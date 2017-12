TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

ARRANCAN AMARRES Y DESCARTES PARA EL 2018…..!

CONFORME va pasando el tiempo, en Tamaulipas, ya se vislumbran “los amarres y descartes” para los cargos de Senadores de la República, alcaldes y Diputados Federales, lo que naturalmente, permitirá que este escenario político rumbo al 2018, se vaya poniendo netamente interesante, porque quiérase o no “es precisamente en este arranque político”, en el que, de “Ipso facto” (de hecho), han empezado los golpes, bajos, zancadillas y toda clase de artimañas, para agandayar o mejor dicho adjudicarse u obtener las candidaturas a las que, cada uno de los actores políticos aspiran. Y más preocupados “vemos a los vivales” que tienen temor quedarse fuera del presupuesto, porque para ellos, naturalmente, “eso sería la muerte súbita”.

ESTE ESCENARIO electoral del venidero 2018, a mi juicio pinta interesante entre los diversos partidos políticos, como también es interesante para los grupos del poder económico, porque de todos es sabido que estos, “tras bambalinas”, son los que mantienen el control político en nuestro querido México”, como es el caso de los integrantes del GRUPO ATLACOMULCO, al que pertenece el que penosamente ayer en parís, cual vil ignorante de la gramática dijo “Volvido” en lugar de “vuelto”.

LO ANTERIOR, es porque en primer lugar, en las filas del Comité Nacional del PRI, ya está definido que por el tricolor contenderá el ex Secretario de Hacienda JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, quien es un abanderado que ha operado en las filas del PRI y PAN, habiendo operando en las Secretarias de Hacienda y Relaciones Exteriores con el ex Presiente FELIPE CLADERON HINOJOSA y actualmente fue parte activa en el Gobierno del aun Presidente de México ENRIQUE PEÑA NIETO.

PERO LO GRAVE de MEADE, es que éste, según la percepción de analistas políticos, “no ha despegado para nada”, por lo que, ante ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el abanderado presidencial tricolor, sería, sin duda “una perita en dulce”, al menos es lo que se vaticina ya en el argot político mexicano.

MIENTRAS que por la coalición “Frente Ciudadano por México”, en el mismo tenor, ya se ha tributado el solidario apoyo para RICARDO ANAYA CORTEZ, como el virtual pre-candidato presidencial arropado por el PAN, PRD y MC, por considerar al joven queretano, como la mejor oferta política albiazul, para salir con la mano en alto, porque se aduce que Anaya, “es una cuerda muy ancha”. Porque, “pese a que, sus adversarios, lo aporrean y le tunden a mansalva”, Anaya por su amplia seguridad

política y personal, sigue avanzando a pasos agigantados, fortaleciéndose cada día más, porque entre más golpean “al joven maravilla”, como algunos le dicen “él, más se consolida en su peregrinar rumbo a los Pinos”.

CON RESPECTO al político tabasqueño, líder nacional de MORENA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de quien se aduce “liderea en encuetas y mantiene una potencial posición política, entre el electorado nacional”, según la opinión de reconocidos analistas, y por ello, hoy en día, los responsables de las casas encuestadoras, subrayan que “EL PEJE”, lleva una delantera muy considerable sobre MEADE KURIBRENA del PRI y de RICARDO ANAYA CORTEZ del Frente Ciudadano, lo que me hace pensar que, si ANAYA y MEADE, no prenden, ni convencen al contexto nacional ciudadano, la verdad, será difícil que, en las urnas superen a LÓPEZ OBRADOR, pero no olvidemos que, en Política, todo es posible como en el Rey de los Deportes, “hasta que caiga el ultimo out” habrá un ganador.

PERO MIENTRAS TANTO, el escenario político nacional, sigue siendo el diario atractivo en oficinas públicas y privadas, así como en los cafés, y en todos los rincones de la geografía nacional, porque sépase y entiéndase que, los partido que, “ya tienen a su mejores cartas” para ser huéspedes de los Pinos a partir del 2018, ya instrumentan las mejores estrategias para dar la gran batalla a la hora de que el pueblo mexicano vaya a las urnas a emitir sus votos o sufragios.

AHORA BIEN, si vemos el actuar de cada uno de los aspirantes presidenciales, hay que reconocer el posicionamiento político extraordinario logrado por AMLO, pero tampoco debe pasarse por alto o descartarse que RICARDO ANAYA CORTEZ, ha tenido avances políticos muy sustanciales, porque el ex líder nacional del PAN, es de los que le atoran sin cortapisas al tema político, y es de los que, entre más le pegan, más fuerza recobra y además, Ricardo, es de los que confrontan y no se rajan, porque sabe lo que está haciendo y quien además busca consolidarse con el pueblo mexicano. Y es el que entre otras cosas, puntualiza con certeza aquella acertada frase que versa: “quien dijo que no se puede, claro que se puede”.

PROSPECTOS PARA SENADORES EN TAMAULIPAS

POR EL PRI, “aquí en Tamaulipas, para Senadores “suenan fuerte” los nombres de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, EDGAR MELHEM SALINAS, MARCO ANTONIO BERNAL, sin olvidar a la popular porteña MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, “PALOMA”, pero en fin habremos de ver que sucederá sobre este importante particular, porque aducen que hay otros tricolores que también buscan estas importantes posiciones políticos.

POR MORENA, ya se ha registrado HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, quien proyecta o pretende ser Senador y de quien diremos en la pasada elección

popular contendió para gobernador, pero perdió trepidantemente, es decir no la hizo porque fueron muy pocos los bonos o votos que la gente le dio “al popular guasón”. Y solo falta que, por el partido de LÓPEZ OBRADOR, salte a la pista del escenario político, el reynosense JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, el conocido “JR”, de quien se vaticina también busca una senaduría, por el equipo político Morenista, por lo que, me queda claro que, “este par de políticos”, son los que sin duda, habrán de adjudicarse estas posiciones políticas por MORENA.

POR EL PAN, para los cargos de Senadores, aparece al menos por el momento, la figura del actual Secretario de Bienestar Social GERARDO PEÑA FLORES, aunque éste, no ha dicho nada sobre este esencial particular, pero si se le viene mencionando, de manera insistente, como viable prospecto, para Senador de la República por Tamaulipas y entre otras cosas, en las MISMAS FILAS DE ACCIÓN NACIONAL, se menciona también que una dilecta y muy connotada profesionista, que cuenta con muyaceptable perfil político, podría en cualquier instante aparecer en este importante escenario político tamaulipeco, pero bueno, habremos de ver lo que suceda en el futuro político inmediato en las filas del Partido Acción Nacional.

CON RELACIÓN a las alcaldías de Tamaulipas, iniciando por Reynosa, aquí continúan firmes las figuras de JESÚS MARÍA MORENO IBARRA “Chuma” por el PAN y ERNESTO “Neto” ROBINSON TERÁN por el Revolucionario Institucional. Ambos sin duda, con un raiting político preponderante, por lo que, la final para la Presidencia Municipal de Reynosa estará por obviedad entre “Chuma Moreno” y “Neto Robinson”, cuya cuestión es lo que más se comenta en todos los rumbos de nuestra querida y pujante comunidad reynosense.

