Por Guadalupe E. González

RAMIRO RAMOS SUELTA LA LEGUA: LES ACLARE A EX ALCALDES QUE SUS CUENTAS PÚBLICAS, “NO ESTARÍAN LIBRES DE PECADO”.

CON PALABRAS MAS, palabras menos, RAMIRO RAMOS SALINAS, ex Presidente de la Junta de Coordinación política del Congreso del Estado, “cual vil rajón de barrio”, ha soltado la lengua, al expresar que, “yo les dije a los ex alcaldes que, sus cuentas publicas aprobadas por la pasada legislatura, la que por cierto presidió, por recomendación del ex gobernador Egidio Torre Cantú, “no estarían libres de pecado” y que, “podrían ser reabiertas si existieran sospechas por desfalcos”.

TAL CUESTIÓN en mi punto de vista, habrá de generar que los ex Presidentes Municipales extorsionados, se animen y también hablen de manera pública sobre CUANTO le pagó cada uno de ellos a RAMIRO RAMOS, “para maquillar las cuentas y aprobarlas”. Tema que, “resultó todo un verdadero fiasco” para los creídos ex ediles y a la vez un magnifico negociazo” para los ganones, esto ordenado por el repudiado ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, detalle que, desde hace ya rato “esto es un secreto a voces”.

RAMOS SALINAS, “se desató hablando sin ton ni son”, contra los ex alcaldes que, creyeron en este sujeto de baja caterva moral, el que en su momento, debió obrar por aplicar la ley, como era su obligación y marco de honestidad de su parte, pero no lo hizo, porque si él habla de “haber aprobado cuentas con sospechas de desfalcos”, entonces él también es co-partícipe de los temas de corrupción y por consiguiente, tendrá que ser llamado por la Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Tamaulipas, porque lo que, RAMIRO hizo se llama impunidad, cuya cuestión está contemplada en la ley y por esta razón el ex líder del Congreso de Tamaulipas, tendrá que responder por haberse convertido en cómplice de los ex Presidentes Municipales rateros, de los que, diremos muchos de ellos, “ya han puesto pies en polvorosa”.

RAMIRO, “habló en plan desencadenado y se echó de cabeza”, luego de haber acudido a la conferencia semanal del Partido Revolucionario Institucional, donde reconoció que, las cuentas públicas de Ayuntamientos del pasado sexenio, podrían ser revisadas y para ello el petulante Neolaredense expresó: yo siempre dije que una cuenta pública aprobada, “no era una patente de corzo”, es decir protegida o exenta de delito para siempre, reiteró el rajón político, al que seguramente, los ex ediles EXTORSIONADOS también denunciarán por haberles cobrado una buena suma millonaria por la aprobación de las cuentas públicas, cuya cuestión, repito, FUE UN NEGOCIAZO presuntamente FRAGUADO por el ex gobernador EGIDIO TORRE, pensando este que la gubernatura, la ganaría Baltazar Hinojosa Ochoa, pero “el tiro les salió por la culata”. Y ahora muchos de ellos, “YA ESTÁN EN LA MIRA” de las autoridades, ante las que deberán rendir cuentas claras y de no hacerlo, tengan la

certeza de que a muchos “los veremos privados de su libertad” o “andar prófugos de la justicia”.

Y COMO LA Auditoría Superior del Estado y de la Federación son organismos facultados para revisar el manejo de los dineros públicos en municipios y estados, este ejercicio “ya trae a muchos alcaldes y ex Presidente Municipales de cabeza”, porque saben que de detectárseles, los actos de corrupción implementados para ellos, agenciarse el dinero ajeno, esto sin duda, les traerá consecuencias funestas, a los amantes de lo ajena o “ladrones con charola”.

POR LO PRONTO, ya hay temor y zozobra de ex Presidentes Municipales y del propio ex Gobernador EGIDIO TORRE, porque éste repudiado ex mandatario, no quedará exento de la revisión de sus cuentas públicas, porque la “Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera”, así lo contemplan. Así es que el tema habrá de detonar y tras ello, se tendrá que exhibir a los ex políticos que lejos de haber gobernado con honestidad y transparencia sus pueblos, se robaron los recursos públicos y como “el que roba debe ir a la cárcel”, muchos de estos ex ediles y el ex gobernante, habrán de correr la misma suerte.

Y DE QUE RAMIRO Ramos está involucrado en todo lo sucedido sobre revisión de cuentas públicas, de eso no se tiene la menor duda y por tanto, el ex Presidente del Congreso de Tamaulipas, “no está libre de pecado”. Y seguramente tendrá también que tomar las providencias del caso, para ponerse fuera del alcance de las autoridades del actual Gobierno Estatal, las que lo llamaran para que responda en el marco jurídico sobre su responsabilidad legal, porque Ramiro es responsable de todo esto, por comisión o por omisión. Y para ello, el tiempo es el que os dará dar la razón.

CHUMA MORENO, LA MEJOR OFERTA DEL PAN A LA ALCALDIA

QUIEN EN LAS filas del Partido Acción Nacional, aparece “como la mejor oferta política para la Presidencia Municipal de Reynosa”, es nada menos que el actual Diputado Local JESÚS MARÍA MORENO IBARRA “Chuma”, de quien diremos “es un político que reúne el perfil adecuado” para ir en pos de la alcaldía de esta pujante comunidad reynosense en la elección venidera del 2018, tema por el que, sin duda, “la grey panista albiazul”, ya viene valorando al diputado local como la primordial opción para ir por la silla que actualmente ostenta la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, partiendo de que Moreno Ibarra, “es un político que conoce a su pueblo como la palma de su mano”. Pero además, tiene la firme convicción de “servirle a las familias de todos los estratos sociales”, PERO MÁS, A LAS QUE MENOS TIENEN.

MORENO IBARRA, a mi juicio, es desde ahora, a quien la familia panista de Reynosa, viene contemplando como el hombre fuerte, por su identidad firme y solidaria con la gente, porque “desde las trincheras”, done ha tenido la oportunidad de servir, lo ha hecho con marcado empeño, cariño y ecónomo, gracias a su gran hábito y propósito de servicio a la población, población que para su desgracia, por años ha sido rotundamente olvidada “por los malos gobiernos pasados” y por ello,

“Chuma” es por obviedad el político que, ha estado y seguirá estando en el ánimo y el cariño la gente de Reynosa.

PARA ELLO, hay que señalar que, bajo el esquema de los hechos, Jesús María Moreno Ibarra “Chuma” ha venido dejando tangibles huellas imborrables de fecundo y creador trabajo político y social, como actualmente lo hace, desde su oficina de gestoría, atendiendo a las familias, repito, de las diversas condiciones sociales, para escucharlas y atenderlas, consciente de que eso, es lo que el pueblo de Reynosa requiere y naturalmente, necesita.

PERO ADEMÁS, reza el adagio que, “la tercera es la vencida” y esta precisamente, es la mejor oportunidad, para redoblar la suma de esfuerzos y el claro empeño, para con todo ir casa por casa, es decir: “sin dejar piedra por levantar” a fin de conocer de viva voz los justos reclamos que hacen las amas de casa, los jefes de hogar, los obreros, los campesinos, así como los habitantes de las colonias populares, sin olvidar a los empresarios y a toda la gente representativa de Reynosa, incluyendo de los sectores productivos, “para juntos, fortalecer y consolidar el Reynosa que todos queremos”.

Y EJEMPLO tangible de apoyo firme y solidario hacia Jesús María Moreno Ibarra “Chuma”, es la decisión tomada por el conocido empresario reynosense DON MARIO LÓPEZ VILLARREAL y toda su familia, quienes han expresado ante la sociedad de Reynosa, unirse al proyecto político del aun Diputado Local Moreno Ibarra, porque Chuma, es hombre que comulga con los emblemas de trabajo y servicio y por esta razón fundamental, “la gente ya se le viene uniendo al reconocido político panista”.

POR TAL MOTIVO, hoy en día al tenerse en puerta la elección del 2018, en la que estarán en juego la Presidencia de la República, los espacios para quienes serán los futuros Senadores, Diputados Federales y Presidentes Municipales en la mayor parte de los estados del país, los pueblos, como Reynosa, ya vienen concientizando a quien quieren y desean como sus futuros gobernantes y representantes en las cámaras alta y baja. Y por ello, aquí en Reynosa, repito y reitero, “la oferta principal para la Presidencia Municipal de este núcleo poblacional fronterizo, es hasta hoy en día JESÚS MARÍA MORENO IBARRA “Chuma”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

