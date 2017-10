TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

OSCAR LUEBERT EN POS DE LA REVANCHA……!

QUIEN CON toda certeza va por la revancha política en las filas del PRI-Tamaulipas, es nada menos que el reynosense OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, porque éste, según los que saben de este interesante tema, pese a haber sido derrotado por su ahora acérrimo enemigo EGIDIO TORRE CANTÚ, al imponer a SERGIO GUAJARDO MALDONADO en la dirigencia interina del Estatal Tricolor, aducen que “el reynosense”, con nuevos bríos irá por la consolidación al interior del partido, pero ya con un nuevo engranaje político, para que en la próxima “no haya sorpresas, no le vaya en feria y que no lo vuelvan a chamaquear”, como le sucedió la contienda pasada.

LO ANTERIOR, es porque para muchos de los priistas inconformes, el juego político interno no ha terminado y menos la confrontación”, porque el interinato de SERGIO GUAJARDO MALDONADO concluye el 15 de diciembre y por tanto, el ex alcalde de Reynosa y ex senador, de quien diré “para muchos no es santo de su devoción”, porque éste, igual que otros muchos, es un tipo oportunista, petulante y ventajoso, pero por sus buenas relaciones, ha logrado remover las aguas allá en las alturas, es decir en la cúpula nacional el PRI, donde aducen haberle asegurado “entregarle la Presidencia Priista de Tamaulipas, “como un regalo de navidad o bien regalo de días de los barbados Reyes Magos”, según se acoplen las condiciones o bien los tiempos políticos.

Y SI EL repudiado ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, piensa tener todo bajo control para la ronda electoral del 2018 y ser él, quien defina a quien instalar en las candidaturas a Alcaldes, Diputados Federales y Senadores aquí en Tamaulipas, no deberá confiarse, porque recuérdese que en política, los increíble se vuelve realidad y lo imposible se hace con suma fácil, cuestión, por la que desde ahora, “los grillos de corto pelo”, por su evidente desesperación, ya soltaron la lengua, porque de esto, al menos hasta hace días, nada se había dicho.

LO CIERTO es que, si Oscar Luebert Gutiérrez, aun anda “de picudo” y naturalmente, ardido por la derrota sufrida, con todo y que, “no sea bien visto por muchos”, debe reconocérsele que este vivales, que radica en Misión, Texas, anda

haciendo lo propio y está en su derecho, detalle por el cual queda claro que, “este va por la revancha” y si LUEBERT a algo se atiene,” es porque seguramente “recibió luz verde de alguien de arriba”, pues téngase la certeza de que, solo por nada del mundo “andaría pisando los escabrosos y empantanados terrenos tricolores”, donde para todo “hay que consultar a los altos mandos”.

Y COMO EL EX ALCALDE de Reynosa, “es un venado bien lampareado”, aprovechando que, “se la pasa bicicletando” con su esposa la Diputada Federal María Esther Camargo Félix allá en México, con toda seguridad, YA DEBE TENER MUY BUEN PADRINO o buenos contactos para recuperar lo que evidentemente sigue reclamando: La Presidencia Estatal del PRI-Tamaulipas.

SIN EMBARGO, el nefasto ex gobernador EGIDIO TORRE, por su evidente temor a ya no tener poder político, ni en su partido, continúa haciendo uso y gala de sus mejores herramientas políticas e incluso instrumentando sus mejores estrategias, con tal de que, “CHECO GUAJARDO, no vaya a ser removido o desbancado de la dirigencia tricolor, porque eso, sin temor a equivocarme, originaria que, a EGIDIO, “se le derrumbe su proyecto político rumbo al 2018”, porque no debemos olvidar que, TORRE CANTÚ, basado en su influencia política y “contra viento y marea”, piensa lograr que lo unjan como abanderado del PRI a Senador de la República por Tamaulipas.

POR TAL MOTIVO, los adversarios a la actual dirigencia estatal tricolor encabezada por SERGIO GUAJARDO MALDONADO, “andan a todo galope” haciendo lo propio, con tal de que “el Jefe de la clase política de Reynosa”, como se le identifica a OSCAR LUEBERT GUTIERREZ, se reivindique y “tome el sartén por el mango” para volver por sus fueros. Y como sus allegados saben que, si Oscar logra la Presidencia del PRI del Estado, les iría muy bien porque algunos de ellos, tendrían la opción de ir por su cargo de elección popular O AL MENOS TENDRÍAN CHAMBA, porque no olvidemos que muchos tricolores desesperados “están desempleados” por obra y gracia de la aplastante derrota que le infligió el hoy Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y PARA FINALZIAR, les diré que si el PRI estatal, desea en serio reivindicarse para la contienda del 2018, eso no lo veo, porque primero tienen que unificarse y no seguir divididos, en eso creo que es en lo que tienen que pensar de manera responsable y congruente, pero “si la división imperante no se desmorona”, que es lo que los está agraviando, el PRI para la elección venidera, no tendrán mas que seguir

soportando el marco de la derrota y para ello, el tiempo es el que sobre el particular os dará la razón.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Me gusta: Me gusta Cargando...