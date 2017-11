TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“LOS AHIJADOS DE EGIDIO, PUEDEN IR A LA CÁRCEL”

SI EL LÍDER Estatal Perredista ALBERTO SÁNCHEZ NERI y el agresor “de la Mayra”, ex candidato a Gobernador por “El Sol Azteca” JORGE OSVALDO VALDES VÁRGAS, “piensan o creen estar salvados de la rendición de cuentas” por los millones de pesos que recibieron para la campaña a Gobernador del Estado en el 2016, “están rotundamente equivocados”.

PORQUE simple y llanamente, este relevante tema que es parte de los emblemas de corrupción e impunidad, “no pueden quedar a la deriva y mucho menos al olvido”, detalle por el cual “el par de petulantes” AHIJADOS DE EGIDIO TORRE CANTÚ y quienes durante la campaña electoral también estuvieron al servicio del ex alcalde de Nuevo Laredo CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, cuando menos lo esperen, “podrá caerles la voladora”, porque aún es fecha que estos, no han informado al INE, de los gastos de campaña, gastos que debieron comprobar y no lo han hecho. Y si alguien del INE los favoreció o los protegió, por mandato del Gobierno estatal pasado, téngase la certeza de que el que lo hizo, sin duda alguna, habrá de verse en líos con la justicia.

LO ANTERIOR, es porque en el marco legal, el Instituto Nacional Electoral INE, exige al IEE la rendición de cuentas de cada uno de los ex candidatos al Gobierno de Tamaulipas y en este tenor, “han venido resurgiendo de manera intempestiva”, los nombres de este par de bribones perredistas que, creyendo que todo es como antes, de que, “NO PASA NADA”, se han olvidado de que hoy en Tamaulipas, ya no hay autoridades perversas y protectoras de delincuentes políticos, sino por el contrario, hay nuevas autoridades que, no obran en el sentido “de cacería de brujas” sino de la aplicación de la ley y por ello, JORGE OSVALDO Y ALBERTO SÁNCHEZ NERI, se encuentran ante el dilema de que, “EL QUE LA HACE, LA TIENE QUE PAGAR”.

Y POR ESTA RAZÓN fundamental, ya muchos de los políticos que se robaron los dineros de los pueblos que gobernaron “han puesto pies en polvorosa” y de igual forma los que contendieron por la gubernatura como JORGE OSVALDO VALDES y su jefe político inmediato ALBERTO SÁNCHEZ NERI, están obligados a rendir cuentas sobre los dineros que recibieron para la campaña electoral, de cuyos recursos, sabemos de buena fuente “no han rendido el informe correspondiente”, por lo que, no dudamos que pronto habremos de ver en qué condiciones judiciales andarán “el reconocido agresor de la Mayra” y el líder del PRD en Tamaulipas.

REZA EL ADAGIO que “nada es para siempre”, y además “el sol no puede taparse con un dedo” y por este detalle, hay la versión muy incisiva en los medios políticos de Nuevo Laredo, Tampico y Victoria de que, JORGE OSVALDO y su patrón ALEBRTO SÁNCHEZ NERI, se encuentran por el momento ante serio dilema judicial, porque sépase y entiéndase que “presuntos delincuentes con charola” como estos no pueden quedarse a la deriva o en libertad tan campantemente, luego de no haber cumplido con la rendición de cuentas que debieron hacer ante el Instituto Nacional Electoral y como no lo hicieron quien sabe cómo les vaya, por cuanto hace a lo que marca la ley electoral y judicial.

Y SI ESTE par de vivales SÁNCHEZ NERI Y VALDÉS VARGAS, consideran que, “esto quedará para el baúl de los recuerdos”, es decir, lo de los millones de pesos no justificados ante el INE, los funcionarios del IEE, saben sus obligaciones y entre estas, está el que los ex candidatos del PRD y demás al Gobierno de Tamaulipas, deberán presentarse “no a pasar lista”, “sino a rendir cuentas claras”. Y por ello, ha surgido la versión de que, “los recursos entregados a los Partidos y Candidatos para las campañas electorales por la gubernatura, tendrán que estar debidamente comprobados”.

POR LO QUE este relevante caso, a mi juicio, recobra enorme importancia por el tema “de la rendición de cuentas”, concepto que vislumbra lamentablemente la esencia de la podredumbre político-electoral que en el pasado predominó en grado superlativo en Tamaulipas y por tal motivo, hay la certeza que “nada de esto, de lo que aquí damos cuenta, quedará al olvido”.

HAY QUE señalar que, “la ley es la ley” y esta tendrá que aplicarse y desde luego cumplirse, como lo establece la misma, con lo que se viene a confirmar que, “LOS VIVALES DE LA POLÍTICA, como Alberto Sánchez Neri y Jorge Osvaldo Valdés Vargas integrantes del Partido de la Revolución Democrática, NO ESTÁN EXENTOS DE LA ACCIÓN PENAL”, razón de más para que, aquellos que están pendientes con rendición de cuentas, por lo de finanzas electorales, “saben que tendrán que hacerlo”, porque esto fue el acuerdo y premisa al momento de la entrega de los millonarios recursos, para las campañas electorales.

Y PARA CONCLUIR, les diré que lo malo para los perredistas Alberto Sánchez Neri y el ex candidato a Gobernador Jorge Osvaldo Valdés Vargas, ya no tienen “al padrino político” ex Gobernador de Tamaulipas EGIDIO TORRE CANTÚ, para que los defienda, por lo que, al estar plenamente descobijados políticamente, “no tendrán escapatoria judicial”. Y sino “Pal baile vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Me gusta: Me gusta Cargando...