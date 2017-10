TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“TRAIDORES, TIENEN LO QUE MERECEN”….!

EL PRI, HOY que en Tamaulipas es oposición y por lo tanto ya no es Gobierno, tras haber sido despojados del Poder Público Gubernamental “por la recia electoral que les asestó de manera artera y contundente” el hoy Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, “los tricolores andan terriblemente a la greña”, incluso sacándose “los trapitos al sol”, tildándose entre ellos de traidores y de “vende-patrias”, pero si analizamos de manera profunda y sensata el tema de las malas acciones de los actores de este partido político, me queda claro que la indiferencia de políticos priistas sátrapas, es lo que ha afectado al propio Revolucionario Institucional y si no quieren ver o aceptar este triste esquema de corrupción y confrontaciones en el que están irremediablemente inmersos, es porque no admiten o no quieren aceptar la triste realidad del escenario en el que se encuentra, este partido Político.

POR EJEMPLO si hablamos del derrotado candidato a Gobernador BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, de quien por cierto diremos “no tiene muy buena reputación política en su querida tierra Matamoros”, éste, antes de ser ungido abanderado del PRI a Gobernador, estando al frente de ASERCA “le falló de manera cruel y criminal a los golpeados agricultores y campesinos de todo el estado”, a los que incluso, “de manera rotunda les negó su apoyó” respecto a la gestión para la entrega del beneficio del PRO-AGRO antes PROCAMPO”, cuya postura generó una muy marcada inconformidad entre la gente del agro.

ESO TODO MUNDO lo comentó en el campo agrícola de Tamaulipas, causando muy marcada indignación entre los agricultores y campesinos que tenían la esperanza de que BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, los ayudara y no lo hizo, y por esta y otras razones más como “el hartazgo del pueblo hacia el PRI” gracias a EGIDIO TORRE CANTÚ y antecesores, la gente del campo como miles de ciudadanos de todos los sectores sociales y productivos, se vieron en la imperiosa necesidad “de darle la espalda a BALTAZAR”, porque “éste sería más de lo mismo” y por consiguiente el pueblo obró electoralmente contra el tricolor en las urnas, porque la comunidad en general, naturalmente, “ya no quería seguir soportando mas perjuicio social” y por esta razón fundamental, los tamaulipecos, decidieron votar en favor del abanderado Azul FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien hoy es quien gobierna el estado.

Y LO PEOR ES QUE, “los nuevo actores del PRI estatal, encabezados por SERGIO GUAJARDO MALDONADO, lejos de innovar la tarea política interna que les causó el lamentable agravio de perder no solo la Gubernatura de Tamaulipas, sino también haber perdido la mayoría de las Presidencia Municipales y el Congreso del Estado,

estos, es decir los nuevos actores siguen dando cabal cumplimiento a las mismas prácticas el viejo PRI, eso está siendo evidente, motivo por el cual creo que, “los ahora directivos del Revolucionario Institucional, lejos de instrumentar nuevas políticas internas, “están cayendo en los mismos escenarios”, que los llevaron a la derrota electoral de todos conocida.

POR TAL MOTIVO, considero que, será difícil que el PRI-Tamaulipas, salga del marasmo político en el cual se encuentra terriblemente inmerso, todo porque se están engrosando las costumbres nada gratas del tricolor añejo y por ello, téngase la plena certeza de que en el 2018, los del PRI, sin temor a equivocarme, tendrán más sorpresas como las sufridas el 2016. Y sino “pal baile Vamos”, porque muchos de los priistas que, por años han tenido el deseo de ser tomados en cuenta, “seguirán formados” en la fila que solo avanza para los influyentes y recomendados y por ello, ya se vislumbra que muchos tricolores “brincarán sin duda la barda del PRI”, para integrarse a nuevos horizontes políticos. Y eso por supuesto que, que a mi juicio, debilitará al otrora Invencible Revolucionario Institucional.

Y SI EL P.R.I., como se rumora, sigue bajo el control del ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, individuo de muy baja reputación política, con mayor razón este organismo político, irá a una nueva debacle electoral, porque hasta mismos priistas que están molestos por lo que ha venido ocurriendo de manera interna, han remarcado su obvia inconformidad, porque “en el Revolucionario Institucional, las cosas se siguen ejerciendo con las herramientas de la ventaja y el oportunismo, herramientas que, se usaron en la pasada derrota electoral. Y por tanto les diré que, ante este escenario, “el tiempo es el mejor factor”.

