaria de Victoria, donde aún permanece. Asegurándose que los que eran sus amigos y socios en negocios de alto metraje, ya se fueron porque saben que, “no tendrán escapatoria judicial”. Porque, apropiarse de terrenos ajenos es un delito, delito que hoy “al Geño”, ya lo tiene a buen recaudo en la prisión.

POR SU PARTE, el abogado de Eugenio, ha solicitado la ampliación constitucional para aportar evidencias de la inocencia de su cliente. Pero si el procesado Hernández Flores, en el marco legal tiene configurado el delito, difícilmente recuperaría su libertad bajo caución como es su obvio propósito personal y político.

ADEMPAS EL GOBIERNO de los Estados Unidos, según informes de la Interpol, fue quién solicitó la detención de Eugenio Hernández, como lo publican medios nacionales entre estos “La Revista Proceso”, al parecer por el delito de “Blanqueo de dinero”. Señalándose esto en el oficio No. 6942/8/2017, en el, que incluso “hay una ficha roja”, lo que viene a corroborar que GEÑO, tendrá que ir a Cortes Norteamericanas, donde hay acusaciones candentes en contra suya.

RECORDEMOS que, hace 13 años aproximadamente, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, había exonerado a Tomás Yarrington y al empresario FERNANDO CANO MARTÍNEZ, de la supuesta venta ilegal de estas 1,600 hectáreas de Altamira, cuyo detalle ocurrió porque “siendo estos del mismo gobierno o establo político”, no se iban a echar tierra entre los mismos, pero como el caso no quedó terminado jurídicamente, fue reabierto y por este motivo el Juzgado Segundo de Primera Instancia de ciudad Victoria, obró por darle el seguimiento al juicio, para cumplir con terminarlo y por esta razón, se consumó el arrestó, de quién decía “No pasa Nada” y ya ven “hoy el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, ya está detenido y ante serio dilema judicial”.

