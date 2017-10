TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

MARÍA ESTHER CAMARGO, DIPUTADA INCUMPLIDA….!

COMO UNA muestra más de su indiferencia hacia la sociedad proletaria que fue la que le dio el voto mayoritario en el II Distrito, para lograr ser ungida Diputada Federal, MARÍA ESTHER CAMARGO FELIX, “NO INVITÓ a su Informe de actividades a la clase representativa de los pobres”, esa gente que creyó en ella, gente que pensó y confió en que sería una legisladora sencilla y amable, pero en dos años, no ha cumplido en volver con ellos, para escucharlos y atender sus demandas, todo porque a esta señora Diputada Federal, “no le gusta convivir con las familias de los sectores humildes”, eso ha sido evidente.

POR ESTA RAZÓN, a su Informe de labores, la Diputada Federal RESPETABLE Sra. María Esther Camargo Félix, solo invitó a la clase política “de pipa y guante”, porque a esa clase social es a la que ella pertenece. Postura que realmente causa indignación e inconformidad, porque es lamentable, insultante y hasta ofensivo que, políticos de “la clase de elite” como la referida Diputada Federal, “se olviden con enorme facilidad” de aquellas humildes familias que, con cariño y confianza le dieron el voto a la también EX PRIMERA DAMA DE REYNOSA, para llevarla al Congreso, donde la legisladora “gracias al triunfo que le dio la gente pobre”, repito, a través del voto popular, mensualmente, esta señora, que vive en un sector muy exclusivo en Misión, Texas, “percibe un extraordinario salario y prerrogativas económicas muy preponderantes

MARÍA ESTHER CAMARGO, hoy en día, es una de las apuntadas a la Candidatura del PRI a la Presidencia Municipal de Reynosa, es decir, la señora CAMARGO DE LUEBERT, no quiere dejar el fuero político y por supuesto no despegarse de la ubre presupuestal, motivo por el que, “aunque ella, ha dicho no tener interés de participar en la contienda del 2018”, eso obviamente nadie lo cree, porque es lo que, comúnmente, expresan todos los políticos, aunque debemos recordar que en esto de la grilla, “ muy contadas excepciones”.

PERO VAYAMOS más a fondo de la actividad de María Esther, para decirles que, ella, como Diputada Federal, a como la hemos visto allá en el Congreso, “NOMAS OPERA A LAS PEGADAS”, de sus compañeros de la bancada priista”. Y por tanto, eso me hace pensar que, “SU TAREA LEGISLATIVA, HA SIDO SOLO DE PARTICIPACIÓN EN GRUPO Y NO A NIVEL INDIVIDUAL”. Y por consiguiente, creo que, sería importante saber que propuestas ha hecho para bien de su distrito II. Y lo mejor, saber “si fueron o no aprobadas SUS PROPUESTAS”, (cuales), eso sería ideal conocerlo, porque de manera concreta, en su Informe de actividades, de esto no dio la amplia cuenta que debería explicar a la sociedad que, según ella representa.

AHORA fíjense bien: La Diputada Federal María Esther Camargo de Luebert, con todo respeto, en su SEGUNDO relato de actividades legislativas, digo relato porque lo que ella expuso, no tiene el perfil o el formato genuino de un verdadero Informe de labores para su pueblo.

SIN EMBARGO, en el salón del evento, Doña MARÍA ESTHER, REUNIÓ “a lo más SELECTO o lo más CONNOTADO de la CREMA Y NATA de la GREY PRIISTA”, eso sí es cierto, pero saben porque?……Porque la señora Diputada, es con la gente que ella convive, porque SON LOS DE SU CLASE, y si hablamos de gente de las colonias, ejidos y ranchos, “los que no tienen garras o vestimentas caras que los distinga”, de eso me dicen que hubo poca o casi nada de gente representativa de ese nivel, que lamentable y digo lamentable porque esa gente en su mayor parte, fue la que le dio el voto a esta mujer, para que fuera Diputada Federal.

LO ANTERIOR, es lo emblemático de “los políticos de alta alcurnia”, porque estos “con todo el esplendor selectivo del mundo”, se preocupan MAS por quedar bien y naturalmente DISTINGUIR “a la clase social de los ricos, de los amolados”. Y como no fui al Informe de la respetable Legisladora Federal por Reynosa, porque nunca invitan, a quienes hablamos con neutralidad periodística, no podemos dar mayores detalles, pero al menos, esto que aquí expongo, es una pequeña parte de lo que me platicaron. Pero bueno, seguiremos dando mayores detalles sobre esta tarea de la respetable Diputada Federal, porque aseguraron hacernos llegar algunos videos, para ver lo sucedido en el magno evento político de la DIPUTADA CAMARGO DE LUEBERT.

YO CREO que, los funcionarios deben entender que, ellos son electos por los pueblos para servir y no para servirse y que bueno que, tengan el deseo de escalar en política o en el servicio público, (propósito que es de suma importancia), pero que se dediquen a hacer una real tarea pública de servicio y no de conveniencia, eso a mí juicio, sería lo sensato, cauto y metódico. Y pues de hacerlo, también y con mucho gusto lo expondríamos aquí con enorme revuelo social, político e informativo, para distinguir a quien o quienes con gran sentido humano y humildad demuestren ser funcionarios públicos “de a deberás” como dicen en el rancho.

Usted amable lector que opina?

PUES QUE maravilloso sería ver un multitudinario evento de un Diputado Federal que, “realice una verdadera fiesta popular” en donde con verdad informe de los logros allá en el Congreso y también sobre las gestiones que con interés haga o ejerza para bien la gente humilde que representan y las expongan con orgullo, eso, la gente pobre se los agradecería y por tanto, quien obre en este sentido, sería un funcionario extraordinario y querido por su pueblo, pero, repito, eso nadie lo hace, por EL TEMOR al escándalo de QUE LA GENTE POBRE los encare y les reclame con justa razón “sobre las promesas incumplidas”, todo porque ya no regresan, después de que ganan la elección, pues criminalmente se olvidan de la gente que los ayudó dándoles el voto para lograr los jugosos escaños políticos como el que MARÍA ESTHER CAMARGO DE LUEBERT, tiene en el Congreso de la Unión.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Me gusta: Me gusta Cargando...